Σιγά σιγά πλησιάζουμε στην άνοιξη. Οι διεθνείς οίκοι έχουν αρχίσει ήδη να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους γι’ αυτό το καλοκαίρι και ήρθε μάλλον η στιγμή να αναζητήσουμε το άρωμα που θα μας συνοδεύσει στις εξόδους μας τις πιο ζεστές μέρες. Στην αγορά θα βρεις εκατοντάδες αρώματα που είναι κατάλληλα για την περίοδο, όμως εμείς ξεχωρίσαμε 4 από αυτά και στα προτείνουμε ανεπιφύλακτα.

Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme

Το Gucci Guilty Eau de Parfum Intense Pour Femme είναι ένα Ambery Floral Woody άρωμα που ξαναγράφει τον πυρήνα του signature Gucci Guilty Pour Femme. Η τολμηρή ζωντάνια του εσπεριδοειδούς Μαντόρα και η γενναιοδωρία του Λίτσι συνδυάζονται για να δώσουν μια μοντέρνα διάσταση στις νότες Βιολέτας. Στην καρδιά του, ένα μπουκέτο από Υλάνγκ-Υλάνγκ και Tuberose ενισχύεται από τον μυστηριώδη αισθησιασμό ενός σκοτεινού ακόρντου Δαμάσκηνου. Τέλος, η ξυλώδης αίσθηση του Πατσουλί και του Βέτιβερ συναντά την πολυτέλεια της βανίλιας για μια τολμηρή, θηλυκή υπογραφή με διάρκεια.

CK Everyone Eau de Parfum

Το άρωμα «ανοίγει» με τη ζουμερή φρεσκάδα ενός βιολογικού πορτοκαλιού από το Μεξικό. Στην καρδιά, το Μαύρο Τσάι υπεύθυνης πηγής από τη Σρι Λάνκα δίνει μια ισχυρή ένταση. Αυτό το βασικό συστατικό συνεχίζει την παράδοση των νοτών τσαγιού στην οικογένεια CK One, αποτίνοντας φόρο τιμής στο πράσινο τσάι που συναντάμε στο CK One και το μπλε τσάι στο CK One Everyone EDT. Το βέτιβερ υπεύθυνης πηγής από την Αϊτή αποπνέει μια αισθησιακή, ξυλώδη αύρα στη βάση. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία που συνδυάζει δυναμική φωτεινότητα με βάθος.

À la rose του Maison Francis Kurkdjian



Το À la rose, που κυκλοφόρησε το 2014 και πλέον είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αρώματα του Οίκου, αποτελεί έναν ύμνο στις γυναίκες με ασίγαστο πάθος. Κάθε μπουκάλι περιέχει τουλάχιστον 400 τριαντάφυλλα – 250 τριαντάφυλλα Centifolia από την Grasse με λουλουδάτες, μελένιες νότες και 150 Δαμασκηνά τριαντάφυλλα από τη Βουλγαρία με νύξεις από φρέσκο αχλάδι και λίτσι. Προκειμένου να απαλλάξει το τριαντάφυλλο -ένα λουλούδι που κατά καιρούς έχει θεωρηθεί ντεμοντέ- από τα κλισέ που το ακολουθούν, ο Francis Kurkdjian δημιούργησε ένα ακόρντο από άνθη βιολέτας και μανόλιας, το οποίο ενισχύει τις μεσαίες νότες με όγκο και γενναιοδωρία. Στις νότες βάσης, ένα ακόρντο από ξύλα, κέδρο και musk συνδυάζεται με τριαντάφυλλα Centifolia για να υμνήσει μια σύγχρονη, αισθησιακή θηλυκότητα που δεν υποτάσσεται σε τίποτα.

Zadig & Voltaire “Vibes of Freedom”

Oι 2 νέες αρωματικές προτάσεις των THIS IS HER! και THIS IS HIM! αντικατοπτρίζουν την ελευθερία. Πρόκειται για δύο αρώματα από τους δημιουργούς Sidonie Lancesseur και Nathalie Lorson. Η γυναικεία εκδοχή φέρνει στο μυαλό αισθησιακές ανατολίτικες νότες του γιασεμιού και του τριαντάφυλλου μαζί με λαμπερές νότες αχλαδιού. Η παιώνια που ανθίζει γλυκά τον Μάιο σε συνδυασμό με τις νότες καστανιάς να ακτινοβολούν την ζεστασιά του εδάφους. Η ανδρική εκδοχή έχει έντονες τις νότες του μανταρινού και της λεβάντας.

