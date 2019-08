Ι love my curves. Βροντοφώναξέ το στον εαυτό σου μπροστά στον καθρέπτη, στο μπαλκόνι, στον δρόμο, ΠΑΝΤΟΥ. Πρέπει επιτέλους να αλλάξει η μόδα, και να αγκαλιάσει όλους τους τύπους σώματος, χωρίς καμία διάκριση. Ευτυχώς, αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει εδώ και μερικά χρόνια. Οι γυναίκες με καμπύλες ήταν, είναι και θα είναι πάντα περισσότερο ποθητές από τα skinny μοντέλα. Αν έχεις πρόβλημα με το να βρεις τι τζιν ταιριάζει στις δικές σου καμπύλες, το That’s Life και η Parabita είναι εδώ για εσένα. Let’s go!

1. JEGGINGS (jeans + leggings)

Είναι τζιν με μεγάλη ελαστικότητα, που εφαρμόζει άψογα στο σώμα με λάστιχο στη μέση, για μεγαλύτερη άνεση. Φοριέται με μια πληθώρα από tops, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

2. FLARE

Τζιν παντελόνι σε γραμμή ελαφρώς καμπάνα, το οποίο προσφέρει άνεση, αγκαλιάζει τους γοφούς πανέμορφα και ανοίγει από το γόνατο και κάτω, εξισορροπώντας έτσι τις καμπύλες της σιλουέτας σου. Επίσης φοριέται με πάρα πολλά tops, είτε μπλούζες, πανωφόρια κλπ.

3. SUPER FLARE

Βαμβακερό τζιν, με ακόμα μεγαλύτερη καμπάνα, η οποία δείχνει τα πόδια σου μακρύτερα. Είναι ιδιαίτερα ελαστικό, πράγμα που το κάνει να αγκαλιάζει τέλεια το σώμα σου. Η super flare εφαρμογή του κολακεύει το γόνατο και τις γάμπες. Μπορείς να το βρεις σε σκούρο μπλε ή μαύρο χρώμα.

4. SKINNY

Skinny ελαστικό τζιν το οποίο εφαρμόζει σε όλο το μήκος της σιλουέτας σου, από τους γοφούς μέχρι τον αστράγαλο, χωρίς να διαγράφει με άσχημο τρόπο τις καμπύλες σου. Μπορείς να το συνδυάσεις με διάφορα φαρδιά tops και μπλούζες.

5. PUSH UP Rinse wash

Ελαστικό, βαμβακερό τζιν, ειδικά σχεδιασμένο για να αγκαλιάζει τη σιλουέτα σου και να σμιλεύει την περιοχή της κοιλιάς, ανορθώνοντας παράλληλα τους γοφούς. Συνδυάζεται με t-shirt – μέσα από το τζιν, προφανώς. Θα το λατρέψεις, trust me.

Μπορείς να βρεις αυτά τα τζινς στην φθινοπωρινή DENIM συλλογή 2019 της Parabita.

Αγάπησε τον εαυτό σου όπως είναι.

Be yourself, love yourself, express yourself.