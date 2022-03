Λίγες μέρες έμειναν ακόμα μέχρι να αποχαιρετήσουμε το Μάρτιο και να υποδεχτούμε πλέον επίσημα την άνοιξη, ελπίζοντας σε πιο ζεστές ημέρες. Προσεχώς, θα μπούμε και στην εορταστική περίοδο, αφού το Πάσχα δεν είναι μακριά. Μια ανανέωση πριν τις γιορτές επιβάλλεται, γι’ αυτό είμαστε εδώ για να σε ενημερώσουμε σχετικά με τις πιο hot αφίξεις στην κατηγορία της ομορφιάς. Δες, στη συνέχεια, τα 7 προϊόντα που ξεχωρίσαμε αυτή την εβδομάδα.

Η πιο απαλή κρέμα καθαρισμού

To CeraVe Hydrating Cleanser είναι μία απαλή κρέμα καθαρισμού που δεν αφρίζει, κατάλληλη για πρόσωπο και σώμα. Περιέχει 3 απαραίτητα ceramides, τα οποία ενισχύουν τον επιδερμιδικό φραγμό και βοηθούν το δέρμα να κλειδώσει την υγρασία του, καθώς και υαλουρονικό οξύ, το οποίο ενυδατώνει την επιφάνεια της επιδερμίδας.

Oil-free φροντίδα ενυδάτωσης



Η PHYTO A+ BRIGHTENING TREATMENT από τη SKIN CEUTICALS είναι ένα προϊόν που καταπραϋνει και εξισορροπεί τους μηχανισμούς του δέρματος, βελτιώνοντας τη λάμψη, την υφή και το χρωματικότόνο. Προσφέρει καθημερινή ενυδατική φροντίδα διόρθωσης με δερματολογικά δραστικά συστατικά ψηλής συγκέντρωσης.

Το μέλλον στην αντηλιακή προστασία

Η La Roche-Posay συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον στην αντηλιακή φροντίδα, με τη μεγαλύτερη επανάσταση στην προστασία uv τα τελευταία 30 χρόνια. Η καινοτομία αυτή είναι το Anthelios Uvmune 400. Τα ANTHELIOS UVMUNE 400 Invisible Fluid SPF50+ και Hydrating Cream SPF50+ περιέχουν ένα νέο, αποκλειστικό φίλτρο της L’Oréal: το Mexoryl 400. Μετά από 10 χρόνια πρωτοποριακών ερευνών, είναι το μοναδικό φίλτρο UV που προστατεύει ενάντια ακόμα και στις πιο επιβλαβείς ακτίνες UV που είναι οι ultra μακρές UVA.

Βιταμίνη C για έξτρα λάμψη

Η Garnier παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων στη κατηγορία του Skincare, που περιλαμβάνει τον Vitamin C Ορό Λάμψης, το Νερό Καθαρισμού, τον Ορό-Κρέμα 2-σε-1 και την Υφασμάτινη Μάσκα Ενυδάτωσης και Λάμψης, δημιουργώντας τη δική της ρουτίνα με τη δύναμη της Βιταμίνης C και των ενεργών συστατικών.

Η νέα treatment lotion της La Mer

H νέας γενιάς υδάτινη λοσιόν της La Mer προσφέρει ένα κύμα «ρευστής» ενέργειας, με ενυδάτωση που διαρκεί όλη μέρα, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο μία νέα αίσθηση στην επιδερμίδα.

False Lash Effect XXL Mascara

Περισσότερος Όγκος, Πιο Γεμάτες και Μακριές Βλεφαρίδες! Αυτό υπόσχεται η νέα False Lash Effect XXL Mascara, εμπνευσμένη από τις τεχνητές βλεφαρίδες που τοποθετούνται στα κέντρα αισθητικής, με την υπογραφή της Max Factor. Πρόκειται για μία mascara που χαρίζει έντονο, μακράς διάρκειας αποτέλεσμα για makeup looks που μπορούν να υποστηριχτούν από το πρωί έως το βράδυ.

Παλέτα λαμπερών και γήινων αποχρώσεων

H Byredo παρουσίασε μια δεύτερη εκδοχή της παλέτας σκιών 18 Colour Palette, μια limited edition συλλογή λαμπερών και γήινων αποχρώσεων, που εμπνέει μια περισσότερο ενστικτώδη παρά προβλέψιμη εφαρμογή. Με όνομα που τοποθετεί τη ρωμαϊκή θεά των λουλουδιών στην έρημο της Νοτίου Αφρικής, η Flora Kalahari ζωγραφίζει με τις φανταστικές αποχρώσεις ενός απόκοσμου, ερημικού τοπίου για να δημιουργήσει μια αποκαλυπτική αρμονία – από μια λαμπερή, χάλκινη αμμοθύελλα σε μια άγονη, «καμένη» ώχρα, από ένα ντελικάτο τριαντάφυλλο της ερήμου σε έναν έντονο, αστραφτερό ασβεστίτη.

Ένα άρωμα για τη ζωή

H Acqua di Parma παρουσίασε τη Colonia C.L.U.B., μια νέα eau de cologne που απελευθερώνει σε κάθε νότα της μια συναρπαστική ξεγνοιασιά. Τέσσερα γράμματα, μοναδικά και ξεχωριστά, κάθε ένα με συγκεκριμένη έννοια: C for Community, L for Life, U for Unique, B for Bond, οι θεμελιώδεις αξίες αυτής της κοινότητας. Ένα άρωμα που μιλάει για τη ζωή, τους ανθρώπους με τους οποίους θέλεις να μοιράζεσαι αυτό το αληθινό, ειλικρινές δέσιμο που σε γεμίζει δύναμη. Ένας ύμνος στην εμπιστοσύνη και σε κάθε πλευρά της μοναδικότητάς σου.

