Αdidas: Το move for the planet επιστρέφει

Η πρωτοβουλία της adidas για τη βιωσιμότητα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά

Για κάθε 10 λεπτά κίνησης που καταγράφει ο χρήστης στο adidas Running app , η adidas θα προσφέρει 1€ – μέχρι 1,5 εκατομμύριο ευρώ – από 10 έως 22 Μαΐου .

Οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν το χρόνο τους σε πάνω από 100 αθλήματα , όπως το Handball, Zumba Fitness, Padel και πολλά άλλα.

, όπως το Handball, Zumba Fitness, Padel και πολλά άλλα. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Common Goal και το Climate Change Sports for Climate Action του ΟΗΕ για την υποστήριξη έργων που προσφέρουν εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας και βοηθούν ώστε να κατασκευάζονται αθλητικές εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

H adidas ανακοίνωσε την επιστροφή του Move for the Planet, της παγκόσμιας πρωτοβουλίας που αξιοποιεί τη συλλογική κίνηση για να δημιουργήσει ένα συλλογικό αντίκτυπο. Η adidas καλεί αθλητές κάθε επιπέδου από όλο τον κόσμο να καταγράψουν τη φυσική τους δραστηριότητα σε διάφορα αθλήματα για να συγκεντρώσουν χρήματα για έργα σε περιοχές που πλήττονται από καύσωνες, πλημμύρες και άλλες ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τους χώρους όπου οι άνθρωποι ασκούν κάποιο άθλημα, από τα γήπεδα της γειτονιάς μέχρι τους παγκόσμιους αθλητικούς χώρους. Στατιστικά αποκαλύπτουν ότι μέχρι το 2050, σχεδόν το ένα τέταρτο των γηπέδων των ομάδων του αγγλικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος (23 από τα 92) προβλέπεται να πλημμυρίζουν μερικώς ή πλήρως κάθε χρόνο. Περαιτέρω έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει ότι περίπου οι μισές από τις πρώην πόλεις που φιλοξένησαν στο παρελθόν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι πιθανότατα ανίκανες να φιλοξενήσουν μελλοντικούς αγώνες στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το 2023, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι συμμετείχαν στην πρώτη χρονιά του Move for the Planet, με κορυφαίες δραστηριότητες σε καταγεγραμμένα λεπτά να είναι το τρέξιμο (63,1%), το περπάτημα (17,9%) και η ποδηλασία (9.2%). Φέτος η adidas επέκτεινε την πρωτοβουλία αυτή συμπεριλαμβάνοντας πάνω από 100 αθλήματα, όπως Ποδόσφαιρο, Καγιάκ, Jump Rope, Powerlifting και πολλά άλλα.

Το 2024, για κάθε 10 λεπτά κίνησης που θα καταγράφονται στο adidas Running app από τις 10 έως τις 22 Μαΐου, η adidas θα προσφέρει 1€ (μέχρι το 1,5 εκατομμύριο ευρώ) σε projects που παρέχουν ενημέρωση για τη βιωσιμότητα και κατασκευάζουν αθλητικές εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως καύσωνες και πλημμύρες.

Το Common Goal είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που στοχεύει στη μετατόπιση της κοινωνίας προς ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο μέλλον μέσω του αθλητισμού – φέροντας κοντά κοινοτικές οργανώσεις, αθλητές, συλλόγους, brands και άλλους ενδιαφερόμενους για να συνεργαστούν για την ευημερία των ανθρώπων αλλά και του πλανήτη.

Παράλληλα με το Common Goal, η adidas φέτος θα υποστηρίξει το Climate Change – Sports for

Climate Action του ΟΗΕ για την ανάπτυξη μιας σειράς εκπαιδευτικών ενοτήτων για τον αθλητισμό και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό και την ανάπτυξη. Το πρόγραμμα Climate Change είναι μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών που έχει αναλάβει την υποστήριξη της παγκόσμιας αντίδρασης απέναντι σε απειλές που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η συνεργασία αυτή χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με το κλίμα και βιώσιμες πρακτικές.

Το κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί από το Move for the Planet θα διατεθεί για τη δημιουργία προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με δίκτυα ΜΚΟ και άλλων οργανώσεων για να μπορέσουν να μεταμορφώσουν τις κοινότητες ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν στον μέλλον τον αθλητισμό σε έναν ακμάζοντα πλανήτη.

Στην Ελλάδα οι adidas Runners έδωσαν το έναυσμα για να ξεκινήσουμε όλοι να καταγράφουμε λεπτά άσκησης προκειμένου συμβάλουμε και εμείς σε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία για τη βιωσιμότητα από την adidas. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στο κίνημα μπορεί να επισκεφτεί το το adidas Running app και να γίνει μέρος της δράσης.

Εν όψει του Move for the Planet, οι adidas Runners Athens θα διοργανώσουν διάφορα activations όπως δύο μοναδικά Plogging Runs ανοιχτά στο κοινό. Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα της adidas στην Ερμού 44 στις 18/5 στις 11:00 και το δεύτερο στο Καβούρι, στην Τρύπια Βάρκα στις 20/5 στις 19:00. Ένα ακόμα activation που θα τρέχει στο flagship store της adidas στην Ερμού, είναι το Ermou Print Shop x Move for the Planet. Μεταξύ 13-22/5 μέλη των adidas Runners θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν εντελώς δωρεάν στο αγαπημένο τους T-Shirt το λογότυπο της περιβαλλοντικής δράσης Move for the Planet οποιαδήποτε από τις αναγραφόμενες ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

Τα activations του Move for the Planet όμως δεν σταματούν εδώ. Η adidas στις 22/5 δίνει ραντεβού στο adidas Runbase (Φαλήρου 16, Αθήνα) μεταξύ 19:30 – 23:00 με το Move for the Planet Event: Run – Strength – Meditation & Celebration. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ένα run από το adidas Runbase με κατεύθυνση το Ζάππειο, θα ακολουθήσει ένα strength session με τον Coach Zarou και ένα 15’ meditation session με τη Danai Adriana Petrakogianni. Το event θα ολοκληρωθεί με μουσική και drinks στο adidas Runbase. Οι runners που θα δηλώσουν συμμετοχή για τις 22/5 μπορούν να φέρουν οποιοδήποτε μπλουζάκι τους και να το ανταλλάξουν με ένα adidas T-Shirt από παλαιότερο event.

Για να συμμετέχεις και εσύ στο event το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να γίνεις μέλος των adidas Runners, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Κατέβασε δωρεάν το adidas Running app (διαθέσιμο σε Google Play και App Store) Επίλεξε τα «Groups & Communities» Πάτα το «Discover adidas Runners» Αναζήτησε το group «adidas Runners Athens» στα communities και κάνε «JOIN» στην ομάδα

Από τα upcoming events μπορείς να βλέπεις τις εβδομαδιαίες προπονήσεις της ομάδας και να κάνεις «JOIN» σε αυτές που σου ταιριάζουν όπως το Move for the Planet Event: Run – Strength – Meditation & Celebration.