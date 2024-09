Η νέα σεζόν έφτασε και απλώς χρειάζεσαι μια ανανέωση στο στυλ σου. Είτε ψάχνεις για κομμάτια που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε για μια τσάντα που θα κάνει τη διαφορά, οι αγαπημένες σου μάρκες έχουν κάτι για σένα. Αυτό το φθινόπωρο, ετοιμάσου για νέες στυλιστικές ανακαλύψεις με τις τελευταίες συλλογές από Ralph Lauren, Calvin Klein και MCM.

Ο Ralph Lauren τιμά τη γενέτειρά του τη Νέα Υόρκη με τη νέα του καμπάνια «Ralph’s New York». Η συλλογή για το Φθινόπωρο 2024 εμπνέεται από τη δυναμική της πόλης, με κομμάτια που συνδυάζουν την παράδοση με το σύγχρονο στυλ. Εμβληματικά κομμάτια όπως το παλτό Camel Polo και το bomber jacket των New York Yankees ξεχωρίζουν, ενώ κάθε look αναδεικνύει τη διαχρονικότητα και την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει τον οίκο. Η φωτογράφηση, υπό την καθοδήγηση του Lachlan Bailey, αποτυπώνει την ατμόσφαιρα του νεοϋορκέζικου φθινοπώρου με τον πιο μαγικό τρόπο.

Αυτό το φθινόπωρο, η Calvin Klein μας δείχνει τον πιο χαλαρό αλλά κομψό εαυτό της με κεντρικό πρόσωπο την Kendall Jenner. Η νέα καμπάνια συνδυάζει μινιμαλιστικά staples, όπως slip dresses και tailored κομμάτια, ενώ οι υφές και τα υλικά της νέας σειράς Calvin Klein Studio προσδίδουν έναν αέρα ανανέωσης και πολυτέλειας. Η Kendall καταφέρνει να αποδώσει την ουσία του brand, με αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση, φέρνοντας το φθινοπωρινό στυλ στο προσκήνιο​.

Η MCM, με την τολμηρή της καμπάνια «Από το Μόναχο στον Άρη», αποδεικνύει ότι το στυλ δεν έχει όρια. Η νέα τσάντα Diamant 3D, με το μοναδικό τρισδιάστατο design της, κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ τα φουτουριστικά στοιχεία της συλλογής μαρτυρούν το επαναστατικό πνεύμα της MCM. Η καμπάνια γιορτάζει τη σύνδεση τεχνολογίας και μόδας, εξοπλίζοντάς σε για νέες περιπέτειες – ακόμα και σε άλλους πλανήτες​.

Ανακάλυψε τις νέες συλλογές και άφησε το στυλ σου να «ταξιδέψει»!