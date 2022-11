Μπορείς κι εσύ να γίνεις ηρωίδα της Marvel. Δείξε την ηρωίδα που κρύβεις μέσα σου υιοθετώντας το στιλ ενός πολεμιστή Wakanda. Ξεκίνα από ένα φουλ δυναμικό μακιγιάζ με τη σειρά της Mac που είναι εμπνευσμένη από την ταινία της Marvel Black Panther: Wakanda Forever που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 10 Νοεμβρίου.

Προϊόντα που μπορούν να αναδείξουν την μαχήτρια που κρύβεις μέσα σου αλλά και το πιο σκουρόχρωμο δέρμα σου. Γίνε αψεγάδιαστη, δυναμική και πορσελάνινη με τα παρακάτω προϊόντα.

Έμφαση στα χείλη

Δυναμικό βλέμμα

Άψογη βάση

Χαρίστε ένταση στα χείλη και φανερώστε τον μαχητή που κρύβετε μέσα σας με τις τέσσερις limited αποχρώσεις κραγιόν, Wakandan Sunset (φωτεινό ψυχρό φούξια), Dora Milaje (ματ μπλε-κόκκινο), Royal Integrity (ματ θερμό καφέ), Story Of Home (ροζ nude), ενώ αφεθείτε στη γοητεία του Love Me Lipcolor με τις The Shadows (μαύρο), Thicker Than Water (βαθύ κόκκινο), Show Off (κόκκινο-μπρονζέ) και Wakanda Forever (έντονο μωβ) αποχρώσεις. Aπογειώστε το look σας με το Lipglass στην απόχρωση Feelin’ It, ένα διάφανο χρυσό lipglass που ταιριάζει σε όλους, αποπνέοντας κινηματογραφική λάμψη που θα σας συναρπάσει.