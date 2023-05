Η μόδα είναι μια εκφραστική μορφή τέχνης που επιτρέπει στα άτομα να επιδείξουν τα δημιουργικά τους ένστικτα και να μεταδώσουν τη μοναδική τους προσωπικότητα μέσα από τις επιλογές στιλ. Ακριβώς όπως ένας ζωγράφος χρησιμοποιεί έναν καμβά για να δημιουργήσει ένα οπτικό αριστούργημα, τα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σώμα τους ως καμβά για να φορέσουν ρούχα που αντικατοπτρίζουν την καλλιτεχνική τους φύση. Από την επιλογή χρωμάτων, μοτίβων, υφών και πατρόν, η μόδα μας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάζουμε διάφορα στοιχεία μεταξύ τους για να δημιουργήσουμε συναρπαστικά σύνολα.

Μέσω της μόδας, έχουμε τη δύναμη να επικοινωνούμε συναισθήματα, ιδέες και πολιτισμικές επιρροές. Κάθε ρούχο που επιλέγουμε είναι μια πινελιά, συμβάλλοντας στη συνολική σύνθεση του προσωπικού μας στιλ. Επιλέγοντας προσεκτικά και συνδυάζοντας διαφορετικά κομμάτια, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ρούχο που λέει μια ιστορία, προκαλεί συναισθήματα και τραβά την προσοχή.

Οι επιλογές στα ρούχα μας μπορούν να θεωρηθούν ως wearable τέχνη, περιπατητικές εκθέσεις του δημιουργικού μας πνεύματος. Μας επιτρέπουν να πειραματιστούμε, να σπάσουμε τα όρια και να αμφισβητήσουμε τους συμβατικούς κανόνες. Είτε επιλέγουμε τολμηρές και avant-garde εμφανίσεις είτε προτιμάμε τη μινιμαλιστική κομψότητα, το στυλ μας γίνεται αντανάκλαση της ατομικότητάς μας και μια ευκαιρία να αφήσουμε ένα καλλιτεχνικό αποτύπωμα στον κόσμο.

Η Tommy Hilfiger, η οποία ανήκει στην PVH Corp. [NYSE: PVH], ανακοινώνει το λανσάρισμα της capsule συλλογής TOMMY JEANS x Keith Haring. Ο Tommy Hilfiger και ο Keith Haring μοιράστηκαν το πάθος για τον εκδημοκρατισμό της τέχνης και της μόδας στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980, συνοψίζοντας το μήνυμα του Haring, “Art Is For Everybody”, που περιγράφει το πνεύμα του θρυλικού POP SHOP του καλλιτέχνη στην 292 Lafayette Street. Αυτή η ενέργεια συνεχίζει να εμπνέει και σήμερα το “welcome all” όραμα χωρίς αποκλεισμούς του Tommy Hilfiger, αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο έθεσε τα αρχικά θεμέλια για το all – American brand του.

Το συναίσθημα αυτό εκφράζεται με σύγχρονο τρόπο στη συλλογή Tommy x Keith Haring, καθώς μέσα από τις graphic εκφράσεις του Haring που τοποθετούνται σε κλασικά κομμάτια της TOMMY JEANS, η μόδα συναντά την τέχνη σε μια συλλογή, που υπενθυμίζει την αισθητική των δυο πολιτιστικών πρωτοπόρων και είναι συνώνυμη με τις ρίζες τους, τόσο στη hip hop μουσική αλλά και στην πόλη της Νέας Υόρκης.

“Ο Keith Haring είναι ένα σύμβολο της Νέας Υόρκης και αντιπροσωπεύει το δημιουργικό πνεύμα της πόλης”, δήλωσε ο Tommy Hilfiger. “Μοιραστήκαμε τη δέσμευσή μας για το inclusivity, την αυτοέκφραση και τη διάδοση της αισιοδοξίας. Αυτή η συλλογή διοχετεύει θετική διάθεση και φέρνει την αδιαμφισβήτητη ενέργεια του Keith στο σύγχρονο prep”.

Η συλλογή Tommy x Keith Haring περιλαμβάνει ανδρικά και γυναικεία ρούχα και άλλα είδη με τα χαρακτηριστικά σχέδια του Haring. Οι χαλαρές prep σιλουέτες γίνονται ο απόλυτος καμβάς για το έργο τέχνης του Haring, εικονογραφημένες με εικονίδια σε βαμμένες, ξεβαμμένες και washed-up επεξεργασίες.

Στα key pieces συμπεριλαμβάνονται ένα μάλλινο varsity jacket με σήματα σκύλων που χορεύουν στα δερμάτινα μανίκια και ένα πρόσωπο καρδιάς από σενίλ στο στήθος, καθώς και ένα unisex τζιν μπουφάν αμερικανικής εφαρμογής με patchwork από τις χαρακτηριστικές φιγούρες που χορεύουν του Haring. Πλεκτά, πουλόβερ και φούτερ εμπνευσμένα από τη vintage Americana φέρουν εικονίδια, όπως το λαμπερό μωρό που συμβόλιζε την αθωότητα, την έμφυτη καλοσύνη και τις δυνατότητες της νεολαίας, και το τρίφθαλμο πρόσωπο που πρωταγωνιστούσε στο POP SHOP. Ο Haring χρησιμοποιούσε συχνά προσκλήσεις και αφίσες ως μορφή τέχνης, αντιπροσωπεύοντας έναν άλλο τρόπο να μοιράζεται τη δουλειά του με το κοινό, και αυτό ζωντανεύει σε ένα γυναικείο hook up top και σορτς combo με γραφικά της πρόσκλησης για την έκθεσή του στο Westbeth Paint’s Space το 1991. Ένα λευκό μπλουζάκι δείχνει εννέα Polaroid φωτογραφίες του Haring που τραβήχτηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένης μιας κεντρικής φωτογραφίας με μάσκα, την οποία τράβηξε ενώ εξερευνούσε τη δημιουργία τέχνης με διαφορετικά μέσα στο School of Visual Arts.

Η καμπάνια, φωτογραφημένη από τον Elliot Kennedy, είναι εμπνευσμένη από την επιρροή του Haring και το κίνημα της pop art, με τις εικόνες να ζωντανεύουν σε έναν καμβά χρωμάτων πάνω από αισιόδοξα πρόσωπα. Υφασμάτινες επικαλύψεις με χρώμα, μαρκαδόρο και κιμωλία θυμίζουν το πολυδιάστατο και DIY στυλ του.

Στο βίντεο, γυρισμένο από τον Thomas Nuijten, ακούγεται η φωνή των δημιουργών της επόμενης γενιάς, καθώς ο digital artist Gabriel Massan και η μουσικός Talia Goddess μέσα από ηχητικά αποσπάσματα υπενθυμίζουν το αίσθημα της κοινότητας, που ο Haring και ο Hilfiger πρώτοι δημιούργησαν πριν από τόσα χρόνια.

Γιορτάζοντας το πνεύμα και τη δημιουργική αποστολή του “Art is For Everybody”, θα παρουσιαστεί μια έκθεση στο The Broad, με έδρα το Λος Άντζελες, από τις 27 Μαΐου έως τις 8 Οκτωβρίου. Θα εκτεθούν πάνω από 120 έργα και αρχειακό υλικό, που εξερευνούν την πρακτική και τη ζωή του Haring, παρουσιάζοντας τη ζωντανή χρήση του χρώματος και την ενεργητική γραμμική του δουλειά.

Η σύμπραξη δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Artestar, μια συμβουλευτική εταιρεία που εκπροσωπεί καλλιτέχνες, φωτογράφους, σχεδιαστές και δημιουργούς υψηλού προφίλ.

Σε έναν κόσμο όπου η συμμόρφωση συχνά κυριαρχεί, η υιοθέτηση της μόδας ως μορφής τέχνης μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε και να γιορτάσουμε την καλλιτεχνική μας φύση. Εκφραζόμενοι μέσα από την ένδυση, γινόμαστε αριστουργήματα περπατήματος, χρησιμοποιώντας τη μόδα ως μέσο για να δείξουμε περήφανα τη μοναδική μας δημιουργικότητα στον κόσμο.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη από τις 23 Μαΐου 2023 στο tommy.com.

