Το άρωμα ασκεί την αινιγματική δύναμη να προκαλεί αναμνήσεις, να ανακατεύει συναισθήματα και να περικλείει στιγμές στο κομψό μπουκαλάκι του. Δεν είναι απλώς ένα μείγμα από αρωματικά έλαια και αρωματικές ενώσεις, είναι μια χρονοκάψουλα, μια γέφυρα στο παρελθόν και ένας προάγγελος ονείρων που δεν έχουν ακόμη ξεδιπλωθεί. Με κάθε ψεκασμό, το άρωμα ψιθυρίζει ιστορίες αγάπης, λαχτάρας και χαράς, μεταφέροντάς μας σε μέρη αόρατα και άγνωστες εποχές. Μας τυλίγει σε μια αόρατη αύρα, ενισχύοντας την παρουσία μας και δηλώνοντας διακριτικά την ατομικότητά μας. Στην ουσία του, το άρωμα είναι μια οικεία μορφή τέχνης, μια προσωπική υπογραφή που παραμένει στον αέρα πολύ μετά την αναχώρησή μας, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ταπισερί της ζωής μας.

Full Magnolia

H The Body Shop παρουσιάζει ένα νέο συναρπαστικό άρωμα στη unisex σειρά της Full Flowers Fragrance Collection. Το Full Magnolia είναι το νέο πολύπλευρο Eau de Parfum εμπνευσμένο από τον γεμάτο και μοναδικό χαρακτήρα της μανόλιας! Ένα φωτεινό, φρουτώδες και λουλουδάτο άρωμα και η νέα προσθήκη σε μία μοναδική συλλογή αρωμάτων. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε τη μαγεία ενός κλασικού αγαπημένου αρώματος σε ένα μπουκάλι. Το Full Magnolia Eau de Parfum αποτελεί τη λαμπερή νέα προσθήκη στη συλλογή μας Full Flowers.

Σχεδιασμένο για να φοριέται από τον οποιονδήποτε θέλει να αισθάνεται ευχάριστα, αυτό το Eau de Parfum αποτυπώνει όλο το φάσμα του πολύτιμου λουλουδιού της μανόλιας σε ένα φωτεινό, φρουτώδες, λουλουδάτο άρωμα.

Αυτή η νέα unisex σειρά είναι εμπνευσμένη από ολόκληρο το λουλούδι, που περιλαμβάνει τα αρσενικά και θηλυκά του μέρη. Η πολύτιμη συλλογή μας συνδυάζει νότες από απαλά πέταλα, πράσινα φύλλα, ξυλώδη στελέχη, ζουμερά φρούτα και γλυκιά ρητίνη, για να σας προσφέρει αρώματα που σας βοηθούν να αγκαλιάσετε όλες τις μοναδικές πτυχές και τα συναισθήματά σας.

Στην καρδιά αυτού του αρώματος βρίσκεται το πολύτιμο αιθέριο έλαιο μανόλιας, το οποίο εξάγεται από άνθη μανόλιας που συλλέγονται με το χέρι στις νότιες επαρχίες της Κίνας. Αυτό το κομψό άρωμα αντανακλά τη φρεσκάδα και την ομορφιά των λουλουδιών της μανόλιας. Μια πράσινη νότα ραβέντι αγκαλιάζει τα αρωματικά φύλλα του. Ενώ τα απαλά λευκά ξύλα γνέφουν στα περίτεχνα κλαδιά καθώς ζεσταίνονται από τον ήλιο. Μέσα στην ημέρα, θα παρατηρήσετε το άρωμα να εξελίσσεται, αποκαλύπτοντας με περίτεχνο τρόπο κάθε μοναδική πτυχή του, μία προς μία.

Do Son

Η Diptyque παρουσιάζει μια νέα συλλεκτική έκδοση του Do Son, η οποία «ενσαρκώνει» την αγάπη του Οίκου για τις ρίζες του και τη δέσμευσή του στην artisanal εξειδίκευση.

Αυτή η συλλογή αναδεικνύει το ταξίδι των αισθήσεων και της φαντασίας, εμπνευσμένο από το Do Son και το Βιετνάμ. Το ταξίδι και η ανακάλυψη τού διαφορετικού ήταν πηγή έμπνευσης για τους Christiane Montadre-Gautrot, Yves Coueslant και Desmond Knox-Leet, τους καλλιτέχνες και φίλους που ίδρυσαν τον Οίκο. Στην ιστορία και χαρτογράφηση της Diptyque, το Βιετνάμ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση. Οι αναμνήσεις του Yves Coueslant από την παιδική του ηλικία ήταν το έναυσμα για μια από τις πιο εμβληματικές δημιουργίες του.

MUSC NUDE

Ο narciso rodriguez αποκαλύπτει το for her MUSC NUDE, το απαλό, αισθησιακό νέο άρωμα που φέρνει μια εκλεκτή διάθεση στην εμβληματική συλλογή for her.

Δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει και να γιορτάσει τη μυρωδιά του ίδιου του δέρματος. Μια λαμπερή νέα ερμηνεία του διαχρονικού chypre, το for her MUSC NUDE εμποτίζει την εικονική καρδιά του musc με εκλεκτά πέταλα λουλουδιών, για να δημιουργήσει ένα εθιστικό άρωμα που γιορτάζει τον αισθησιασμό του κάθε δέρματος ξεχωριστά. Φτιαγμένο γύρω από κλασσικό chypre του narciso rodriguez, το άρωμα συστήνεται με ένα διακριτικό ροζ πιπέρι και ένα μπουκέτο λεπτών αφηρημένων λουλουδιών. Αυτά φωτίζονται από μια συμφωνία λευκών ανθών γιασεμιού, δίνοντας στο άρωμα μια λαμπερή ηλιοκαμένη αίσθηση. Στην καρδιά του αρώματος ανθίζει ένα λεπτό τριαντάφυλλο Δαμασκού, διαλεγμένο με το χέρι νωρίς το πρωί για να συλλάβει το πολύτιμο απόσταγμα στο μέγιστο. Η τρυφερή ροζ νότα πλημμυρίζει την εμβληματική καρδιά του Musc, την αδιαμφισβήτητη υπογραφή της συλλογής for her που δίνει στο for her MUSC NUDE την αισθησιακή αίσθηση του «δεύτερου δέρματος». Αυτή η σαγηνευτική καρδιά εξελίσσεται σε μια πλούσια βάση από απαλές ξυλώδεις νότες από Ινδονησιακό patchouli και φασόλι tonka absolute, ένα γοητευτικό μείγμα που περιβάλλει το δέρμα. Η Lola Nicon, το διάσημο μοντέλο από την Γαλλία και η μούσα του for her, ενσαρκώνει τέλεια τον λεπτό αισθησιασμό του for her MUSC NUDE.

Jo Malone London: Forever Loving Roses

Ο Βρετανικός οίκος αρωμάτων Jo Malone London παρουσιάζει τη νέα limited-edition συλλογή, με βασικό συστατικό το τριαντάφυλλο. Η νέα συλλογή αποτελεί μία ωδή στην εμβληματική νότα του τριαντάφυλλου και παρουσιάζει τρία επαναστατικά αρώματα, εμπνευσμένα από τις διαφορετικές εκφάνσεις αυτού του διαχρονικού αρωματικού στοιχείου: Το Rose Blush, το Rose & Magnolia και το Rose Amber. Οι συνθέσεις τους είναι απαλές και φρέσκιες, έντονες, πληθωρικές και ταυτόχρονα ανατρεπτικές.

Rose Blush

Λεπτά ροδοπέταλα αιωρούμενα σε ένα απολαυστικό ζελέ. Η γοητεία αυτών των ροζ πετάλων εμπνέει μια πολύτιμη γλυκιά συνήθεια για τη Μεγάλη Βρετανία. Ο ζωηρός βασιλικός και μία ζουμερή νότα lychee προσθέτουν μία μοντέρνα πινελιά σε αυτό το απαλό floral άρωμα, αγκαλιασμένο από το white musk.

Νότα κορυφής: Βασιλικός [Basil Grand Vert]

Μεσαία νότα: Τριαντάφυλλο

Νότα βάσης: White Musk

Το Rose Blush διατίθεται και ως Home Candle.