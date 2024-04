Τα νέα αρώματα της άνοιξης διηγούνται νέες οσφρητικές ιστορίες και ανοίγουν συναρπαστικά κεφάλαια στον κόσμο της σύγχρονης αρωματοποιίας. Απροσδόκητες συνθέσεις, σπάνια συστατικά και μεθυστικά εκχυλίσματα συνδυάζονται με τρόπο σχεδόν μαγικό και δημιουργούν εθιστικά αποστάγματα που θα γίνουν το επόμενο signature άρωμά σας. Βρες το δικό σου αγαπημένο από τη SARANTIS LUXURY DIVISION!

Αρώματα BOSS THE SCENT ELIXIR

Ο οίκος BOSS παρουσιάζει το νέο BOSS The Scent Elixir for Him & for Ηer, δύο νέες φλογερές αρωματικές δημιουργίες που προστίθενται στην εμβληματική πλέον συλλογή της οικογένειας BOSS The Scent. Και τα δύο σαγηνευτικά αρώματα έχουν δημιουργηθεί με 25% ισχυρή συγκέντρωση, φέρνοντας τις αισθήσεις σε κορύφωση με ασυγκράτητη ένταση και πάθος. Αυτά τα μαγευτικά αρώματα αιχμαλωτίζουν τη σαγηνευτική αυτοπεποίθηση και την κομψότητα κάθε γυναίκας και άνδρα BOSS. Το BOSS The Scent Elixir for Him, που δημιουργήθηκε από την αρωματοποιό Nelly Hachem-Ruiz, ανοίγει με μια δελεαστική έκρηξη από φλογερό Pimento, που φέρνει στο νου ένα περίπλοκο, πικάντικο άρωμα γεμάτο προκλητική διάθεση. Στην καρδιά, ένα ζωηρό βιολογικό Lavandin absolute, που προέρχεται από την Προβηγκία με την υψηλότερη ποιότητα, μέσω της πράσινης διαδικασίας enfleurage, αιχμαλωτίζει αμέσως τις αισθήσεις με τη ζωντανή του ενέργεια. Η εκλεπτυσμένη σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με μια απαλή, ξυλώδη βάση από πολυτελές σανταλόξυλο Καληδονίας. Το BOSS The Scent Elixir for Her, που δημιουργήθηκε από την αρωματοποιό Louise Turner, ανοίγει με ένα φρέσκο floral μπουκέτο από ροζ πιπέρι, μαζί με φλογερές πτυχές που ενισχύουν τη γοητεία του αρώματος. Στην καρδιά, οι ανατρεπτικές floral νότες της Atropa Belladonna δελεάζουν με μια αίσθηση μυστηρίου και ενθουσιασμού, αφήνοντας ένα μεθυστικό και ανατρεπτικό αποτύπωμα.

CHLOÉ NOMADE NUIT D’ ÉGYPT

Από την πρώτη κιόλας στιγμή ο οίκος Chloé προσεγγίζει τον κόσμο με μια μοναδική οπτική, οδηγούμενος από το αέναο πάθος του για εξερεύνηση. Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε στη δημιουργία του Nomade, ένα εμβληματικό άρωμα που στέκεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτισμών, εξυμνώντας μια συνεχή ανάγκη για αναζήτηση και περιπλάνηση ανά τον κόσμο. Τώρα σε μια νέα περιπέτεια, το Nomade ξεκινά το παρθενικό του ταξίδι για την Αίγυπτο ώστε να επανασυνδεθεί με τις ρίζες του ιδρυτή του οίκου, Gaby Aghion. Το Nomade Nuit d’Égypte αποτίνει φόρο τιμής στη γενέτειρα της αρωματοποιίας και στο πρώτο γνωστό άρωμα στην ανθρωπότητα που δημιουργήθηκε στην Αίγυπτο: το kyphi. Για να συνθέσει το Nomade Nuit d’Égypte, η αρωματοποιός Juliette Karagueuzoglou επαναπροσδιόρισε το kyphi με μια σύγχρονη, εκλεπτυσμένη προσέγγιση, και γύρω από μια επιλογή βασικών συστατικών που αναφέρονται σε αρχαίες συνταγές αυτού του ελιξίριου. Το μύρο αναδύεται από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τις ισχυρές ρητινώδεις πινελιές του να τυλίγονται με τις πικάντικες νότες τζίντζερ και κανέλας ακολουθούμενες από μελωμένες αποχρώσεις νέκταρ λουλουδιών. Το Cypriol και το opopanax αγκαλιάζουν το ακόρντο με τις εξαιρετικά πλούσιες, κρεμώδεις και κεχριμπαρένιες νότες τους. Στην καρδιά του αρώματος, το επαναπροσδιοριζόμενο kyphi συνδυάζεται με ένα άλλο συστατικό, που προέρχεται από τα λιβάδια κατά μήκος του Δέλτα του Νείλου και αποπνέει τη χαρακτηριστική εσάνς του ανθού πορτοκαλιού. Η σύνθεση κλείνει με μια πινελιά ζεστής, αισθησιακής βανίλιας που ολοκληρώνει αυτό το σαγηνευτικό Eau de Parfum με άρωμα 90% φυσικής προέλευσης. Τα αρώματα των λουλουδιών!

NINA RICCI ILLUSION EAU DE PARFUM

Η Nina Ricci παρουσιάζει το Nina Illusion by Nina Ricci, ένα νέο σαγηνευτικό άρωμα που μας προδιαθέτει να αποδράσουμε από τα καθιερωμένα, θολώνοντας τα όρια μεταξύ των ονείρων και της πραγματικότητας. Το chypre φρουτώδες floral Eau de Parfum αποτελεί το νέο κεφάλαιο στην αρωματική αφήγηση Nina by Nina Ricci, καθώς εκπέμπει έναν μαγευτικά ονειρικό κόσμο που ξεκλειδώνει μια εξαιρετική και ασυνήθιστη εμπειρία σε όσους τολμούν να τη ζήσουν. Μετά το ντεμπούτο της στην καμπάνια Nina Le Parfum, η Kiernan Shipka επιστρέφει ως το πρόσωπο της Nina Illusion, που επιλέχθηκε από τον Harris Reed, χάρη στη φυσική της γοητεία και την αινιγματική της προσωπικότητα, καθιστώντας την ως την απόλυτη γυναίκα Nina. Πολύχρωμη και ζωηρή, η ολοκαίνουργια δημιουργία Nina Illusion δημιουργήθηκε από τους βραβευμένους αρωματοποιούς Olivier Cresp και Nicolas Bonneville, με σαγηνευτικές νότες κορυφής Yuzu και ροζ πιπεριού που τυλίγονται σε μια λαμπερή φρουτώδη καρδιά από βατόμουρο και Orange Blossom Absolute, ενώ συνδυάζονται με τις κρεμώδεις νότες βάσης από πατσουλί και βανίλια Μαδαγασκάρης.

BURBERRY HERO PARFUM

Ο οίκος Burberry παρουσιάζει το Burberry Hero Parfum, τη νέα προσθήκη στην αρωματική οικογένεια Hero, που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα του σύγχρονου άνδρα. Η καμπάνια, σε σκηνοθεσία του Jonathan Glazer και υπό τη φωτογραφική ματιά του Mario Sorrenti, αποτελεί μια εξερεύνηση αυτοανακάλυψης, η οποία αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα, ο οποίος μαζί με το άλογό του ξεπερνούν τα φυσικά τους όρια για να ζήσουν μια ασυναγώνιστη εμπειρία κατακτώντας το άπιαστο.​ Με βασικό συστατικό το ξύλο κέδρου, που λειτουργεί ως σύμβολο δύναμης, αθανασίας και αφθαρσίας, το Burberry Hero Parfum ενσαρκώνει τη σύγχρονη αρρενωπότητα, επιτυγχάνοντας την ισορροπία μεταξύ δύναμης και ευαισθησίας. Έντονη και δυναμική, η νέα αρωματική δημιουργία του οίκου ξετυλίγεται μέσα από μια βάση με έλαια κέδρου που ενισχύονται από τις νότες κορυφής του ελαίου Amyris και του Cypriol, δημιουργώντας ένα ζεστό, ξυλώδες φινίρισμα που ζωντανεύει το άρωμα. Ύμνος στη δυαδικότητα και την άγρια ​​αβεβαιότητα της φύσης, το Burberry Hero περικλείεται σε ένα σκούρο καφέ μπουκάλι με αιχμηρές γωνίες, εμπνευσμένο από τις οπλές του αλόγου και διακοσμημένο με το χρυσό λογότυπο του οίκου. Αρώματα για μια σύγχρονη αρρενωπότητα.

FERRAGAMO RED LEATHER

Ο οίκος FERRAGAMO παρουσιάζει το Ferragamo Red Leather, ένα νέο άρωμα για τον άνδρα, τον οποίο οραματίζεται ως μια σύγχρονη έκφραση αισθησιακής κομψότητας και άνεσης. Η παράδοση και η καινοτομία εναρμονίζονται σε μια ξεχωριστή δημιουργία που γιορτάζει τη δεξιοτεχνία και την υπεροχή, μέσα από την τέχνη της αρωματοποιίας και την τεχνοτροπία που είναι εγγενής στον Ferragamo, επαναπροσδιορίζοντας την κληρονομιά του οίκου στο παρόν. Η νέα σύνθεση αντικατοπτρίζει την αυθεντική και αφοσιωμένη ψυχή ενός άνδρα που γαλουχεί τη δύναμη και τις φιλοδοξίες του με μια ελεύθερη προσέγγιση, χωρίς περιορισμούς. Έχει πλήρη επίγνωση του ταλέντου και της μοναδικότητάς του, ασπάζεται την ελευθερία και την ολοκλήρωση ως μέσο αυτοέκφρασης και βρίσκει ευχαρίστηση μέσα από τη σύνδεση, τις ιδέες και την επιτυχία, πετυχαίνοντας κάθε στόχο του με μια φυσική αύρα κομψότητας και αυτοπεποίθησης. Το νέο αυτό οσφρητικό κεφάλαιο του οίκου προβάλλεται μέσα από την αρωματική χροιά των εσπεριδοειδών και τη μεθυστική εσάνς του δέρματος, καθώς εξερευνούν το πολύπλοκο άρωμα του Vetiver μέσα από γήινους και καπνώδεις τόνους, το πικάντικο χάδι του τζίντζερ και την αναζωογονητική εσάνς του σανταλόξυλου που προσδίδει διαρκή ένταση και φρεσκάδα. Συγκαταλέγεται στα πικάντικα αρρώματα!

MARC JACOBS DAISY WILD στα top αρώματα

Τολμηρό, θηλυκό, ατρόμητο. Ζήστε μια περιπέτεια στη φύση με το Daisy Wild του οίκου Marc Jabobs, τη νέα προσθήκη στην εμβληματική αρωματική συλλογή Daisy Marc Jacobs. Το νέο refillable άρωμα αποπνέει μια φρεσκάδα που θυμίζει μπουκέτο από αγριολούλουδα, και μας εμπνέει να συνδεθούμε εκ νέου με τη φύση αναβιώνοντας τον πιο νεανικό, ελεύθερο εαυτό μας. Το Daisy Wild αναμειγνύει νότες από ανθό μπανανιάς, ένα πρωτοεμφανιζόμενο συστατικό στον κόσμο της πολυτελούς αρωματοποιίας, με ένα εξαιρετικό Vetiver από γιασεμί και ξηρούς καρπούς, που δημιουργούν ένα νέο εθιστικό άρωμα το οποίο αποτυπώνει υπέροχα την ομορφιά της φύσης. Το Marc Jabocs Daisy Wild μας συστήνει ένα νέο λουλούδι στο καπάκι, εμπνευσμένο από ένα μπουκέτο αγριολούλουδων, μια άγρια μαργαρίτα που συνδυάζεται αρμονικά με τις εμβληματικές ροζ και πράσινες μαργαρίτες. Μέσα από το μπουκάλι αναδύονται με παιχνιδιάρικη διάθεση τα κοτσάνια των λουλουδιών, προσδίδοντας μια πιο χαρούμενη νότα στο άρωμα, το οποίο επανασυστήνεται πλέον σε ανοιχτή πράσινη απόχρωση, ολοκληρώνοντας τη νέα χρωματική ιστορία του Daisy Wild.

CAROLINA HERRERA BAD BOY COBALT ELIXIR

Ο οίκος Carolina Herrera παρουσιάζει το νέο μέλος στην οικογένεια Bad Boy, το μυστηριώδες ανδρικό άρωμα στο εμβληματικό μπουκάλι του κεραυνού, το Bad Boy Cobalt Elixir. Συντροφεύοντας το Good Girl Blush Elixir, το νέο Eau de Parfum είναι μια φλογερή κεχριμπαρένια αρωματική δημιουργία με μια φρέσκια ένταση, που αναδύει νότες από φασκόμηλο, μαύρη τρούφα και ρητινώδες ξύλο. Το εμβληματικό μπουκάλι του οίκου επαναπροσδιορίζεται σε μια degrade μπλε electric και μαύρη απόχρωση, σαν ένας κεραυνός που πέφτει ξαφνικά στη γη, αφήνοντας ένα ίχνος πικάντικου καπνού στο πέρασμά του. Το Bad Boy κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2019 και έγινε αμέσως σύμβολο μιας νέας επανάστασης. Με νότες από καπνώδες φασκόμηλο, ποώδη κάνναβη και ζεστό πολυτελές δέρμα, το άρωμα ξεχώρισε στον αρωματικό χώρο με μια αίσθηση μυστικότητας και πολυπλοκότητας.

CAROLINA HERRERA GOOD GIRL BLUSH ELIXIR

Μετά την τεράστια επιτυχία του Good Girl και του Good Girl Blush, η οσφρητική οικογένεια κυκλοφορεί ακόμα μια νέα εκδοχή του θηλυκού αρώματος, στο εμβληματικό μπουκάλι στιλέτο, το Good Girl Blush Elixir. Ένα έντονο, φλογερό συνονθύλευμα τριαντάφυλλου, βανίλιας και patchouli, το νέο άρωμα του οίκου Carolina Herrera είναι ένα σαγηνευτικό Eau de Parfum, που αποτελεί παράλληλα μια ξυλώδη και μυστηριώδη chypre δημιουργία και ένα floral ακόρντο. Το degrade στιλέτο σε μαύρη και ροζ απόχρωση με το αστραφτερό χρυσό τακούνι αποτελεί τη νέα εκδοχή του αισθησιακού αρώματος, στην καμπάνια του οποίου επιστρέφει για ακόμα μια φορά το αγαπημένο μας Good Girl, Karlie Kloss. Ένα άρωμα με γλυκιές νότες, που συνδυάζει περίτεχνα τα αρώματα του γιασεμιού, του κακάο, του σπόρου τόνκα, του αμύγδαλου και του καφέ για να δημιουργήσει ένα θηλυκό και μυστηριώδες μπουκέτο.

RABANNE FAME INTENSE

Το FAME, το εμβληματικό άρωμα του οίκου Rabanne εκφράζει μια εκθαμβωτική θηλυκότητα της οποίας η χρυσή αύρα κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας, αιχμαλωτίζοντας τους πάντες. Φέτος, το FAME επανασυστήνεται ακόμα πιο δυναμικό, πιο πολυτελές και πιο σαγηνευτικό από ποτέ. Το νέο FAME Intense είναι ένα ισχυρό άρωμα που απελευθερώνει την πιο τολμηρή γυναικεία αύρα, ώστε να λάμπει ακόμα περισσότερο όπου κι αν πάει. Αιχμαλωτίζοντας το θρυλικό μεταλλικό μοτίβο του οίκου Rabanne, το εμβληματικό ασημί φόρεμα του κλασικού FAME εξελίσσεται σε ένα φωτεινό, ζεστό χρυσό, που αντανακλά το λαμπερό φως που αναδύεται μέσα από κάθε γυναίκα. Αυτή η μαγευτική μελώδης σύντηξη φέρνει μια γλυκιά ζεστασιά σε ένα εθιστικό ξυλώδες floral και πικάντικο άρωμα καθώς το φωτεινό γιασεμί χαρίζει αστραφτερή λάμψη και καθαρότητα. Ένα μοναδικό τρίο θυμιάματος συγκρούεται με το κρεμώδες σανταλόξυλο για ένα αισθησιακό και ακαταμάχητο γυναικείο άρωμα που προσδίδει μια νέα αίσθηση σαγηνευτικής αποπλάνησης.

Αρώματα RABANNE PHANTOM INTENSE

Το νέο Phantom by Rabanne αντιπροσωπεύει την ουσία της ανδρικής αυτοπεποίθησης, μέσα από τη μαγνητική του αύρα που δημιουργήθηκε για εκείνον που κυριαρχεί τις νύχτες και είναι απίθανο να του αντισταθείς. Φέτος, ο οίκος Rabanne αποκαλύπτει μια πιο έντονη και δυναμική εκδοχή του PHANTOM, ένα Eau de Parfum Intense. Καθώς η νύχτα πέφτει και αποκαλύπτεται το βαθύ μπλε χρώμα του παριζιάνικου ουρανού, η πιο τολμηρή ενσάρκωση του PHANTOM αναδύεται μέσα από ένα νέο υπνωτικό νέκταρ. Κρεμώδης και μαγνητική, η νέα σύνθεση έχει δημιουργηθεί με τα πιο εκλεπτυσμένα συστατικά, όπως η εσάνς της ζωηρής λεβάντας που παραδίνεται στην πλούσια υφή της βανίλιας για να αποδώσει μια πιο ξυλώδη και αρρενωπή χροιά. Απρόσμενη ακόμα και για εκείνον που τολμά, μια ψυχρή πινελιά από άνθη πορτοκαλιάς προσδίδει στο άρωμα μια εκπληκτική μοναδικότητα, μαζί με μια εξαιρετικά φυσική αίσθηση φρεσκάδας. Για να αιχμαλωτίσει την αινιγματική αύρα που πηγάζει από τον εσωτερικό κόσμο εκείνου που το φοράει, η νέα αρωματική, floral, κεχριμπαρένια ταυτότητα του PHANTOM Intense, περιλαμβάνει ακόμα μια υπόνοια δροσερού λεμονιού, ένα ζεστό και πικάντικο ίχνος κανέλας και ένα καθαρό έλαιο φασκόμηλου. Η προσθήκη του δελεαστικού Rum Absolute προσδίδει στο άρωμα μια συναρπαστική ποιότητα, καθώς το έλαιο κέδρου και η μοντέρνα απόδοση του moss προσφέρουν πιο ζεστές, ξυλώδεις και γήινες πτυχές του αισθησιασμού. Από τα πιο αισθησιακά αρώματα.

Αρώματα JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL ABSOLU FOR HIM & FOR HER

Υπάρχουν κάποιες αξέχαστες νύχτες που αφήνουν πίσω τους μια μεθυστική εσάνς, εκεί που τα βλέμματα γεμάτα πάθος ανεβάζουν την ένταση και η ελευθερία εκφράζεται χωρίς περιορισμούς. Αφήστε πίσω σας μια γοητευτική ανάμνηση χάρη στο μαγνητικό άρωμα από τουμπερόζα, που απαλύνεται από την αρωματική χροιά ενός ζουμερού σύκου και του λαχταριστού σανταλόξυλου με την υπογραφή του Jean Paul Gaultier Scandal Absolu. Ένας εθιστικός αισθησιασμός που εκπέμπει αρρενωπότητα, το gourmand δίδυμο από δαμάσκηνο και σανταλόξυλο, αναδεικνύεται από το ξυλώδες κάστανο, αφήνοντας μια ακαταμάχητη οσφρητική πινελιά. Το Scandal Absolu for Her περικλείεται σε ένα στρογγυλό μπουκάλι με χρυσές λεπτομέρειες και δύο υπέροχα γυναικεία πόδια που αιωρούνται στον αέρα και τοποθετείται στη ροζ βελούδινη θήκη του, μια παιχνιδιάρικη μνεία στον αισθησιακό ερωτισμό της γυναίκας Jean Paul Gaultier. Παράλληλα, η ανδρική φιάλη χαρακτηρίζεται από το γεωμετρικό της σχήμα και σαγηνεύει με το βασιλικό της στέμμα, σύμβολο δύναμης, πάθους και μιας αίσθησης κινδύνου. Δύο σκανδαλώδεις αρωματικές δημιουργίες που ξεσηκώνουν τις αισθήσεις και ζωηρεύουν μέσα από τις πλούσιες, μεθυστικές και συναρπαστικές νότες τους.

Αυτά τα αρώματα θα γίνουν η δική σου ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή αύρα που θα “μεθύσει” όποιον και αν συναντήσεις στο διάβα σου! Τα αρώματα γίνονται η ταυτότητά μας!

