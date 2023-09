Τα αθλητικά ρούχα συνβαδίζουν με την μόδα αρκεί να βασίζεται στην αυθεντικότητα και την διαχρονικότητα. Κομμάτια που μπορούν να φορεθούν όλη μέρα αλλά προσδίδουν στιλ και άποψη στην εμφάνισή μας είναι κομμάτια που κουβαλάνε ιστορία.

Τα αθλητικά ρούχα της Adidas, με το κλασικό και διαχρονικό στυλ τους, ήταν πάντα η ξεκάθαρη επιλογή για τον απρόσκοπτο συνδυασμό σπορ και μόδας. Με τα χρόνια, η Adidas έχει επιδείξει σταθερά την ικανότητά της να υπερβαίνει τις τάσεις και να προσφέρει ρούχα που παντρεύουν αβίαστα την απόδοση και την αισθητική. Οι εμβληματικές τρεις ρίγες και το τρίφυλλο λογότυπο έχουν γίνει σύμβολα της αθλητικής τελειότητας και της ευαισθησίας για τη μόδα. Είτε πηγαίνετε στο γυμναστήριο, είτε πηγαίνετε για τρέξιμο, είτε απλώς ασπάζεστε έναν ενεργό τρόπο ζωής, τα αθλητικά ρούχα Adidas αποτελούν απόδειξη της διαρκούς γοητείας του σχεδιασμού τους, καθιστώντας τα το εμπορικό σήμα για όσους εκτιμούν τη διαρκή συγχώνευση του αθλητισμού και στυλ.

Από το 1972 τα adidas Originals, με σήμα κατατεθέν το εμβληματικό “Trefoil”, έχουν ζήσει 1000 ζωές. Η επιρροή των adidas Originals στον κόσμο του αθλητισμού, της μουσικής, της μόδας και της street κουλτούρας έχει υπάρξει καθοριστική τα τελευταία 50 χρόνια. Σηματοδοτώντας την άφιξη μιας νέας εποχής για το brand, η καμπάνια αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα Originals έχουν επαναπροσδιοριστεί ανά τα χρόνια από χιλιάδες άτομα, κοινότητες και πολιτισμούς σε όλο τον πλανήτη. “We gave the world an original. You gave us a thousand back” είναι το μήνυμα της καμπάνιας, η οποία αποτίνει φόρο τιμής στους δημιουργικούς πρωτοπόρους που βρέθηκαν στο προσκήνιο της κουλτούρας τα τελευταία 50 χρόνια και ανέδειξαν τον αντίκτυπο των “Three Stripes” και την εξέλιξη από τον αθλητισμό στο στυλ.

Η καμπάνια χρονογραφεί την ιστορία των εμβληματικών και μακροβιότερων μοντέλων των adidas Originals. Τα Superstar, Gazelle και Samba είναι τα απόλυτα adidas Originals που φορέθηκαν από χιλιάδες ανθρώπους και εδραιώθηκαν ως τα πιο εμβληματικά μοντέλα παπουτσιών του brand. Γεννήθηκαν από τον αθλητισμό και τα γήπεδα και εξελίχθηκαν στα πιο iconic παπούτσια της street κουλτούρας, της μόδας και της μουσικής.

Το Superstar δημιουργήθηκε για το μπάσκετ και μετέπειτα υιοθετήθηκε από την Hip Hop σκηνή, ενώ το Gazelle ξεκίνησε επίσης ως αθλητικό παπούτσι και αγαπήθηκε από τους skaters και όλη την street κοινότητα. Το Samba έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στο ποδόσφαιρο και έκτοτε έχει γίνει συνώνυμο της ανατροπής των τάσεων σε όλο τον κόσμο και το απόλυτο fashion trend.

Στην Ελλάδα, η έναρξη της καμπάνιας έγινε την Τρίτη 19/09 με ένα μεγάλο event στο PR Showroom της adidas στη Γλυφάδα. Πλήθος κόσμου από το χώρο του αθλητισμού, της μουσικής, της μόδας και του θεάματος, καθώς και fashion editors έγιναν μέρος της ιστορίας των adidas Originals. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο “μουσείο” που είχε στηθεί στο χώρο. Τρείς led οθόνες απεικόνιζαν το χρονογράφημα των iconic μοντέλων της καμπάνιας, από την έναρξή τους στα γήπεδα και τα παρκέ, έως την ενσωμάτωσή τους στη μόδα, τη μουσική και τη street κουλτούρα, καθιερώνοντάς τα ως τα πιο εμβληματικά μοντέλα παπουτσιών της pop κουλτούρας. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πρώτοι την ολοκληρωμένη συλλογή των adidas Originals και να δοκιμάσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια.

Για το διάστημα που θα διαρκέσει η μεγάλη καμπάνια των adidas Originals, οι παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της Αθήνας θα συνεχιστούν, με αποκορύφωμα το μεγάλο event των adidas Originals, που θα γίνει την Κυριακή 22/10/23 στο κέντρο της Αθήνας και θα αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την street κοινότητα της πόλης, με πολλές εκπλήξεις, συναυλίες και DJ sets.

Στη global καμπάνια των adidas Originals συμμετέχουν εμβληματικά ονόματα της σύγχρονης ιστορίας του αθλητισμού, αλλά και icons από τη μουσική σκηνή, ηθοποιοί και performers όπως οι: David Becκham και Zidane, Jenna Ortega, Annita, Stormzy και Pusha T .

Στην Ελλάδα κεντρικά πρόσωπα της καμπάνιας είναι οι διεθνούς φήμης αθλητές Στέφανος Τσιτσιπάς, Κώστας Σλούκας, καθώς και ταλέντα της νέας γενιάς όπως ο Novel, ο Saske, η Ellize και η Dat Lilly. Στα μικρού μήκους βίντεο που δημιουργήθηκαν για τα πρόσωπα της καμπάνιας, οι ίδιοι μιλούν σχετικά με το τι τους κάνει να αισθάνονται Originals. Στην καμπάνια συμμετέχουν επίσης και άτομα από διαφορετικούς τομείς έκφρασης και δημιουργικότητας όπως tattoo artists, graphic designers, bar tenders, DJs οι οποίοι εκφράζονται μέσα από τα ταλέντα τους και μας καλούν να νιώσουμε όλοι Originals με οτιδήποτε αγαπάμε να κάνουμε.

Με την Adidas, δεν φοράτε μόνο αθλητικά, αλλά κάνετε μια δήλωση που αντικατοπτρίζει τόσο την αφοσίωσή σας στον αθλητισμό όσο και τη δέσμευσή σας στη διαχρονική μόδα.

Τα 3 iconic μοντέλα της νέας καμπάνιας των adidas Originals θα τα βρείτε στα adidas stores, στο www.adidas.gr σε επιλεγμένα sneaker stores και φυσικά στο adidas Originals Store (Αθηναΐδος 5, Αθήνα).