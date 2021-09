Μετά τις διακοπές μπορεί να αισθανόμαστε αναζωογονημένες! Δυστυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, δε νιώθει το ίδιο και η επιδερμίδα ή τα μαλλιά μας… Ο Σεπτέμβριος είναι ο κατάλληλος μήνας για να ασχοληθούμε σοβαρά με τη φροντίδα του εαυτού μας, με “όπλο” τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτή την εβδομάδα ξεχωρίσαμε και σου προτείνουμε τα εξής;

Ξέχνα το αφυδατωμένο δέρμα

Η εταιρεία FREZYDERM αυτό το Φθινόπωρο μας βοηθά στα καινούργια ξεκινήματα, με ένα προϊόν που επαναφέρει τη ζωντάνια στο αφυδατωμένο και άτονο δέρμα. Το αφρός Mild Wash Foam αποτελεί ένα προϊόν με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που δεν καταπονεί το ευαίσθητο δέρμα με την τριβή. Προσφέρει ενυδάτωση, ενισχύει τη φυσική άμυνα του δέρματος χάρη στο CM-Glucan και η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με αλόη. Ο αφρός είναι ιδανικός ακόμα και για πολύ ευαίσθητα δέρματα.

Serum και πάλι… serum

H Aveda μελέτησε τη διαδικασία αναγέννησης των φυτών σε κυτταρικό επίπεδο και έτσι καλλιέργησε βλαστοκύτταρα στο βοτανικό της εργαστήριο. Έτσι προέκυψε το botanical kinetics intense hydrator. Είναι το ιδανικό serum για την αφυδατωμένη επιδερμίδα με ξηρή υφή και εμφανείς λεπτές γραμμές. Αποκαθιστά τα επίπεδα υγρασίας της επιδερμίδας, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ενισχύει το προστατευτικό στρώμα λιπιδίων του δέρματος με την πάροδο του χρόνου. To φραγκόσυκο είναι γνωστό για τις ικανότητες του να συγκρατεί το νερό, βοηθώντας την επιδερμίδα να επαναφέρει τον φυσικό φραγμό της ώστε να συγκρατεί την ενυδάτωση, γεγονός που είναι αποδεδειγμένο από την in vitro δοκιμή. Το φυτικής προέλευσης υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει τα κύτταρα και επαναφέρει άμεσα την υγρασία της επιδερμίδας, μειώνοντας τις λεπτές γραμμές που εμφανίζονται στην αφυδατωμένη επιδερμίδα.

Υγιής επιδερμίδα σε κάθε δραστηριότητα

Η νέα αποσμητική σειρά NIVEA Magnesium Dry, είναι αποτέλεσμα έξι χρόνων κλινικής έρευνας και δοκιμών. Σκοπό έχει να παραμένει η επιδερμίδα υγιής και αναζωογονημένη σε κάθε δραστηριότητα και καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μαγνήσιο παρέχει προστασία από τον ιδρώτα και τις οσμές, καλύπτοντας τις ανάγκες γυναικών και αντρών που επιλέγουν ένα πιο υγιεινό και φυσικό τρόπο ζωής. Παράλληλα, οι συνθέσεις του NIVEA Magnesium Dry δεν περιέχουν αλουμίνιο και αιθυλική αλκοόλη, προσφέροντας μια αξιόπιστη προστασία, σε όσους επιλέγουν less is more λύσεις. Η νέα σειρά NIVEA Magnesium Dry διαθέτει 3 αποσμητικά: 2 αποσμητικά για γυναίκες, το Fresh Dry και το Powder Dry, καθώς και 1 ανδρικό προϊόν, το NIVEA MEN Magnesium Dry. Και τα τρία αποσμητικά NIVEA Magnesium Dry είναι απαλλαγμένα από αλουμίνιο ή αλκοόλ.

Εκτυφλωτικό ξανθό για κάθε γυναίκα

Η ολοκαίνουρια σειρά περιποίησης μαλλιών Bb.Illuminated Blonde βοηθά κάθε γυναίκα να αποκτήσει την απόλυτη ξανθιά απόχρωση στα μαλλιά της. Προσφέρει ένα φωτεινό και ταυτόχρονα σαγηνευτικό αποτέλεσμα, αφήνοντας τα μαλλιά ενυδατωμένα. Η σειρά περιλαμβάνει: Shampoo, Conditioner και Tone Enhancing Leave In προϊόν. Το brand μάλιστα, για να γιορτάσει το λανσάρισμα της νέας σειράς, συνεργάστηκε με δύο γυναίκες που χαρακτηρίζονται για την cool ξανθιά απόχρωση των μαλλιών τους, τη τραγουδίστρια Rileyy Lanez και τη τραγουδίστρια και στιχουργό Kim Petras.

Εμπλουτισμένες με primer συνθέσεις

Η Smashbox και το The Suicide Squad προσδιορίζουν τη έννοια του να είσαι legendary, λανσάροντας τη limited-edition Smashbox x The Suicide Squad συλλογή. Θα είναι διαθέσιμη στο Smashbox.gr. Πρόκειται για μια συλλογή πέντε αποχρώσεων του Be Legendary Lipstick και της Always On Cream Shadow. Οι πλούσιες και εμπλουτισμένες με primer συνθέσεις συνοδεύονται από μοναδικές συσκευασίες όπου απεικονίζονται εμβληματικές στιγμές από σκηνές και χαρακτήρες της ταινίας όπως των: Harley Quinn, Mongal, Bloodsport, Peacemaker, Javelin, Polka-Dot Man και Ratcatcher 2.

