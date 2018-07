Μπορεί ο καιρός να μην είναι σύμμαχος μας αλλά εμείς κανονίζουμε ήδη τις καλοκαιρινές διακοπές μας! Και επειδή βαλίτσα διακοπών χωρίς νεσεσέρ δεν γίνεται σου ετοιμάσαμε ένα το οποίο είναι γεμάαααααατο υπέροχα πραγματάκια που θα λατρέψεις. Ας τα δούμε λοιπόν ένα ένα:

Άρωμα

Ξετρελαθήκαμε με το νέο άρωμα Emporio Armani, Because It’s You και Stronger With You για εσένα και τον αγαπημένο σου! Δύο αρώματα ισάξιας δύναμης, το Because It’s You είναι άκρως θηλυκό και το Stronger With You, ασύγκριτα αρρενωπό. Σαν ένα ζευγάρι εραστών, τα δύο αρώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, αψηφώντας, ξελογιάζοντας, και αναζητώντας το ένα το άλλο. Όσο μικρό και αν είναι το νεσεσέρ σου λοιπόν πάντα μπορείς να κάνεις λίγο χώρο για το άρωμα του αγαπημένου σου!

Make up στα πόδια

Με τον ήλιο να μη μας τα λέει καλά πρέπει κάτι να κάνουμε για να φαινόμαστε πιο μαυρισμένες. Το Dermacol Perfect Body Make-Up αποτελεί ένα foundation υψηλής κάλυψης μακράς διάρκειας για το σώμα. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στην επιδερμίδα των ποδιών και του σώματος, άμεσο αποτέλεσμα μαυρίσματος, χαρίζοντας στο δέρμα ενιαίο χρωματικό τόνο και καλύπτοντας παράλληλα κάθε είδους ατέλεια. Η σύνθεσή του είναι υποαλλεργική και κλινικά ελεγμένη, ενώ παράλληλα παρέχει αδιάβροχη κάλυψη, ώστε να μπορείτε άνετα να το χρησιμοποιήσετε πριν επισκεφθείτε την παραλία, νιώθοντας σίγουρη ότι θα παραμείνει στη θέση του όταν έρθει σε επαφή με το νερό.

Body Lotion

Καλοκαίρι χωρίς body lotion δεν γίνεται! Η νέα NIVEA Q10 Firming Body Lotion με Vitamin C έρχεται πιο ανανεωμένη καθώς το συνένζυμο Q10 και τη Βιταμίνη C ενυδατώνει την επιδερμίδα σε βάθος ενώ βελτιώνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας σε μόλις 10 ημέρες! Μετά το μπάνιο σου λοιπόν μπορείς να απλώσεις τη body lotion που μυρίζει τόσο υπέροχα!

Αντηλιακή προστασία

Οι νέες αντηλιακές κρέμες προσώπου Messinian Spa που δίνουν ματ αποτέλεσμα και βελούδινη υφή! Το καινοτόμο μείγμα που έχουν μειώνει τη λιπαρή και γυαλιστερή εμφάνιση του δέρματος μέσω της μείωσης της παραγωγής σμήγματος, προσδίδοντας στο δέρμα ματ εμφάνιση. Ένας άλλος μαλακτικός παράγοντας, που προέρχεται από το καλαμπόκι, συμβάλλει στο ματ αποτέλεσμα, στην αίσθηση βελούδου και στη μείωση της λιπαρότητας και περιέχει επίσης ένα φυσικό αντιγηραντικό βασισμένο στο ελαιόλαδο. Είναι να μην τις αγαπήσεις;

Το μαγικό σαμπουάν

Τo Micellar Water, παίρνει το όνομά του από τα ‘micelles’, τα μικρά σωματίδια που απορροφούν τη σκόνη, το λάδι και τη βρωμιά από το δέρμα της κεφαλής και από τα μαλλιά. Είναι ένα πολύ απαλό συστατικό, δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες καθώς και για καθημερινή χρήση από παιδιά και ενήλικες. Πρόκεται για νέα φόρμουλα χωρίς σιλικόνη, κατάλληλο για ευαίσθητα μαλλιά. Το νέο αυτό σαμπουάν εμπλουτισμένο με Micellar Water, καθαρίζει και αναζωογονεί τα μαλλιά δίνοντας τους έξτρα λάμψη και όγκο.