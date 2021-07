Οι έξυπνες επιλογές είναι αυτές που πηγάζουν από το ένστικτό μας. Μας βοηθούν να βρούμε νέους, ασυνήθιστους τρόπους για να κάνουμε ζωή μας καλύτερη. Άνθρωποι που κάνουν έξυπνες επιλογές σε κάθε στιγμή της ζωής τους: ταξιδεύουν έξυπνα, τρώνε έξυπνα και φροντίζουν το σώμα τους με έξυπνο τρόπο. Αν κι εσύ θες να ανήκεις σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να αναζητάς το καλύτερο προϊόν στην καλύτερη τιμή. Το να κάνεις έξυπνες επιλογές κάθε μέρα σημαίνει να νοιάζεσαι παράλληλα για τους άλλους. Να δίνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου σε όσους έχουν ανάγκη.

Σκέψου out of the box

Στο πλαίσιο αυτό, η SkinLabo, το πρώτο ιταλικό Digital Beauty Brand, λανσάρει τη νέα καμπάνια #JustBeSmart. Μας προσκαλεί να σκεφτούμε out of the box ώστε να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Το #JustBeSmart είναι το hashtag που αποτυπώνει την ουσία και τη φιλοσοφία της SkinLabo, με ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα το οποίο απευθύνεται σε μια κοινότητα που έχει πλέον περισσότερα από 700.000 μέλη.

Στην καμπάνια #JUSTBESMART, το SkinLabo “S*” με τη λάμψη του μετατρέπεται σε σύμβολο μιας SMART γενιάς που ξέρει να επιλέγει το καλύτερο για τον εαυτό της, σκέφτεται out of the box και ταυτίζεται με τις αξίες του brand. Στην πραγματικότητα, το SkinLabo είναι το έξυπνο brand ομορφιάς, γιατί αντιπροσωπεύει:

· Smart προϊόντα σχεδιασμένα γύρω από πραγματικές ανάγκες. Χρησιμοποιούνται καθαρές φόρμουλες, αποτελεσματικά και συμπυκνωμένα ενεργά συστατικά και βιώσιμη συσκευασία.

· Smart τιμή χάρη στις online πωλήσεις. Η εταιρεία παρέχει προϊόντα άμεσα προς τον καταναλωτή και εξαλείφει το περιττό κόστος. Έτσι, η προσφορά υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή, είναι εφικτή.

· Smart service με συμβούλους ομορφιάς που απαντούν σε 15 γλώσσες. Παρέχει βοήθεια και συμβουλές μέσω τηλεφώνου, WhatsApp, chat, website και κοινωνικών μέσων δικτύωσης 24/7.

Η SkinLabo στο πλευρό της Doctors with Africa CUAMM

Στα πλαίσια του #JUSTBESMART, η SkinLabo, η οποία ήταν πάντα στο πλευρό των γυναικών, επικεντρώνεται στην ευημερία και την υγεία των ανθρώπων και επέλεξε να υποστηρίξει τη Doctors with Africa CUAMM, έναν από τους πιο δραστήριους ιταλικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς υγείας για την προώθηση και προστασία της υγείας των αφρικανικών πληθυσμών.

Με την υποστήριξη της SkinLabo, το Doctors with Africa CUAMM θα ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις του και θα παρέχει νέο εξοπλισμό στο θάλαμο μητρότητας του Κέντρου Υγείας Anyeke στην Ουγκάντα, όπου γίνονται περισσότερες από 1.500 γεννήσεις κάθε χρόνο.

Μάθε περισσότερα εδώ

