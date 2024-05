Η Calzedonia είναι το Καλοκαίρι. Στην εντυπωσιακή εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάστηκαν οι τάσεις του πιο εμβληματικού swimwear brand!

Την Παρασκευή 17 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε το press day event του brand Calzedonia για το λανσάρισμα της νέας συλλογής μαγιό και αξεσουάρ για τη σεζόν SS24. H συλλογή Beachwear 2024 είναι γεμάτη χρώματα και prints προσφέροντας το ιδανικό μαγιό για το φετινό καλοκαίρι.



Οι καλεσμένοι, εκπρόσωποι από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα, celebrities και influencers παρευρέθηκαν στο Private House του Island, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα highlight trends της Summer Collection, σε ένα περιβάλλον με boho αισθητική και μοναδική θέα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Η σειρά Indonesia, must-have για τις Calzedonia Lovers σε νέα χρώματα: green peacock, magenta, sapphire blue και palm green, μαζί με τα βασικά black and white. H stylish Shiny Satin συλλογή, μια υπέροχη μονόχρωμη σειρά, διαθέσιμη σε μαύρο, burgundy, wave blue και retro-green ιδανική για στιγμές ακόμη και μακριά από την παραλία. Εμπνευσμένη από τις hot τάσεις, η σειρά με τα neutral brown και τους λευκούς τόνους, αποχρώσεις που παρουσιάζονται σε animal prints με λαμπερά φινιρίσματα, camouflage με lurex και σχέδια της ζούγκλας. Δεν έλειπαν ούτε οι pop, bubbly προτάσεις με τα γεωμετρικά, crinkle και chevron μπικίνι και ολόσωμα με 3D effect από κασμίρ, σε απαλούς τόνους γαλάζιου και μπεζ. Η Limited Edition κέρδισε τις εντυπώσεις με μαγιό που ξεχωρίζουν ως κοσμήματα, με κρύσταλλα, πέρλες και στρας σε διαχρονικές μαύρες και άσπρες αποχρώσεις για special καλοκαιρινά looks. Επίσης, εκπληκτική η σειρά με λινά και βαμβακερά sets από πουκάμισα και παντελόνια με και χωρίς κεντήματα, κιμονό με σχέδια και μακριά φορέματα με μονόχρωμα trims, αλλά και αξεσουάρ όπως τσάντες θαλάσσης, ποσέτ, πετσέτες και καπέλα για ένα total Calzedonia look.

H Calzedonia εκφράζει την ουσία του καλοκαιριού και με τη νέα συλλογή αποτελεί την ιδανική πρόταση για το τέλειο μαγιό του φετινού καλοκαιριού. Κάθε μαγιό, φοριέται άνετα από το πρωί έως το βράδυ, στην παραλία, στο beach bar, στη βόλτα στο νησί αλλά και τη πόλη.