Το να αγαπάμε πρώτα τον εαυτό μας και να αγκαλιάζουμε τις διαφορές μας είναι ένα βαθύ ταξίδι αυτοαποδοχής και ενότητας. Όταν καλλιεργούμε μια γνήσια αγάπη για τον εαυτό μας, τρέφουμε τις ρίζες της ύπαρξής μας, καλλιεργώντας μια αίσθηση εσωτερικής αρμονίας και ικανοποίησης. Σε αυτήν την κατάσταση αγάπης προς τον εαυτό μας μπορούμε πραγματικά να εκτιμήσουμε και να αποδεχθούμε τις μοναδικές ιδιότητες που μας κάνουν αυτό που είμαστε. Οι διαφορές μας, είτε πρόκειται για εμφάνιση, πεποιθήσεις ή εμπειρίες, γίνονται πηγές γοητείας παρά διχασμού. Καθώς μαθαίνουμε να γιορτάζουμε τη δική μας ατομικότητα, επεκτείνουμε φυσικά αυτή τη συμπόνια στους άλλους, αναγνωρίζοντας ότι η αγάπη υπερβαίνει τα όρια και μας ενώνει όλους. Η αγάπη γίνεται το κοινό νήμα που πλέκει μεταξύ τους τις ποικίλες πτυχές μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι είμαστε αλληλένδετα, αλληλεξαρτώμενα όντα, δεμένα από την οικουμενική γλώσσα της καρδιάς. Αρκεί να είμαστε ο πραγματικός ολόκληρος εαυτός μας.

Ένα ηχηρό μήνυμα διαφορετικότητας, ανοχής και συμπερίληψης: η CATRICE γιορτάζει τον μήνα του Pride 2023 με τη νέα συλλεκτική σειρά WHO I AM. Από τα μέσα Ιουνίου, όλα γυρνούν γύρω από τα χρώματα, την περηφάνια και την αγάπη σε όλες της τις εκφάνσεις. Η πολύχρωμη αυτή συλλογή είναι γεμάτη θετικά μηνύματα – σαν ένα όμορφο ουράνιο τόξο για εκείνους που θέλουν να δημιουργήσουν looks που τους αντιπροσωπεύουν και τους εκφράζουν! Από την παλέτα σκιών & προσώπου με τις έντονες αλλά και nude αποχρώσεις, μέχρι τα χρωματιστά lip balms, τα μολύβια ματιών με τη διπλή άκρη σε έντονα χώματα και τα πινέλα για το πρόσωπο και τα μάτια, η συλλεκτική αυτή συλλογή διαθέτει ό,τι χρειάζεστε για να αναδείξετε το πραγματικό χρώμα του εαυτού σας.

Γιατί ο κόσμος είναι πολύχρωμος και αυτή η διαφορετικότητα πρέπει να βγαίνει προς τα έξω!

WHO I AM DOUBLE ENDED EYE PENCIL

Για ηχηρά μηνύματα: Το μολύβι ματιών με τη διπλή άκρη της σειράς CATRICE WHO I AM είναι διαθέσιμο σε πέντε διαφορετικά χρώματα που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Το μολύβι-eyeliner είναι ένα πολυεργαλείο ομορφιάς για πραγματικά μοναδικά look: η μία άκρη του είναι κατάλληλη για εφαρμογή ακριβείας ενώ το ενσωματωμένο σφουγγαράκι στην άλλη άκρη εξασφαλίζει εύκολη ανάμειξη. Με τα μολύβια υψηλής χρωματικής απόδοσης σε μωβ, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο και ροζ χρώμα, δεν υπάρχουν όρια στη δημιουργικότητα!

WHO I AM EYESHADOW & FACE PALETTE

Για όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου! Η παλέτα σκιών & προσώπου της σειράς WHO I AM

δεν αφήνει καμία ευχή ανεκπλήρωτη! Δώδεκα σκιές σε έντονες και nude αποχρώσεις προσφέρουν αστραφτερά αλλά και ματ φινιρίσματα. Το highlighter και το ρουζ ολοκληρώνουν το τέλειο look και είναι κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος. Ακόμη, η υψηλής ποιότητας μεταλλική συσκευασία με ενσωματωμένο καθρεφτάκι ξεχωρίζει και λάμπει σε όλα τα χώματα του ουράνιου τόξου!

WHO I AM COLOURED LIP BALM

Απαλύνει την ψυχή – και τα χείλη! Τα νέα καταπραϋντικά χειλιών της σειράς WHO I AM χαρίζουν ένα γυαλιστερό φινίρισμα σε trendy αποχρώσεις του κόκκινου και του ροζ. Πιστά στα μότο ΑΞΙΖΕΙΣ και ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ, δημιουργούν δυναμικά looks που αναδεικνύουν την αγάπη σε όλες της τις μορφές.

WHO I AM HIGHLIGHTER BRUSH

Ποτέ δεν είναι αρκετά τα highlights στη ζωή σας: Με το νέο πινέλο highlighter της σειράς WHO I AM, τα έχετε ακριβώς εκεί που θέλετε! Όλες οι πουδρένιες υφές, όπως το highlighter, εφαρμόζονται άψογα και αναμειγνύονται τέλεια χάρη στην φαρδιά κεφαλή-βεντάλια του πινέλου.

WHO I AM EYESHADOW BLENDER BRUSH

Η αγάπη κερδίζει! Αυτό είναι το μότο του WHO I AM Eyeshadow Blender Brush. Χάρη στις μαλακές τρίχες και την στρογγυλεμένη κεφαλή του, το πινέλο αυτό αναμειγνύει απαλά τις πουδρένιες σκιές στο βλέφαρο. Για μοναδικά στιλ στα μάτια με απαλές χρωματικές διακυμάνσεις και ακαταμάχητα αποτελέσματα!

WHO I AM EYESHADOW SHADER BRUSH

Η ώρα του Pride: Με το WHO I AM Eyeshadow Shader Brush, τα πιο εκφραστικά στιλ μακιγιάζ στα μάτια είναι εγγυημένα. Το πινέλο αυτό διαθέτει κοντές και πυκνές τρίχες που επιτρέπουν την εφαρμογή της σκιάς με απόλυτη ακρίβεια, ενισχύοντας τις σκιάσεις και τα περιγράμματα. Για εμφανίσεις που θα συζητηθούν.

WHO I AM BLUSH BRUSH

Αγαπήστε και φωνάξτε το! Χάρη στο ιδανικό σχήμα του με την κυρτή κεφαλή, το πινέλο ρουζ της σειράς CATRICE WHO I AM εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή για κάθε ρουζ. Για φυσικά και φρέσκα looks με την ιδανική ποσότητα χρώματος.