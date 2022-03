Η Maria Grazia Chiuri έχει και το ταλέντο και την τόλμη να δοκιμάσει νέα πράγματα, να προκαλέσει τον εαυτό της και να δημιουργήσει ανατρεπτικά σύνολα υψηλής ραπτικής. Στο fashion show του Dior στο Παρίσι είδαμε κομψές δαντέλες, αγωνιστικά αξεσουάρ, τεχνολογικά gadget και αναγεννησιακές λεπτομέρειες να ενσωματώνονται σε μια εξαιρετική πασαρέλα που αξίζει να παρακολουθήσει κανείς. Ξεχωρίσαμε τρεις τάσεις και σας τις παρουσιάζουμε.

Φουτουρισμός

Για τη νέα σεζόν, η Maria Grazia Chiuri έμεινε πιστή στα κλασικά θηλυκά της σχέδια, τα οποία «πείραξε» με τεχνολογικά αξεσουάρ αιχμής. Η Chiuri συνεργάστηκε με το ιταλικό νεοσύστατο εργαστήριο D-Air και το πρώτο σύνολο που άνοιξε το σόου ήταν μια ολόσωμη φόρμα διακοσμημένα με νέον σιρίτια που μιμούνται τα αιμοφόρα αγγεία του ανθρώπινου σώματος. Επιπλέον, η φόρμα είναι σχεδιασμένη να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χρήστη σε ακραίες συνθήκες.

Ένα άλλο μοντέλο φορούσε μπουφάν που έχει αναβαθμιστεί με συσκευή θέρμανσης, ενώ στα αξεσουάρ ξεχώρισαν τα γάντια μέχρι τον αγκώνα με σπορ εμφάνιση παρόμοια με τον προστατευτικό εξοπλισμό ενός αγώνα. Γυαλιά τύπου Cyclopes (από τους X-Men) και άλλες φουτουριστικές λεπτομέρειες έκαναν το σόου να μοιάζει βγαλμένο από το μέλλον.

Γκοθ διάθεση

Για να δημιουργήσει αντίθεση με τη τεχνολογικά αναβαθμισμένη σπορ σειρά ρούχων, η Chiuri παρουσίασε και κομμάτια εμπνευσμένα από τη goth κουλτούρα. Δαντελένιες σιλουέτες και ντραπέ φορέματα συνδυάστηκαν με στρώσεις από λεπτά κρόσσια, δερμάτινα κεντημένα μπούστα και καπαρντίνες με κορσέδες που έδιναν ένα total grungy στιλ με κομψότητα.

Από αυτό το Goth Chic στιλ ήταν εμπνευσμένη και η εμφάνιση της Ριάνα που όσο περισσότερο φουσκώνει η κοιλιά της τόσο λιγότερα ρούχα αποφασίζει να φορέσει. Η εμφάνισή της ως καλεσμένη στο σόου έκανε σε δευτερόλεπτα το γύρο του διαδικτυακού κόσμου αφού περιλάμβανε μαύρες μπότες λουστρίνι, διχτυωτό καλσόν, στρινγκ, μαύρο διάφανο lingerie, ασημένια chains στο λαιμό και μαύρη δερμάτινη καπαρντινα. Αγαπάμε και τη Ριάνα και την κοιλίτσα εγκυμοσύνης της αλλά έμοιαζε σαν να ήταν σε ρομαντικό τετ-α-τετ με τον Asap Rocky και συνειδητοποίησε ότι άργησε για το σόου του Dior (που όντως άργησε) και έφυγε όπως ήταν. Sorry, not sorry.

Αναγέννηση (εδώ και τώρα)

Προς το τέλος του σόου, οι εμφανίσεις είχαν εμφανείς επιρροές από την εποχή της Αναγέννησης με στάμπες Jacquard να απλώνονται σε μεγάλα φουσκωτά σακάκια, παντελόνια, πλισέ μίντι φούστες και φορέματα. Φυσικά, από την ελισαβετιανή αναγεννησιακή αισθητική δε θα μπορούσαν να λείπουν η δαντέλα και οι κεντημένοι γιακάδες, τα κολιέ και τα φορέματα με τετράγωνη λαιμόκοψη. Ίσως η Chiuri να ήθελε να συμβολίσει την αναγέννηση του οίκου Dior μέσα από αυτή τη συλλογή, εξού και το όνομα «Next Era».