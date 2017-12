Κάθε νέα χρονιά θέλουμε να την υποδεχόμαστε όσο πιο περιποιημένες, χαλαρές και όμορφες γίνεται, έτσι; Για αυτό το λόγο φέτος με τις οδηγίες μας θα κάνεις την πιο πολυτελή περιποίηση προσώπου χωρίς να αφήσεις την άνεση του σπιτιού σου, έτσι ώστε το 2018 να σε βρει πιο όμορφη από ποτέ!

Ξεκίνα αποκτώντας την επιδερμίδα που πάντα ήθελες

Η φυσική ομορφιά είναι κάτι που δε κερδίζεται με το make up. Γι’αυτό το λόγο υπάρχουν οι κρέμες προσώπου, έτσι ώστε να φροντίζεις την επιδερμίδα σου και να φαίνεσαι πάντα αψεγάδιαστη και νέα!

Εμείς προτείνουμε τη σειρά Nutri-Define της Jurlique, η οποία έχει καταφέρει να δημιουργήσει την απόλυτη αντιγηραντική σύνθεση! Με 5 συστατικά-κλειδί (χρένο, δενδρολίβανο, μέντα, μαύρο μούρο και γλυκογόνο), τα οποία εισχωρούν βαθιά στην επιδερμίδα μέσω ενός νέου λιποσώματος (το οποίο παράγεται φυσικά), η σειρά Nutri-Define έχει την ικανότητα να ανακτά τη νεότητα πιο αποτελεσματικά από ποτέ!

Από το Nutri-Define Superior Retexturising Facial Serum (όπου το 89% των γυναικών που το δοκίμασαν συμφωνεί ότι βελτιώνει αισθητά την επιδερμίδα σε μόλις 28 μέρες) έως τις επιλογές για τη μέρα (Nutri-Define Multi-Correcting Day Cream ή Nutri-Define Restorative Hydrating Emulsion), την εξαιρετική Nutri-Define Rejuvenating Overnight Cream (κρέμα νυκτός), την Nutri-Define Eye-Contour Balm (κρέμα ματιών), την Nutri-Define Essential Conditioning Lotion και το Nutri-Define Refining Foaming Cleanser, η σειρά θα καταφέρει να σε αναζωογονήσει 100% με τις ελαφριές, πολυτελείς υφές, τα υπέροχα αρώματα και, πάνω από όλα, τη σίγουρη αποτελεσματικότητά της!

Ατέλειες τέλος

Το make up μπορεί να κάνει θαύματα στο να κρύψει τις ατέλειες και να τονίσει την ομορφιά και την αυτοπεποίθησή μας, και αυτό ακριβώς θα κάνεις με τα προϊόντα που επιλέξαμε!

Θα ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας με τη Gosh! Με τη βοήθεια των Lumidrops (στα νέα rosegold και gold χρώματα) που λειτουργούν σαν φωτεινό πέπλο στην επιδερμίδα σου, θα προσθέσεις την απαραίτητη δόση λάμψης πάνω, κάτω ή μαζί με το foundation σου. Πάνω από την λαμπερή σου επιδερμίδα άπλωσε μία ή περισσότερες σκιές από την παλέτα “To Party In London”. Οι ιριδίζουσες και μεταλλικές σκιές σε μια ποικιλία από υφές είναι σίγουρο ότι θα σε ενθουσιάσουν (και θα σε βοηθήσουν να δημιουργήσεις το τέλειο smokey eye)! Δημιούργησε τέλειο, φυσικό contouring σε ζυγωματικά, μάτια και φρύδια με τη συλλεκτική παλέτα Sculpting Academy Palette και δώσε στο βλέμμα σου απίστευτη ένταση με την αδιάβροχη Volume Serum Mascara (που δίνει όγκο και διαχωρισμό και είναι ιδανική για σένα ακόμα κι αν έχεις extensions στις βλεφαρίδες)!

Κλείσε το make up σου με μία από τις 2 ολοκαίνουριες παλέτες της Urban Decay για τα χείλη! Επιλογές η Little Liquid Vices και η Little Vices (4 αποχρώσεις gloss και 5 κραγιόν αντίστοιχα), με τη σφραγίδα ποιότητας Urban Decay. Και οι δύο παλέτες προσφέρουν μεγάλη ποικιλία από αποκλειστικές αποχρώσεις και υφές και εντυπωσιάζουν από κάθε άποψη!

Hint: Αν θες να γλιτώσεις χρόνο και να ετοιμάσεις το μακιγιάζ σου πιο γρήγορα, εδώ σου έχουμε τον τρόπο!

Ένα… διαφορετικό αξεσουάρ

Αυτές τις γιορτές μπορείς να κάνεις τη διαφορά στο look σου με ένα στυλάτο ζευγάρι γυαλιών. Εκτός από την απαραίτητη ακόμα και το χειμώνα προστασία για τα μάτια σου, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα από τις νέες κυκλοφορίες γυαλιών ηλίου Jimmy Choo (Φθινόπωρο / Χειμώνας 2017) και για ένα άψογο αξεσουάρ για κάθε look σου! Ελαφριά, πολυτελή, θηλυκά, σε σχέδια πεταλουδέ, τετραγωνισμένα, στρογγυλεμένα, υπερμεγέθη και διακριτικά, είναι σίγουρο ότι θα βρεις το ιδανικό ζευγάρι για σένα! Αγαπημένο μας highlight από τη συλλογή είναι οι διακριτικές αλλά παράλληλα εντυπωσιακές λεπτομέρειες από δέρμα και μικροσκοπικές μεταλλικές προσθήκες!