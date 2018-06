«Είμαστε μια εταιρεία παραγωγής γυναικείων πλεκτών με βάση την Ελλάδα και κύρια δραστηριότητα την παραγωγή γυναικείων πλεκτών ρούχων άριστης ποιότητας υπό την επωνυμία “mario”, “mariofresh” και “Portami via”». Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 με το όνομα “mario”. Από τις αρχές του 2005, η εταιρεία μας έχει μεταφερθεί σε ιδιόκτητο κτίριο καθώς επίσης έχει επενδύσει σε υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα υφασμάτων και εξοπλισμού.

Η εταιρεία, επίσης, αρχίζει να εξάγει τα προϊόντα της και σε άλλες χώρες (Κύπρος, Αμερική, Πολωνία, Ρωσία). Όλα μας τα ρούχα είναι φτιαγμένα από τα καλύτερα νήματα υπό τις καλύτερες ποιοτικώς συνθήκες. Έχουμε υπό τον έλεγχό μας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει τη διαλογή νημάτων, το σχεδιασμό, την κατασκευή, την επωνυμία και το πακετάρισμα.

Κάθε σεζόν δημιουργούμε περισσότερα από 150 είδη ρούχων για την εξυπηρέτηση των πελατών μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά των πλεκτών μας ρούχων είναι ο συνδυασμός μη συμβατικών και υψηλής ποιότητας νημάτων με μεταξωτά υφάσματα.

“We are a knitwear company based in Greece, with main activity the production of high quality ladies knitwear under the brand names “mario“, “mariofresh” and “Portami via””. The company was founded in 1990 with the name “Mario”. From the beginning of 2005, our company is transferred to its self-owned premises and has invested in high technology textile new machinery and equipment. The company also begins to market their products abroad (Cyprus, America, Poland, Russia). All our clothes are made of the finest yarns and under premium conditions. We cover the entire range of activities, which include selecting yarns, designing, manufacturing, labelling and packaging. Every season we develop more than 150 styles for our customer reference so that we are sure they can find something interesting in our collection. The main characteristics of knitwear created by our company are the unconventional and high-quality yarns combined with each other as well as with silk fabrics.