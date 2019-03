Κάτι ετοιμάζετε στο The Loft για το Σάββατο και την Κυριακή στις 30 και 31 Μαρτίου. Και τι είναι αυτό; Θα είναι ο πιο πολύχρωμος και διασκεδαστικός τρόπος να ανανεώσεις τη ντουλάπα σου. Πώς; Άκουσε με προσεχτικά εκεί θα γνωρίσεις από κοντά είκοσι Έλληνες σχεδιαστές οι οποίοι θα σε περιμένουν από τις 12:00 έως τις 20:00 για να κάνεις το shopping therapy με την παρέα σου στις καλύτερες τιμές. Και για να στα πω όλα και να μην αφήσω τίποτα μυστικό…

Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στο Andydote Spring Bazaar είναι οι:

Alov designs, Athina Gkini, BlueBlue beachwear, Fa Ma, Filanthi Bogea, Galleroia, Jewels my way, Kalliope designs, Maya Bay, Muse of Infinity, My Bling, Myrtilo jewelery, Rubee handmade, Someday, Studio 83, ΒΑSΙΛΕΙΑ, Vassiliki Christina, Smaragdi, Las Zebras

Οι χορηγοί επικοινωνίας του Andydote Spring Bazaar: ELLE Greece, Athens Voice, That’s Life, Artfashion.gr

Andydote Spring Bazaar

30-31/03

THE LOFT (Καπνικαρέας και Ερμού)

1ος όροφος

12.00-20.00