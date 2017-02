Για τη Nike, πηγή έμπνευσης δεν αποτελούν μόνο οι σπουδαίες αθλήτριες της αλλά και η κάθε γυναίκα που είναι δραστήρια, αθλητική, τολμηρή και θέλει να νιώθει μοναδική και άνετη σε κάθε περίσταση. Γι’ αυτό το λόγο, η Nike προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στις γυναίκες που θέλουν να βάλουν την άσκηση στη ζωή τους, παρέχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και την κατάλληλη εφαρμογή για άσκηση.

Η νέα συλλογή Black & White ξεχωρίζει για το διαχρονικό συνδυασμό μαύρου και λευκού αναδεικνύοντας τη μοναδική πλευρά κάθε γυναίκας. Προσφέρει άνεση και στήριξη ενώ κάθε κομμάτι της συλλογής συνδυάζεται με πολλούς, διαφορετικούς τρόπους για στυλ τόσο στην προπόνηση όσο και στην καθημερινότητα της. Η αξιοπιστία και καινοτομία της Nike σε ό,τι αφορά την κορυφαία τεχνολογία των αθλητικών ρούχων συνδυάζεται με απαράμιλλο design υψηλής αισθητικής. Κολάν, αθλητικοί στηθόδεσμοι, μπλουζάκια και σορτς προπόνησης σε black & white συνδυασμούς αναδεικνύουν κάθε σώμα προσφέροντας άνεση και στήριξη.

Μια γυναίκα όμως χρειάζεται έναν προσωπικό και αξιόπιστο προπονητή: Το Nike+ Training Club app δίνει τη δυνατότητα σε όλους να γυμνάζονται με το ρυθμό που τους εξυπηρετεί χωρίς τους περιορισμούς της τοποθεσίας ή του χρόνου. Μια δωρεάν εφαρμογή για το κινητό, η οποία προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα προπονήσεων, ισορροπώντας την ένταση και την αποκατάσταση με βάση το επίπεδο του χρήστη και τους στόχους του. Όλες οι προπονήσεις φέρουν την υπογραφή των Nike Master Trainers, ενώ είναι εμπνευσμένες από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο.

Η Nike επιδιώκει κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών και να τους δίνει το κίνητρο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να πουν απλά … just do it!

Ανακαλύψτε τη Black & White συλλογή στα καταστήματα Nike και στο nike.com:

http://gonike.me/blackwhite

Ο σύντροφος για την προπόνηση σας βρίσκεται ένα κλικ μακριά:

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.ntc&cp=EUNS_BROM_02072017_GR_RNNG_SP17_000

IOS: https://itunes.apple.com/app/nike+-training-club-workouts/id301521403?cp=EUNS_BROM_02072017_CEE_RNNG_SP17_000