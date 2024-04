Ο Μάιος έρχεται με εμπνευσμένη, καθηλωτική, λαμπερή και φεστιβαλική διάθεση στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Μάιο, απολαύστε στη Nova:

τις μεγάλες πρεμιέρες των blockbusters « The Equalizer 3 »​ με τον Denzel Washington και « Spider-Man Across the Spider Verse »,

το ειδικό αφιέρωμα για την ημέρα της Μητέρας (12/5),

το μεγάλο αφιέρωμα της Nova στο Φεστιβάλ Καννών (15-27/5),

τη διάσημη κινηματογραφική τριλογία « Back to the future »,

τα Ν ovacinema Podcasts στην ΕΟΝ, « Life Lovers » με την Τώνια Κωνσταντινάκου και « Off Screen » με την Πόλυ Λυκούργου ,

, και την αποκλειστική προβολή της σειράς ντοκυμαντέρ για τον μετρ της μόδας Karl Lagerfeld!

Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές στις 22:00 τους σινεφίλ, με:

Την ταινία « Spider – Man Across the Spider Verse » (5/5) που ήταν υποψήφια για Oscar καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και αποτελεί sequel του «Into the Spider-Verse» ​με τις φωνές Λίλας Μπακλέση, Θάνου Λέκκα, Κωνσταντίνου Κουνέλα, Νέστωρα Κοψιδά.

» που ήταν υποψήφια για Oscar καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων και αποτελεί sequel του «Into the Spider-Verse» ​με τις Την αστυνομική ταινία δράσης « The Equalizer 3​» (12/5) με τους Denzel Washington , Dakota Fanning , David Denman σε σκηνοθεσία του Antoine Fuqua.

με τους σε σκηνοθεσία του Tην αληθινή ιστορία «Jeanne du Barry​» (19/5) με τους Johnny Depp, Maiwenn, Melvil Poupaud σε σκηνοθεσία της

Το θρίλερ δράσης «Retribution​​» (26/5) με τους Liam Neeson, Matthew Modine, Noma Dumezweni σε σκηνοθεσία του Nimrod Antal.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema», «World Cinema» θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Η ζώνη «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή 17:00) αυτό το μήνα είναι αφιερωμένη στη θρυλική τριλογία «Back to the future».

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 ο 3ος κύκλος της δραματικής σειράς – θρίλερ «Son of a Critch​» με τους Malcom McDowell, Benjamin Evan Ainsworth, Mark Critch. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Of Money and Blood», «The Good Doctor season 7», «NCIS season 21», «The Irrational» και «Τed».

Τον Μάιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα της Μητέρας, (12/5), τιμώντας τη Μητρότητα με ένα ταινιόραμα– σταθμό στο Novalifε, προβάλλοντας από τις 16:00, back-to-back τις ταινίες «In the Fade», «Parallel Mothers», «Other People’s Children», «Proxima», «Full Time», «Are you there God? It’s me Margarett».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ημέρας της Μητέρας, η Nova θα παρουσιάσει μοναδικές συνομιλίες με Ελληνίδες μαμάδες που εμπνέουν και παρακινούν. Όλες αυτές οι διαφορετικές, δυναμικές, στοργικές, πολυπράγμονες και μοναδικές γυναίκες μοιράζονται τη δική τους αλήθεια για τη μητρότητα στη Nova.

Από τις 15 έως τις 27 Μαΐου, το Novacinema2 μας βάζει στο ρυθμό του Φεστιβάλ Καννών και του Χρυσού Φοίνικα, στις 22:00, προβάλλοντας καθημερινά σπουδαίες ταινίες που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών («Asteroid City», «Decision to Leave», «R.M.N», «Paris.13th district», «Les Miserables», «The Pianist», «Missing», «La Dolce Vita»).

Και οι εκπλήξεις δε σταματούν εδώ! Για τους μικρούς και μεγάλους φίλους, συνεχίζεται μέχρι τις 12/5 στο Novacinema2 η ζώνη «Easter Fun» με ταινίες κινουμένων σχεδίων για όλη την οικογένεια κάθε μέρα στις 20:00.

Κάθε βράδυ στις 21:00 μία ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon».

Σε νέα και αποκλειστική προβολή, όλες τις Τρίτες του Μάη (7/5, 14/5, 21/5, 28/5) οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν στο Novalifε το ντοκιμαντέρ «Lagerfeld: Ambitions» για τη ζωή και τη θρυλική καριέρα του μετρ της υψηλής ραπτικής Karl Lagerfeld.

Στις 7/5 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε η σειρά «Made in Oslo» ενώ συνεχίζει να μεταδίδεται η σειρά «Lara’s choice».

Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα podcast «Life Lovers» με την Τώνια Κωνσταντινάκου και «Off Screen» την κριτικό κινηματογράφου των Novacinema, Πόλυ Λουκούργου στην πλατφόρμα ΕΟΝ. Συναρπαστικό το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν όλους τους κύκλους των σειρών «The Gymnasts», «Carlos», «The Company», «Τhe Five», «Son of a Critch».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Μαΐου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.