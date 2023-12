Φέτος τα Χριστούγεννα… we are family!

Αυτά τα Χριστούγεννα, τα κατοικίδιά μας παίρνουν το επίκεντρο ως αγαπημένα μέλη της οικογένειάς μας, φέρνοντας χαρά, συντροφικότητα και άνευ όρων αγάπη στα σπίτια μας. Καθώς μαζευόμαστε για να γιορτάσουμε την εορταστική περίοδο, βρίσκουμε έναν ιδιαίτερο τρόπο να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους γούνινο συντρόφους.

Τι είναι όμως η οικογένεια σήμερα; Για τη Benetton, είναι ένα μωσαϊκό αγάπης μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται συγγενείς, σύντροφοι και φίλοι – αλλά και οι τριχωτοί φίλοι! Είτε πρόκειται για ένα άνετο πουλόβερ Benetton για να κρατάμε τα κατοικίδιά μας ζεστά κατά τη χειμερινή ψυχραιμία είτε για ένα κομψό αξεσουάρ κατοικίδιων που προσθέτει μια πινελιά αίσθησης στη γιορτινή τους εμφάνιση, η Benetton παρέχει ένα ευχάριστο τρόπο για να πούμε «σ’ αγαπώ» στα τετράποδα μέλη της οικογένειας.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σας παρουσιάζουμε τη συλλογή WE ARE FAMILY, που σχεδιάστηκε ειδικά για σκύλους. Η συλλογή περιλαμβάνει ένα μπουφάν και ένα χαρακτηριστικό ζακάρ πουλόβερ διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα όπως κίτρινο, μπλε, πράσινο, ροζ και σκούρο μπλε, για να κρατά την κοιλίτσα του σκύλου σας ζεστή ακόμα και τις πιο κρύες μέρες. Επίσης περιλαίμια και λουριά που συμπληρώνουν το Benetton look του τριχωτού σας φίλου. Και για όσους είναι πραγματικά αχώριστοι με το ζωάκι τους η συλλογή διαθέτει κομμάτια που ταιριάζουν με τα ρούχα των συλλογών των ενηλίκων! Τι περιμένετε λοιπόν; Τα καταστήματα United Colors of Benetton αλλά και η ιστοσελίδα της εταιρείας διαθέτουν ήδη τη συλλογή. Αποκτήστε την άμεσα ή τοποθετήστε την κάτω από το δέντρο ώστε κάθε μέλος της οικογένειάς σας να ξετυλίξει το δικό του δώρο ανήμερα των Χριστουγέννων. Αυτές οι γιορτές γίνονται αφορμή όχι μόνο για ανθρώπινες σχέσεις αλλά και για σύσφιξη του δεσμού με τα κατοικίδιά μας, υπενθυμίζοντάς μας ότι κατέχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας και στις γιορτές που κάνουν την οικογένειά μας ολοκληρωμένη.