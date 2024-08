Όταν οι μέρες ακόμα είναι γεμάτες καλοκαίρι και ο ήλιος δεν λέει να μας αφήσει, είναι δύσκολο να σκεφτείς για ζεστά πουλόβερ και σακάκια. Μάλλον προτιμάς τη χαλάρωση στην παραλία ή μια βόλτα στην πόλη με το αγαπημένο σου αέρινο φόρεμα. Κι όμως, οι εποχές αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και η μόδα! Εκεί που δεν το περιμένεις, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες φθινοπωρινές τάσεις, ενθαρρύνοντάς σε να εξερευνήσεις τα νέα trends και να δώσεις νέα πνοή στο στυλ σου.

Φωτιά στα κόκκινα

Η νέα σεζόν στη μόδα προβλέπεται να είναι εξαιρετικά δυναμική. Οι image makers και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης συμφωνούν ότι τα trends όπως το quiet luxury και το mob wife ανήκουν στο παρελθόν. Στη μόδα αρέσουν οι υπερβολές, γι’ αυτό και δεν αποτελεί έκπληξη ότι το φθινόπωρο θα κάνει στροφή 180 μοιρών. Λίγο πριν από τη νέα σεζόν, τα σύνολα που δίνουν έμφαση στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα θα κυριαρχήσουν στην καθημερινή γκαρνταρόμπα. Στις φθινοπωρινές προτάσεις του MODIVO, το κορυφαίο χρώμα είναι το κόκκινο, το οποίο ακόμη δεν μπορούμε να το χορτάσουμε. Το κόκκινο, ως χρώμα που ανεβάζει την ενέργεια και την αδρεναλίνη, φαίνεται να είναι η ιδανική επιλογή για τη νέα σεζόν, όταν οι μέρες αρχίζουν να γίνονται όλο και πιο ψυχρές και ο ήλιος δεν μας ζεσταίνει τόσο πολύ πια. Μια εξαιρετική πρόταση είναι το κόκκινο πουλόβερ σε σχέδιο ψαροκόκκαλο της Polo Ralph Lauren ή ένα κοστούμι regular fit σε χρώμα βατόμουρο από τη μάρκα ViCOLO.

Διαχρονικά κομμάτια

Αν πάλι προτιμάς πιο διαχρονικά κομμάτια, το MODIVO δεν σε αφήνει παραπονεμένο. Το σκούρο μπλε κοστούμι της Tommy Hilfiger ή το λευκό πουκάμισο της Selected Homme είναι οι must-have επιλογές για ένα all-time classic look που ποτέ δεν χάνει τη γοητεία του. Η φθινοπωρινή συλλογή περιλαμβάνει επίσης πιο διαχρονικά κομμάτια, όπως το σκούρο μπλε κοστούμι της Tommy Hilfiger και το γαλάζιο πουκάμισο της JDY. Για τις fashion lovers που θέλουν να ξεχωρίσουν, υπάρχει το oversized, γυαλιστερό σακάκι από τη μάρκα Rotate ή το κλασσικό bomber jacket με μονόγραμμα σε high-school στυλ της Tommy Jeans.

Τα all time classic

Οι φαν της μόδας που εξερευνούν τις τελευταίες τάσεις της μόδας θα ενθουσιαστούν με το φιστικί μπουφάν bomber της Calvin Klein Jeans ή το μπουφάν από απομίμηση δέρματος της ίδιας μάρκας. Η λίστα με τα φθινοπωρινά essentials για άνδρες περιλαμβάνει επίσης διαχρονικές πινελιές για τη δημιουργία μιας capsule γκαρνταρόμπας. Ανάμεσά τους βρίσκονται το ευέλικτο λευκό πουκάμισο Selected Homme, το πουκάμισο slim fit με μοτίβο της Calvin Klein, το κρεμ πουλόβερ της ίδιας μάρκας ή η εμβληματική καμπαρντίνα regular fit της Calvin Klein.

Τα αξεσουάρ

Και αν αναρωτιέσαι για τα αξεσουάρ, μην ανησυχείς. Από πέδιλα με χαμηλό τακούνι της Max Mara ή τις μοντέρνες nude μπότες over the knee της Patrizia Pepe, το MODIVO έχει φροντίσει για κάθε λεπτομέρεια, ώστε να ολοκληρώσεις το look σου με στυλ και άνεση.

Μην χάνεις χρόνο, λοιπόν! Η νέα συλλογή του MODIVO είναι εδώ για να σου δώσει έμπνευση και να σε προετοιμάσει για τις πιο δυναμικές και κομψές εμφανίσεις της νέας σεζόν!