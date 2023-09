Η Shiseido Company, Limited (“Shiseido”) ανακοινώνει την παγκόσμια συνεργασία της με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και πρότυπο της μόδας Anne Hathaway (‘’Hathaway”) για την Vital Perfection, την κορυφαία σειρά αντιγηραντικής περιποίησης της Shiseido, που ενσωματώνει πολυετείς έρευνες σχετικά με τις εσωτερικές δυνατότητες της επιδερμίδας. Η αυθεντικότητα της Anne Hathaway είναι αγαπητή σε όλο τον κόσμο ενώ η διαχρονική της κομψότητα και ομορφιά σε συνδυασμό με το αφοσιωμένο έργο της στον ΟΗΕ και την συνεισφορά

της σε πολλά ακόμα φιλανθρωπικά έργα, αντικατοπτρίζει την δυναμική προσωπικότητά της. Μέσα από το έργο της, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας γυναίκας που μας εμπνέει και μας ενθαρρύνει να ανακαλύψουμε τις εσωτερικές μας δυνατότητες και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Η Shiseido πρεσβεύει ότι η Anne Hathaway αποτελεί το ιδανικό πρόσωπο που συνάδει απόλυτα με το όραμα της Vital Perfection, της σειράς που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε στο έπακρο της δυνατότητες της επιδερμίδας μας. Επιπλέον, αποτελεί την ενσάρκωση του νέου μηνύματος της Shiseido, «Δυνατότητες Χωρίς Όρια», υμνώντας την εσωτερική ομορφιά που ενισχύεται από την

εκτίμηση και την αποδοχή κάθε σταδίου της ζωής μας.



Η Shiseido επιδιώκει να ενθαρρύνει όλες τις γυναίκες να αγκαλιάζουν κάθε στιγμή και να προσαρμόζονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους. Να τολμούν να δοκιμάζουν, πρεσβεύοντας ότι οι δυνατότητες δεν έχουν όρια. Οι δυνατότητες είναι η ουσιαστική δύναμη του μέλλοντος που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο της ζωής μας βρισκόμαστε. Όπως ακριβώς μπορούμε να αγαπήσουμε την τωρινή μας επιδερμίδα και να φροντίσουμε για την υγεία της μελλοντικής. Βασισμένα σε πολυετείς έρευνες, τα προϊόντα της σειράς Vital Perfection, συνεργάζονται αρμονικά με τις φυσικές διαδικασίες της επιδερμίδας αλλά και με το σώμα, ενθαρρύνοντας την ροή των θρεπτικών συστατικών που θρέφουν και ομορφαίνουν την επιδερμίδα και αποκαλύπτουν τις βαθύτερες δυνατότητές της, ανεξάρτητα από την ηλικία. «Η Αnne Hathaway έχει κερδίσει τον απόλυτο παγκόσμιο σεβασμό για την πολυτάλαντη προσωπικότητά της ως ηθοποιός και παραγωγός, ενώ παράλληλα ο συνδυασμός της εσωτερικής και εξωτερικής της ομορφιάς, την καθιστούν ως την ιδανική Πρέσβειρα για την Vital Perfection», δηλώνει ο Shiho Nagasaka, Vice President of Global Marketing and Communication for Shiseido.

H Anne Hathaway μας εξήγησε πώς το μήνυμα «Δυνατότητες Χωρίς Όρια» απηχεί στην ίδια και στην αντίληψη της για την ζωή. «Είναι τόσο ενοχλητικό να ακούς ότι η ηλικία αποτελεί εμπόδιο για ανάπτυξη. Θα προτιμούσα να

την γιορτάζουμε ως το δώρο το οποίο είναι. Για μένα, είναι ένα συναρπαστικό προνόμιο να μεγαλώνω και να μαθαίνω συνεχώς περισσότερα για τον εαυτό μου. Ελπίζω, όλοι οι άνθρωποι να αισθάνονται το ίδιο ενθουσιασμένοι να ανακαλύπτουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Έχω προσπαθήσει να επενδύσω στην επιδερμίδα μου, γιατί παρατήρησα από τις γυναίκες της οικογένειας μου ότι αν την φρόντιζα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα με φρόντιζε και αυτή στο μέλλον. Τώρα κατανοώ ότι η καλή υγεία της επιδερμίδας συνδέεται με την γενική υγεία και ευεξία μου. Σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, γίνεται φανερό ότι η ομορφιά είναι σίγουρα κάτι που

πηγάζει από μέσα μας».

Η Αnne Hathaway γοητεύτηκε επίσης από την φιλοσοφία της σειράς Vital Perfection η οποία δρα αρμονικά με τις φυσικές διαδικασίες και δυνατότητες της επιδερμίδας. «Αγαπώ το γεγονός ότι η Vital Perfection δημιουργήθηκε για να λειτουργεί αρμονικά με το σώμα. Η Vital Perfection βασίζεται σε πολυετείς έρευνες που αξιοποιούν τα ίδια δίκτυα που ενθαρρύνουν την ροή των θρεπτικών συστατικών για υγιές δέρμα, δουλεύουν αποτελεσματικά και φυσικά με το σώμα, δίνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην περιποίηση της επιδερμίδας. Πάντα θαύμαζα την φιλοσοφία της Vital Perfection, τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει την απλή κομψότητα με την σύγχρονη παράδοση αλλά και την γνώση που αποκτήθηκε με τον πέρασμα των χρόνων, με τόσο ισορροπημένο και εκλεπτυσμένο τρόπο», δήλωσε η Anne Hathaway.

Σχετικά με την καμπάνια Vital Perfection

Από το Σεπτέμβριο 2023, η Αnne Hathaway θα εκφράζει το μήνυμα της Vital Perfection «Δυνατότητες Χωρίς Όρια» σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θα πρωταγωνιστεί σε μια ταινία μοναδικής τέχνης που δημιουργήθηκε από το διάσημο σκηνοθετικό και φωτογραφικό δίδυμο μόδας Luigi & lango. H ταινία υμνεί την εσωτερική δύναμη μέσα από ακτίνες φωτός και εξερευνά την αρμονική φύση του σκότους και του φωτός. Η ταινία υποστηρίζει τις δυνατότητές μας, τόσο στο σκοτάδι όσο και στο φως, ως μια λάμψη που δεν γνωρίζει όρια. Η Αnne Ηathaway δήλωσε ότι ελπίζει να βρουν κι άλλοι συνάνθρωποί της την ταινία τόσο εμπνευσμένη όσο εκείνη. «Όταν συζητήσαμε για την ιδέα, συζητήσαμε για την ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτή – και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων – μιλούσαμε συνεχώς για την έννοια των δυνατοτήτων και πόσο σημαντικό είναι να τιμάς τον εαυτό σου. Να πιστεύεις ότι οι δικές σου δυνατότητες είναι πάντα εκεί, εκεί όπου συναντιέται το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον σου». «Η έμπνευση βρίσκεται παντού – στο φως, στον αέρα, στις λέξεις, στην σιωπή, μεταξύ μας , με τον εαυτό μας. Φυσικά, η ζωή μπορεί κάποιες φορές να γίνει δύσκολη και πάντα θα βρίσκουμε λόγους για να κλειστούμε στον εαυτό μας. Αλλά, αν μπορούμε να θυμηθούμε την αληθινή ομορφιά που μας περιβάλλει, να την αναζητήσουμε, να την εισπνεύσουμε όταν κάνει την εμφάνισή της, τότε παραμένουμε ανοιχτοί στην πραγματικότητα ότι η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Ελπίζω η ταινία αυτή να επιτρέψει στους ανθρώπους να εμπνευστούν και να νιώσουν κι εκείνοι παθιασμένοι με τις δυνατότητές τους», συνεχίζει η Anne.

Σχετικά με την σειρά Vital Perfection

Η Vital Perfection δημιουργήθηκε το 2014 από την Shiseido. Σήμερα, η σειρά αποτελείται από 15 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών ημέρας και νυχτός, μάσκες προσώπου και ματιών και την πρωτοποριακή σύνθεση του Intensive WrinkleSpot Treatment, που μειώνει την εμφάνιση των έντονων ρυτίδων σε 4 μόνο εβδομάδες.