Η ακτιβίστρια μητρικής υγείας και μοντέλο Christy Turlington Burns επιστρέφει στην παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια του αρώματος Calvin Klein Eternity, με τον σύζυγο, διευθυντή, συγγραφέα, παραγωγό και ηθοποιό Edward Burns στο πλάι της.

«Μαζί, η Christy Turlington -που πρωταγωνίστησε στη πρώτη διαφημιστική καμπάνια του αρώματος Eternity το 1988- και ο Edward Burns που εμφανίστηκε δίπλα στη σύζυγό του στις καμπάνιες του 2014 και 2016, δίνουν νόημα στην ερωτική ιστορία του Eternity με την διαχρονική τους σχέση», δήλωσε η εταιρεία Calvin Fragrances.

Το εμβληματικό ζευγάρι εμφανίζεται στην καμπάνια των νέων αρωμάτων Eternity Cologne for him και Eternity Eau Fresh for her, απεικονίζοντας μια διαχρονική αγάπη που στηρίζεται στον αισθησιασμό, την αυθεντικότητα, τον αυθορμητισμό. Την καμπάνια επιμελήθηκε ο κινηματογραφιστής και φωτογράφος Matt Lambert σε ασπρόμαυρο στιλ με χρωματιστά στιγμιότυπα.

Υπό τους ήχους του Unchained melody της Lykke Li και φόντο τον ωκεανό, μοιράζεται στιγμές από την ευτυχία του μαζί μας κάνοντάς μας πράσινους από ζήλια….

Το ρομαντικό, λουλουδένιο άρωμα εμπνέεται από ελπιδοφόρες και νέες ανακαλύψεις μέσα σε μια ανάσα φρέσκιας ζωής. Το άρωμα ανοίγει με τη φρουτώδη απόλαυση από νότες φρέσκων αχλαδιών και σύντομα τυλίγεται σε ένα αισθησιακό, υδάτινο μείγμα γιασεμιού, γαρδένιας, τριαντάφυλλου και παιώνιας.