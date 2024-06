Η Estée Lauder έγινε αποδεκτή να παρουσιάσει μια νέα έρευνα στην 81η Ετήσια Συνάντηση της Εταιρείας Ερευνητικής Δερματολογίας (SID) που πραγματοποιήθηκε στις 15-18 Μαΐου 2024 στο Ντάλας του Τέξας. Αυτό το συνέδριο λειτουργεί ως ένα φόρουμ για κορυφαίους ερευνητές της επιδερμίδας και δερματολόγους όπου ανταλλάσσουν πληροφορίες και συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις. «Για περισσότερα από 40 χρόνια η Estée Lauder βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Επιστήμης της Επιδερμίδας τη Νύχτα, βοηθώντας στη διαμόρφωση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο ο Κιρκάδιος Ρυθμός του δέρματος την επηρεάζει συνολικά αλλά και συγκεκριμένα τη νύχτα όπου γίνεται η αποκατάσταση και η μεταμόρφωση», δήλωσε ο Justin Boxford, Global Brand President, Estée Lauder. «Σήμερα, το Συμπόσιο Επιστήμης τη Νύχτα της Estée Lauder στο διακεκριμένο συνέδριο της Εταιρείας για την Ερευνητική Δερματολογία είναι ένα ορόσημο για την μάρκα, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε το κύρος μας ως ηγέτες στην επιστήμη της επιδερμίδας τη νύχτα».

Οι επιστήμονες της Estée Lauder παρουσίασαν ανακαλύψεις μετά από τις έρευνες δεκαετιών στον Κιρκάδιο Ρυθμό του δέρματος και την επιγενετική. Πέραν της παρουσίασης αυτών των νέων ευρημάτων στην SID, η μάρκα φιλοξένησε και ένα συμπόσιο-γεύμα με τίτλο, «Επιστήμη τη Νύχτα: Η Επίδραση του Κιρκάδιου Ρυθμού στην Υγεία της Επιδερμίδας και του Σώματος», όπου η Nadine Pernodet, PhD, Senior Vice President Bioscience, Advanced Technology Pioneering, The Estée Lauder Companies και η Selma Masri, PhD, Associate Professor, Biological Chemistry, School of Medicine, University of California Irvine,συζήτησαν βασικά σημεία έρευνας για την σχέση μεταξύ του βιολογικού μηχανισμού ακρίβειας του σώματος και του ελέγχου που ασκεί στη φυσιολογία και στη σηματοδότηση της γήρανσης της επιδερμίδας. Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν, τόνισαν τη σημασία της διατήρησης του συγχρονισμού και των χρονικών λειτουργιών των συστημάτων του σώματος, συμπεριλαμβανομένης και του δέρματος.

«Η μελέτη μου ερευνά το πώς οι αλλαγές στον κύκλο φωτός/σκότους αντιστοιχούν σε επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία», δήλωσε η Dr.Masri. «Έχω αφιερώσει την καριέρα μου στην κατανόηση θεμελιωδών μηχανισμών που σχετίζονται με τη διαταραχή του Κιρκάδιου «ρολογιού» και τις διαδικασίες φυσιολογίας. Οι ερευνητές της Estée Lauder μοιράζονται αυτό το ενδιαφέρον και εστιάζουν την μελέτη τους στην αποκάλυψη των τρόπων με τους οποίους ο αποσυγχρονισμός μεταβάλλει τη σωστή δραστηριότητα των κυττάρων της επιδερμίδας, οδηγώντας σε ορατά σημάδια γήρανσης».

Η ομιλία της Dr. Pernodet κατά τη διάρκεια του συμποσίου τόνισε αυτή την εξειδίκευση στη επιστήμη της επιδερμίδας τη νύκτα και οι ερευνητές της Estée Lauder παρουσίασαν επίσης τα ευρήματά τους σχετικά με τον Κιρκάδιο Ρυθμό του δέρματος, την επιγενετική ρύθμιση των δράσεων των κυττάρων της επιδερμίδας και νέες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση του Nrf2 όπου σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες ενισχύει τη παραγωγή διαφορετικών τύπων κολλαγόνου.

«Μέσω της καινοτόμου έρευνάς μας στη χρονοβιολογία και την επιγενετική, αποσαφηνίζουμε βασικούς μηχανισμούς του δέρματος που είναι κρίσιμης σημασίας για την βελτιστοποίηση επανόρθωσης των κυττάρων της επιδερμίδας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις πιο αποτελεσματικές τεχνολογίες. Ως ηγέτες στην επιγενετική της επιδερμίδας, έχουμε αναπτύξει νέες δράσεις που στηρίζουν τον συγχρονισμό του δέρματος τη νύχτα – την καλύτερη στιγμή επανόρθωσης – και τις συνδυάζουμε με άλλα στοιχεία που παρέχουν επαρκή ενέργεια στα κύτταρα της επιδερμίδας για επανόρθωση και για να κάνουν αυτό για το οποίο προορίζονται: να παράγουν κολλαγόνο και άλλες πρωτεΐνες για μια υγιή όψη στην επιδερμίδα», δήλωσε η Δρ. Nadine Pernodet.