«All I want for Christmas is You» ακούγεται δυνατά σε ραδιόφωνα και playlists από τη στιγμή που μπαίνει ο Δεκέμβρης! Άρα η Swarovski δε θα μπορούσε να επιλέξει πιο κατάλληλο άτομο από τη Mariah Carey για να σχεδιάσει το πιο ιδιαίτερο στολίδι των Χριστουγέννων. Το «25ο Εορταστικό Στολίδι Επετείου από τη Mariah Carey» είναι το πρώτο προϊόν που δημιουργήθηκε επισήμως και άντλησε έμπνευση από το διεθνώς πολυαγαπημένο τραγούδι της.

«Οι γιορτές δεν θα είχαν την ίδια γοητεία χωρίς τη λάμψη της Swarovski. Χαιρόμαστε πολύ για τη συνεργασία μας με τη Mariah Carey, καθώς είναι μια λαμπερή και δυναμική σύγχρονη γυναίκα με πολυδιάστατη προσωπικότητα. Με αυτό το μοναδικό στολίδι, αποτυπώνουμε το χαρακτηριστικό στυλ και την αψεγάδιαστη λάμψη της, ενσωματώνοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία της Swarovski», αναφέρει η Nathalie Colin, Διευθύντρια Δημιουργικού της Swarovski.

Η Swarovski, εδώ και 25 χρόνια σχεδιάζει limited edition στολίδια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο που χαρίζουν λάμψη. Αυτή η νέα αποκλειστική προσθήκη στη συλλογή είναι η επιτομή της κομψής, γιορτινής διακόσμησης. Ενενήντα υπέροχα φιλοτεχνημένες κρυστάλλινες έδρες της Swarovski αστράφτουν χάρη στο χρωματικό εφέ Aurore Boreale. Το στολίδι, που είναι περασμένο σε κόκκινη σατέν κορδέλα, είναι διακοσμημένο με τη φράση «All I Want For Christmas Is You» και τα αρχικά της Mariah Carey.