Η συλλογή Gracious at Home της Pink Woman είναι γεμάτη ινσταγκραμικά σύνολα

Δεύτερη καραντίνα με περιορισμό κυκλοφορίας; Μη σκας, ακόμα κι αν δεν μπορείς να βγεις, το σπίτι σου μπορεί να γίνει το τέλειο φόντο για να δημιουργήσεις υπέροχα σύνολα και φωτογραφίες που θα μοιραστείς με τους φίλους σου online. Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε σουαρέ μέσω skype;

Αν ψάχνεις για έμπνευση, θα ενθουσιαστείς με την νέα καμπάνια της Pink Woman για τη συλλογή Gracious at Home. Μοντέλα φωτογραφημένα στους εσωτερικούς χώρους ενός σπιτιού από τον καταξιωμένο Γιώργο Καπλανίδη και εντυπωσιακά σύνολα που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα, θα σε ξεσηκώσουν για all day πόζες.

Εμπνευσμένη από τις μεγαλύτερες τάσεις των διεθνών ντεφιλέ αλλά και το streetwear των it girls, η νέα συλλογή είναι γεμάτη εντυπωσιακές δημιουργίες, όπως satin strap dresses που αγκαλιάζουν το σώμα, αυστηρά κουστούμια για δυναμική νότα στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα και τρομερά φορέματα με μοτίβα για fun all day looks. Από τη συλλογή δε λείπουν τα fashion statement κομμάτια, όπως τα μπουφάν με faux fur και δερμάτινα σύνολα για απόλυτα μοντέρνες εμφανίσεις.

Με σύνθημα το hashtag #CHOOSEPINK, η Pink Woman κάνει πιο stylish την καθημερινότητά μας αντλώντας έμπνευση από τη νέα γυναίκα που απολαμβάνει το mix n’ match, αγκαλιάζει τα trends που της ταιριάζουν και τολμάει να πειραματιστεί. Ποια είναι έτοιμη για φωτογράφιση;