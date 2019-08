Και μετά το πρώτο κύμα διακοπών έρχεται το δεύτερο, εκείνο που φεύγεις εσύ δηλαδή! Και τι θα πάρεις μαζί; Σου ετοιμάσαμε μια σούπερ βαλίτσα με όλα εκείνα που χρειάζεσαι για να λάμψεις και στις διακοπές σου!

Γυαλιά Ηλίου

Στρογγυλή, unisex φόρμα με διπλή συρμάτινη μεταλλική κατασκευή στο μπροστινό μέρος, που αναδεικνύεται από τις λεπτομέρειες σε σχήμα σπαθιού. Αυτό το εκλεπτυσμένο μοντέλο ολοκληρώνεται από λεπτά άκρα και βραχίονες σε σχήμα σπαθιού, με επεξεργασία διπλού χρώματος και επικάλυψη ασετάτ. Διατίθεται σε ημι-ματ μαύρο/σκούρο μαυρισμένο ασημί με ασημί καθρεπτέ φακούς, ημι-ματ μαύρο/χρυσό με καφέ φακούς, ημι-ματ μαύρο/ανοικτό χρυσό με μπλε φακούς και ημι-ματ μαύρο/σκούρο μαυρισμένο ασημί με μπορντό φακούς.

Σακ βουαγιαζ

Η Dickies και η Eastpak, δύο εμβληματικές μάρκες με μακροχρόνια παρουσία και κληρονομιά στις Η.Π.Α. μοιράζονται το ίδιο όραμα για την ποιότητα, την αντοχή και την αυθεντικότητα. Αυτά είναι και τα στοιχεία που τις έφεραν κοντά, σε μια μοναδική συνεργασία, για τη δημιουργία μίας νέας συλλογής. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους: τα προϊόντα της συλλογής συνδυάζουν τις λειτουργικές φόρμες της Eastpak, με τα αναβαθμισμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της Dickies -που είναι εμπνευσμένα από τα κλασικά αμερικάνικα ρούχα εργασίας- και διατηρούν την ίδια στιβαρή απλότητα που, από το 1922, έκαναν την Dickies συνώνυμο τους.

Ρολόι

Τα νέα γυναικεία ρολόγια Portofino του 2019 είναι από τα μικρότερα που έχει κατασκευάσει η IWC. Με διάμετρο μόλις 34 χιλιοστά, τα πέντε καινούργια μοντέλα θυμίζουν την πρώτη συλλογή που περιλάμβανε παρόμοιου μεγέθους ρολόγια για λεπτούς καρπούς, και διατίθενται με κάσες είτε από 5Ν χρυσό 18-καρατίων ή από ανοξείδωτο ατσάλι, με επάργυρα μπλε ή πράσινα καντράν. Όλα τα μοντέλα είναι διακοσμημένα με διαμάντια στην κάσα ή στο καντράν. Την ίδια ποικιλία συναντάμε και στο εφευρετικό μπρασελέ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του να προσαρμόσει το ρολόι σύμφωνα με την εμφάνιση του. Χρησιμοποιώντας το μικρό εργαλείο που συνοδεύει το κάθε ρολόι, μπορεί εύκολα κανείς να επιλέξει ένα από τα 12 διαφορετικά λουράκια τα οποία έχει κατασκευάσει ο οίκος δερμάτινων ειδών Santoni. Τα λουράκια διατίθενται σε μια γκάμα έντονων, βαμμένων στο χέρι χρωμάτων, ενώ υπάρχει και η επιλογή του Milanese μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι.

Αφρόλουτρο

Η νέα σειρά Dove Awakening Ritual με πράσινο τσάι matcha και άνθη Sakura, εμπνέεται από τις τελετουργίες ομορφιάς της Ιαπωνίας και σε οδηγεί σε ένα εξωτικό ταξίδι ευεξίας. Το τσάι matcha είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά στοιχεία, ενώ το φρέσκο άρωμά του ξυπνά την επιδερμίδα. Σε συνδυασμό με τα άνθη Sakura, τα οποία ανθίζουν κάθε χρόνο στην Ιαπωνία, η νέα σειρά από το Dove αναζωογονεί τις αισθήσεις και σε πλημμυρίζει με το δροσερό άρωμά λουλουδιών. Ένα απολαυστικό αφρόλουτρο, μία ενυδατική λοσιόν σώματος, ένα αναζωογονητικό αποσμητικό σώματος σε roll–on και spray αλλά και μία αρωματική κρέμα χεριών, περιποιούνται την επιδερμίδα σου και σου συστήνουν τη σειρά Dove Awakening Ritual.

Φούστα

Φούστες και φορέματα με floral σχέδια, υπερμεγέθη γιλέκα και blazers είναι μόνο λίγα από τη νέα συλλογή που θα συναντήσεις στα Bershka! Τα κυριότερα χρώματα της συλλογής είναι μια ποκιλία από ροζ και κόκκινο χρώμα σε συνδυασμό με το δυναμικό μαύρο.

Εσώρουχα

Το dress code των διακοπών όταν είσαι on the road με τη δική σου girl gang είναι ένα και θα το βρεις στο Tezenis: comfy και δροσερά κομμάτια που χαρίζουν το απόλυτο fun holiday’s look. Βralette και bra με animal prints και floral μοτίβα που φοριούνται και σαν outerwear με τζιν φούστες, σορτς και κολάν. Must have το easywear σύνολο από πετσετέ (φούτερ – σορτς) σε σκούρο ροζ που είναι ιδανικό για όλες τις ώρες και τις περιστάσεις όπως και το lingerie set με τα floral μοτίβα (τοπ – σορτς).