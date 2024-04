Καλοκαίρι είναι η ζεστή άμμος που καίει ελαφρώς τα πόδια, η αίσθηση της θάλασσας που δροσίζει ευχάριστα, το αεράκι ως ανάσα μέσα σε έναν αέναο καύσωνα, η άφιξη στο νησί, η θέα του ατελείωτου τιρκουάζ. Καλοκαιρινό mood είναι η ανεμελιά, τα παγωμένα after work drinks, η διάθεση για εξερεύνηση, τα λεπτά υφάσματα, τα έντονα χρώματα, το effortless μαύρισμα, τα μαλλιά με αλάτι. Το καλοκαίρι είναι πολλά περισσότερα από μία εποχή του χρόνου. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, οι διακοπές και η ξεγνοιασιά. Το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής – για την The Bostonians… Summer Is a State of Mind.

Σε μία έντονη καθημερινότητα με υποχρεώσεις, άγχος και πίεση, η The Bostonians, μέσω της νέας της καμπάνιας SS24, απαντά με χρώμα, μετατρέποντας κάθε στιγμή σε ένα απέραντο καλοκαίρι.

Ανάλαφρη σέξι διάθεση

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται ο επαναπροσδιορισμός του καλοκαιριού ως τρόπος ζωής – μια φιλοσοφία που εμπλουτίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας με ζεστασιά, ζωντάνια και ατελείωτες δυνατότητες.

Απόδραση από το γραφείο μέχρι να φτάσουν οι διακοπές

Οι σκηνές που απεικονίζονται στη νέα καμπάνια, μπροστά από τον φακό του καταξιωμένου Πάνου Γεωργίου, διαπραγματεύονται το παράλογο, το σουρεαλιστικό και μεταφέρουν τους θεατές σε καθημερινές στιγμές εμποτισμένες με τις αισθήσεις του καλοκαιριού. Ένας business professional «οραματίζεται» τον εαυτό του σε μία παραλία και μετατρέπει το γραφείο του σε μία όαση, ένας «ταξιδιώτης» ανυπομονεί να ανακαλύψει νέα μυστικά του κόσμου και να γνωρίσει καταγάλανες αμμουδιές, ενώ τρεις φίλοι επιδίδονται σε «μαραθώνιο» binge-watching ένα χαλαρό κυριακάτικο μεσημεριανό.

Η The Bostonians αποτυπώνει την ομορφιά της ζωής με φόντο ηλιόλουστες ακτές, μετατρέποντας κάθε στιγμή στην έναρξη μίας καλοκαιρινής περιπέτειας, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι δεν είναι προορισμός αλλά A State of Mind.

Διάβασε επίσης: