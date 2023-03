Αποτρίχωση… τι δύσκολο πράγμα…! Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει είναι κάτι που όλες τις γυναίκες μας βασανίζει. Δύσκολη περίπτωση. Ειδικά τώρα που καλοκαιριάζει, είναι κάτι που μας βασανίζει.

Θέλω να ταυτιστείς μαζί μου. Αυτό το αίσθημα που ξυρίζεις το πόδι σου, είναι τέλειο και μετά από λίγο βουτάς στη θάλασσα και είναι σαν να έχεις να ξυριστείς τρεις μέρες… αχ… άσε που κάποιες φορές τσούζει!

Ωστόσο, μπορείς να κάνεις ευκολότερη την διαδικασία της αποτρίχωσης με μερικές απλές συμβουλές!

Αποτρίχωση με ξυραφάκι:

Φρόντισε να χρησιμοποιήσεις ειδικό αφρό και όχι αφρόλουτρο. Θα αποφύγεις τα κοψίματα και το αποτέλεσμα θα είναι πιο λείο.

Πέρασε την περιοχή που θες να αποτριχώσεις τουλάχιστον δύο φορές με το ξυραφάκι.

Μόλις τελειώσεις, σε βρεγμένο δέρμα, εφάρμοσε λίγο λαδάκι ενυδάτωσης και ταμπόναρέ το με μια πετσέτα. Μην το τρίψεις.

Τέλος, βάλε την ενυδατική σου κρέμα, μπόλικη, και είσαι έτοιμη.

Αποτρίχωση με κερί:

Αρχικά, καλύτερα να εμπιστευτείς έναν ειδικό για να σου κάνει αποτρίχωση με κερί, γιατί ένα σου λάθος δε θα έχει καλά αποτελέσματα στο δέρμα σου.

Μην κάνεις αποτρίχωση με κερί λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου σου. Οι ορμόνες σου κάνουν πάρτι και θα έχεις τρίχα πάλι μετά από μία εβδομάδα.

Πριν κάνεις κερί, απολέπισε με ειδικά προϊόντα το δέρμα σου, ώστε να φύγουν τα νεκρά κύτταρα και να πάρει αέρα η ρίζα της τρίχας σου.

Μετά την απολέπιση, βάλε μπόλικο ταλκ. Απορροφά την υγρασία και έτσι θα πονέσεις λιγότερο κατά τη διάρκεια της αποτρίχωσης.

Πριν τραβήξεις την ταινία, φρόντισε να είναι καλά τεντωμένο το δέρμα σου, αλλιώς δε θα αφαιρεθούν όλες οι τρίχες, με αποτέλεσμα να το επαναλάβεις και να προκαλέσεις ερεθισμό στην περιοχή.

Το κερί πρέπει να έχει απλωθεί ακολουθώντας τη φορά της τρίχας, ενώ την ταινία την τραβάς από την αντίθετη μεριά.

Στο τέλος, μην ξεχάσεις να βάλεις την ενυδατική σου.

Αποτρίχωση με Λέιζερ:

Το λέιζερ είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, σου λύνει τα χέρια, και ειδικά αν έχεις έντονο πρόβλημα τριχοφυΐας, τότε είναι το κατάλληλο μέσο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να ξεμπερδέψεις μια και καλή! ΟΜΩΣ! Πρώτα θα το συζητήσεις με το δερματολόγο σου, που θα σου πιστοποιήσει πως το δέρμα και ο οργανισμός σου είναι εντάξει για να δεχτούν τις ακτίνες του λέιζερ.

Για να είμαστε ειλικρινείς πάντως, η αποτρίχωση με λέιζερ, σου λύνει τα χέρια, once and for all!