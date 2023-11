«Χριστούγεννα όπου να’ ναι φτάνουν…» και τα πάρτι, οι εκδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις θα είναι πολλές! Στις γιορτές θέλουμε ακόμα περισσότερο να είμαστε και να νιώθουμε όμορφες και λαμπερές. Εκτός από τα πιο κομψά μας ρούχα που επιλέγουμε είναι η στιγμή να δοκιμάσουμε festive χτενίσματα!

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η Zara έπεσε σαν μετεωρίτης στον κόσμο της ομορφιάς με την κυκλοφορία της πολυπόθητης σειράς αρωμάτων της. Αργότερα, το 2021, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων ομορφιάς που προσφέρει επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο με την κυκλοφορία του Zara Make-Up. Τώρα, καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος για το 2023, η Zara αφήνει το στίγμα της στον χώρο της ομορφιάς για ακόμη μια φορά με τη σειρά Zara Hair. Η επιλογή των συνθέσεων, η επιμέλεια και ο σχεδιασμός της νέας σειράς έγινε από τον διάσημο στυλίστα μαλλιών, δημιουργικό διευθυντή και μακροχρόνιο συνεργάτη της Zara, Guido Palau. Αυτή η διασκεδαστική, τολμηρή εισαγωγή περιλαμβάνει τέσσερα προϊόντα και αποτελεί «ένα μικρό teaser για όσα πρόκειται να συμβούν», δίνοντας μια πρώτη γεύση για όσα θα ακολουθήσουν για τη σειρά Zara Hair το 2024.

Το GLITTER IN GOLD, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, είναι μια εντυπωσιακή συλλογή που δίνει έμφαση στη μόδα και περιλαμβάνει δύο προϊόντα styling με θέμα το χρυσό και δύο αξεσουάρ styling, γιορτάζοντας την είσοδο του brand στη σφαίρα των προϊόντων για τα μαλλιά. Είναι μια αναφορά στη θέση της Zara ως κορυφαίου προορισμού μόδας για όλους, «από την κορυφή μέχρι τα νύχια». Πίσω από αυτή τη μίνι συλλογή εύχρηστων προϊόντων για τους εκλεπτυσμένους πελάτες της Zara κρύβεται η απαράμιλλη δημιουργική ικανότητα του Guido. Είναι σαν «make up για τα μαλλιά», εξηγεί. «Μπορείτε να φρεσκάρετε τα μαλλιά σας και να δημιουργήσετε πιο διασκεδαστικά look που θα διαρκέσουν μόνο για μια νύχτα.»

GOLD GEL

Το πρώτο είναι το Gold Gel, μια απαλή κρέμα με λευκό-χρυσό χρώμα που λειτουργεί όπως ένα highlighter για τα ζυγωματικά και αναδεικνύει τη φυσική λάμψη των μαλλιών. Χαρίζει μια κομψή ψυχρή απόχρωση χωρίς μπρούτζινους τόνους και μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα ή σε μικρή ποσότητα για διακριτική χρυσαφένια λάμψη. Έχει σχεδιαστεί για να «φιλάει τα μαλλιά», όχι για να τα πνίγει.

GOLD GLITTER SPRAY

Το Gold Glitter Spray συμπληρώνει το σύντροφό του και αποτελεί μια αβίαστη προσθήκη στη ρουτίνα ομορφιάς που ακολουθείτε πριν από μια βραδινή έξοδο. Ψεκάζεται σαν απαλό mist και επιτρέπει τη δημιουργία ενός αόρατου ή εντυπωσιακού αποτελέσματος, ανάλογα με την προτίμηση του χρήστη. «Αυτό το glitter spray έχει εξαιρετικά λεπτή υφή που το καθιστά αρχικά αόρατο όταν το ψεκάζετε. Προσδίδει ένα κομψό, λευκό εφέ που δημιουργεί ένα εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα. Όπως και με το Gold Gel, εφαρμόζεται σε στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα», εξηγεί ο Guido.

GOLD BOBBY PIN & GOLD COMB

Ακολουθεί το πρώτο από τα δύο αξεσουάρ για τα μαλλιά. Το Gold Bobby Pin είναι «ένα πολύ απλό αξεσουάρ που έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές και χαρίζει ένα χρυσό τελείωμα», λέει ο Guido. «Έχει μεγάλο μέγεθος, ώστε να μοιάζει με αξεσουάρ, αλλά παράλληλα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα ενός πρακτικού κλιπ.» Το Gold Comb ολοκληρώνει το κουαρτέτο του GLITTER IN GOLD. Αποτελεί μια όμορφη προσθήκη σε κάθε σετ μαλλιών και διαθέτει αραιά δόντια για ευελιξία που την καθιστά κατάλληλη για κάθε υφή μαλλιών και για τη δημιουργία πολλών διαφορετικών στυλ.

Ο Guido κάλεσε την Kaia Gerber να συμμετάσχει σε μια σειρά βίντεο για την παρουσίαση των προϊόντων της σειράς Gold, αφού οι δυο τους γνωρίζονται από το πρώτο της editorial μόδας. «Αγαπώ την Kaia. Για μένα αποτελεί την ιδανική εκπρόσωπο της Zara Hair, επειδή εμπνέει οικειότητα και ταυτόχρονα φιλοδοξία. Θέλει να διασκεδάζει με τα μαλλιά της.» Ο ενθουσιασμός της Kaia για τα προϊόντα είναι έκδηλος στα ανεπίσημα βίντεο που θυμίζουν tutorial και δημιουργήθηκαν για τον εορτασμό της κυκλοφορίας της συλλογής GLITTER IN GOLD. «Μου αρέσει που είναι κάπως αγοροκόριτσο αλλά ταυτόχρονα και πολύ θηλυκή», συνεχίζει ο Guido, περιγράφοντας τι είναι αυτό που κάνει την Kaia το ιδανικό ταίρι για τα ευέλικτα προϊόντα αυτής της εορταστικής συλλογής. «Όταν πρόκειται για τα μαλλιά δεν εμπιστεύομαι κανέναν όπως τον Guido», λέει η Kaia στην κάμερα, στο πλατό με τον Guido. «Είναι πάντα τόσο διασκεδαστικό να δουλεύουμε μαζί, μου δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να πειραματιστώ. «Όσες φορές αποφάσισα βιαστικά να κόψω τα μαλλιά μου ήταν μαζί σου, και εσύ το έκανες για μένα», συνεχίζει, ενώ πειραματίζεται με τα προϊόντα. Μια σειρά βασικών προϊόντων για τα μαλλιά πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2024, αλλά προς το παρόν η συλλογή GLITTER IN GOLD δίνει στους πελάτες μια γεύση από όσα θα ακολουθήσουν για τη Zara Hair.

Η ZARA ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ GLITTER IN GOLD, ΕΝΑ «MAKE-UP ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ,» ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ GUIDO PALAU ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ Η KAIA GERBER, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ. «Ως επαγγελματίας στον τομέα των μαλλιών, εργάζομαι με ισχυρά προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας, αλλά νομίζω ότι αυτό που θέλει το κοινό είναι ένα προϊόν που δεν βαραίνει τα μαλλιά και δεν αφήνει λιπαρή ή κολλώδη αίσθηση. Θέλετε να κάνει αυτό που πρέπει, αφήνοντας όμως τα χέρια σας να περνούν μέσα από τα μαλλιά σας.»

«Στη μόδα δημιουργούμε πολλά πολύ ακραία look, ειδικά στον τομέα μου. Αλλά όταν πρόκειται για πραγματικές γυναίκες, αυτό που χρειάζονται είναι μικρές συμβουλές για το πώς μπορούν να κάνουν τα μαλλιά τους να φαίνονται υπέροχα ή διαφορετικά χωρίς να τα κόψουν. Τα μαλλιά αποτελούν μια ζώνη ασφάλειας και αυτά τα προϊόντα προσφέρουν μια μη δεσμευτική, πρακτική επιλογή.»

