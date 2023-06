Ως το απόλυτο makeup authority του backstage στα μεγαλύτερα fashion shows σε όλο τον κόσμο, η M·A·C Cosmetics ανέλαβε και φέτος την επαγγελματική επιμέλεια του μακιγιάζ στο Hautes Grecians 2023.

Για 5η χρονιά το κορυφαίο φιλανθρωπικό fashion show πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ελευσίνα, στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας και η M·A·C Cosmetics δεν θα μπορούσε να λείπει από το μεγαλύτερο θεσμό Υψηλής Ραπτικής στην χώρα μας.

Με μοναδικό σκηνικό την κυκλική πασαρέλα και το επιβλητικό αμφιθέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου, 3 καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές, ο Dimitris Petrou, η Ελένη Καββάδα aka 240791ek και ο Sotiris Georgiou, μαζί με το catwalk της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Mόδας «έδειξαν» το όραμά τους, μπροστά σε ένα κοινό που τους αποθέωσε.

Οι δημιουργοί παρουσίασαν κομμάτια υψηλής ραπτικής και με φόντο το ιδιαίτερο τοπίο, την ιστορία και την ατμόσφαιρα της Ελευσίνας μετέφεραν τους περίπου 1000 καλεσμένους του event σε ένα ξεχωριστό ταξίδι διηγούμενοι την ιστορία τους.

H M·A·C Cosmetics, συμμετείχε ενεργά στη φετινή διοργάνωση και με μια ομάδα 22 M·A·C makeup artists δημιούργησε τα ξεχωριστά looks για περισσότερα από 70 μοντέλα.

«Για εμάς η εκδήλωση Hautes Grecians αποτελεί πλέον έναν αγαπημένο θεσμό και κάθε χρόνο όλη η ομάδα της M·A·C συμμετέχουμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη. Τα makeup looks που επιμεληθήκαμε ήταν επηρεασμένα από τα πιο σημαντικά makeup trends της εποχής μας, λαμπερή, πολυδιάστατη επιδερμίδα, απροσδόκητα φωτεινά χρώματα σε eyeliners, εντυπωσιακές μεταλλικές υφές και φυσικά χείλη συνέθεσαν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό που είχε στόχο να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου και την ιδιαιτερότητα του κάθε σχεδιαστή» δήλωσε η Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Make–up artist

H M·A·C είναι ένα makeup brand που διαχρονικά πρεσβεύει το artistry και κινεί τις τάσεις του μακιγιάζ στις διεθνείς πασαρέλες. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, συνεργάζεται στενά με καταξιωμένους σχεδιαστές δημιουργώντας τα looks των runaways καθώς και τις τάσεις γενικότερα, με καινοτόμα προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ.

«Η M·A·C είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό makeup brand. Η M·A·C δημιουργεί τάσεις. Πάντα σε στενή συνεργασία με τους σχεδιαστές, αντλούμε έμπνευση από την δική τους έμπνευση και οραματιζόμαστε το look που θα συνοδεύσει και θα ολοκληρώσει την ιδέα τους. Για εμάς, οι πασαρέλες είναι ο φυσικός μας χώρος… εκεί δουλεύουμε, εκεί μετουσιώνουμε όλα όσα έχουμε σκεφτεί και δημιουργούμε τα δικά μας “έργα τέχνης”. Το Hautes Grecians για εμάς είναι ένας θεσμός που μιλάει στο DNA μας και η ομάδα της M·A·C δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν.» τονίζει η Σοφία Μουσδράκα, Brand Manager M·A·C, Balkans.

H φετινή διοργάνωση στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης) και της «Φιλικής Φωλιάς» του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας, δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια.

Photo Credits: Stathis Kalligeris