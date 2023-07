Η επένδυση σε ποιοτικές χειροποίητες timeless chic τσάντες ή παπούτσια που θα διαρκέσουν για χρόνια και θα παραμείνουν διαρκώς μοντέρνα και διαχρονικά είναι μια έξυπνη απόφαση που υπόσχεται πολλά οφέλη. Πρώτον, η δεξιοτεχνία των χειροποίητων αντικειμένων εξασφαλίζει απαράμιλλη προσοχή στη λεπτομέρεια και ακρίβεια, με αποτέλεσμα ανώτερη αντοχή και μακροζωία. Αυτά τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τα ανθεκτικά στη φθορά, εξοικονομώντας έτσι χρήματα μακροπρόθεσμα καθώς δεν απαιτούν συχνές αντικαταστάσεις. Επιπλέον, τα διαχρονικά τους σχέδια ξεπερνούν τις παροδικές τάσεις, παρέχοντας μια διαρκή αίσθηση στυλ και κομψότητας που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα. Η κατοχή τέτοιων διαχρονικών κομματιών προσθέτει μια νότα κομψότητας σε κάθε ντύσιμο και μπορεί να συμπληρώσει αβίαστα διάφορες εμφανίσεις και περιστάσεις. Επιπλέον, η εγγενής αξία της υποστήριξης της βιοτεχνικής εργασίας και των βιώσιμων πρακτικών μπορεί να είναι βαθιά ικανοποιητική, συμβάλλοντας στη διατήρηση των παραδοσιακών δεξιοτήτων και των ηθικών μεθόδων παραγωγής.

Οι αγαπημένες τσάντες των celebrities και των influencers – τις έχουμε δει στην Μπέτυ Μαγγίρα, την Έλενα Χριστοπούλου, Ρούλα Ρέβη κ.α- έρχονται και αυτό το καλοκαίρι σε μία συλλογή – ύμνος στην διαχρονικότητα και στο timeless chic.

Σε κάθε Holy Bag θα παρατηρήσεις τον υπέροχο δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ του δέρματος και της ψάθας που σε συνδυασμό με την χρωματική παλέτα των γήινων καλοκαιρινών αποχρώσεων (ταμπά, cognac, μπεζ της άμμου, μαύρο) μας κάνει να σκεφτούμε αυθόρμητα τις συνδυασμούς που θα μπορούμε να κάνουμε και τα μέρη που θα τις κρατήσουμε.

Η minimal αισθητική και οι λεπτομέρειες που κερδίζουν στα σημεία, έχουν φέρει τις Holy Bags πρώτες στη λίστα μας με τα αγαπημένα μας brands και όχι άδικα. Αξίζει μόνο να αναφέρουμε ότι κάθε τσάντα είναι μοναδική, εφόσον κατασκευάζονται στην Ελλάδα από εξειδικευμένους τεχνίτες στο χέρι.

Από την πόλη μέχρι και τις διακοπές, από το πρωί μέχρι και το βράδυ στην SS 2023 Collection -όπως και σε κάθε συλλογή- η The Holy Bag μας εμπνέει να φανταστούμε τον εαυτό μας να κρατά μία Holy Bag. Συμβολίζουν τη «ζωή» που διαδραματίζεται on the go, ενώ παράλληλα μας χαρίζουν απλόχερα την απόλαυση για να τις γεμίζουμε με ότι πραγματικά θέλουμε.

Κομψές στο σχεδιασμό τους, με λουράκια για shoulder ή cross-body style, έτσι ώστε να έχουμε τα χέρια μας ελευθερία, η απόκτηση μίας τσάντας Holy δεν είναι απλώς μία ακόμη αγορά, αλλά επένδυση στην διαχρονική πολυτέλεια.

Οι αξίες της χειροποίητης δημιουργίας και της αισθητικής προσήλωσης, αποτυπώνονται σε κάθε τσάντα αλλά και για πρώτη φορά φέτος στη συλλογή από σανδάλια, με το αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια και διαχρονικότητα.

Κάθε συλλογή της The Holy Bag είναι ακόμη μία επιβεβαίωση για την μοναδικότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του brand που έχει κερδίσει την προσοχή μας. H ρετρό κομψότητα και το timeless chic μπλέκεται με το σήμερα με αποτέλεσμα, δημιουργίες που προορίζονται να μείνουν για πάντα.

Αυτή τη σεζόν η The Holy Bag, εμπνέεται από τους αστερισμούς του καλοκαιρινού ουρανού ενώ χρωματικά κινείται στους τόνους του cognac, του μπεζ της άμμου, σε ταμπά και το διαχρονικό μαύρο, και δημιουργεί τσάντς ιδανικές να τις κρατήσεις σε κάθε περίσταση. Πιστή στην πηγή έμπνευσης κάθε τσάντα αντιπροσωπεύει και έναν αστερισμό: Ο Πήγασος μεταμορφώνεται στην απόλυτη Shoulder Bag “Pegasus”, η Ανδρομέδα στην ομώνυμη iconic Shopper Bag, ενώ ο Υδροχόος στην Must-have τσάντα του καλοκαιριού, “Aquarius”.

Στη φετινή συλλογή για πρώτη φορά προστίθενται και τα The Holy Sandals. Ακολουθώντας την ίδια φιλοσοφία η The Holy Bag δημιούργησε μια capsule collection από διαχρονικά σχέδια και την απαραίτητη πολυτέλεια, με υλικά από φυτική βακέτα και ψάθα.

Εκτός από το all-time-classic μαύρο και το ταμπά πρόσθεσε και το απόλυτα glamorous χρώμα της πλατίνας, προσδίδοντας τον απαραίτητο polished χαρακτήρα σε κάθε καλοκαιρινή σου εμφάνιση!

Με λίγα λόγια η επένδυση σε ποιοτικές χειροποίητες τσάντες ή παπούτσια όχι μόνο ανεβάζει το προσωπικό μας στυλ αλλά δείχνει επίσης συνειδητή δέσμευση τόσο στη διαρκή μόδα όσο και στις υπεύθυνες επιλογές μόδας.

