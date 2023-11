Η ιστορική εταιρεία υποδημάτων Haralas υποδέχεται γεμάτη αυτοπεποίθηση και τολμηρή διάθεση τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2023 -2024 παρουσιάζοντας τη νέα, ανανεωμένη της συλλογή μέσα από μια fresh, stylish και μοντέρνα καμπάνια. Με άκρως κινηματογραφικό χαρακτήρα και μία αναζωογονητική ματιά η νέα καμπάνια εξυμνεί τη νεότητα, τη φιλία και την μόδα μέσα από μια παρέα που γράφει ιστορία με τα fashionable υποδήματα και αξεσουάρ της Haralas σε πρώτο πλάνο.

Μέσα από τα καρέ της νέας καμπάνιας, ακολουθούμε τα βήματα μίας παρέας στους δρόμους μιας πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Στα κλικς, την παρέα συνθέτουν η δημοφιλής παρουσιάστρια Ελένη Βουλγαράκη, η pop τραγουδίστρια & παρουσιάστρια Ilenia Williams , η content creator & μοντέλο Χριστίνα Κανελλοπούλου και το πρώην GNTM μοντέλο Στυλιανός Φλωρίδης. Με λήψεις υψηλής αισθητικής τα #FacesofHaralas μας παρασύρουν στο χαμογελαστό κόσμο τους ενώ γινόμαστε θεατές ενός fashion film με επίκεντρο τη μόδα, το ιστορικό Αθηναικό κέντρο και τα statement looks.

Τα καταστήματα Haralas διαθέτουν και τη φετινή σεζόν key – pieces των πιο εμβληματικών lifestyle fashion brands, όπως μεταξύ άλλων Dkny, Nine West, Dr. Martens, UGG, Public Desire, Carrano, TOUS, Guess, Macarena, Plein Sport, Furla, Circus by Sam Edelman, NEWD TAMARIS, Tamaris και νέες αφίξεις όπως JW PEI & Ted Baker αλλά και την πάντα on – trend ανανεωμένη Haralas Collection.

Τα φώτα της πόλης, το πολύβουο κέντρο της και ένα « σκηνικό ξενοδοχείου» δημιουργούν τον αναπάντεχο καμβά που αναδεικνύει τα must–have items της συλλογής Haralas για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2023, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό από σύγχρονες εικόνες που μένουν αξέχαστες.

Με έμπνευση από τα latest fashion trends , η γυναικεία συλλογή Haralas περιλαμβάνει statement πέδιλα, μπαλαρίνες, slingbacks, μοκασίνια, δερμάτινες μπότες και sneakers καθώς και cross body, top handle bags ,υπέροχα βραδινά pouches που συγκεντρώνουν τα βλέμματα στις εμφανίσεις της σεζόν.

Για τον άνδρα του σήμερα, η συλλογή Haralas αποτελεί τον απόλυτο «προορισμό», με key items που θα δημιουργήσουν ιδανικά looks για τη πόλη και τις χειμερινές αποδράσεις από δημοφιλή brands όπως Boss Shoes, UGG, Mexx , Guy Laroche και Polo Ralph Lauren. Από τα sneakers, μία επιλογή που έχει εδραιωθεί για τις καθημερινές εμφανίσεις, έως τα επίσης καθιερωμένα Chelsea Boots και τα δετά παπούτσια σε κυρίαρχο ρόλο, η ποικιλία είναι ανεξάντλητη.

Το coolness, η σύγχρονη ματιά και η φθινοπωρινή Αθήνα συνθέτουν την collection Haralas Φθινόπωρο – Χειμώνας 2023 προσκαλώντας μας να την ανακαλύψουμε και να καλωσορίσουμε την νέα σεζόν με αισιοδοξία, δυναμισμό και απαράμιλλο στυλ.