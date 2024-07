Το καλοκαίρι μας αρέσει να πειραματιζόμαστε με νέα look και να δοκιμάζουμε πολλά διαφορετικά στιλ και στα παπούτσια. Βέβαια είναι κοινή παραδοχή των απανταχού fashionistas ότι η επιλογή του παπουτσιού είναι εκείνη που δίνει την πιο καθοριστική στιλιστική πινελιά σε ένα look, ειδικά το καλοκαίρι όπου, λόγω ζέστης, το δημιουργικό layering ή τα πολλά αξεσουάρ αποφεύγονται και όλοι διατηρούμε μία πιο less–is–more προσέγγιση στην ένδυση.

H TSAKIRIS MALLAS, έχει καθιερωθεί στο χώρο ως η πιο on–trend ελληνική εταιρία γυναικείας υπόδησης, μας ξεναγεί στη νέα της συλλογή βάζοντας μας σε mood διακοπών – ετοιμαστείτε για… προσθήκη στο καλάθι!

Chic με sassy twist παπούτσια

Με ένα σύγχρονο Barbie element, στην πιο δυναμική εκδοχή του, τα συγκεκριμένα mules αποτελούν έρωτα με την πρώτη ματιά – ικανά να απογειώσουν από ένα office look μέχρι το πιο statement cocktail night out outfit.

Ακολουθώντας την animal print τάση που έχει κυριεύσει το φετινό καλοκαίρι, τα συγκεκριμένα TSAKIRIS MALLAS mules ξεχωρίζουν για το statement τακούνι και φέρνουν το δυναμισμό κάθε γυναίκας σε πρώτο μέτωπο.

Παπούτσια για άνετη θηλυκότητα

Τα ψηλοτάκουνα πέδιλα με φιάπα πάντα διατηρούν μία μοναδική θέση στην καρδιά των γυναικών, καθώς αποτελούν την πιο άνετη στιλιστική λύση για εκείνες που επιθυμούν να εντυπωσιάζουν σε κάθε βήμα τους. Το συγκεκριμένο, ψάθινο μοντέλο, σε συνδυασμό με τα εντυπωσιακά embellishments αποτελεί μία επένδυση.

Πάντα on trend και άκρως ευέλικτο, το denim επανέρχεται κάθε σεζόν ακόμα πιο ευφάνταστο, πιο δημιουργικό, πιο θηλυκό. Στη φετινή καλοκαιρινή συλλογή TSAKIRIS MALLAS, το εντοπίζουμε να δίνει το δικό του μοναδικό stylish στοιχείο σε μία σειρά από διαφορετικά σχέδια, μεταξύ των οποίων και το ψηλοτάκουνο πέδιλο με εντυπωσιακή αγκράφα.

Πολυμορφικό glam

Ένα… πέπλο μυστηρίου με goth glam βάσεις χαρακτηρίζει ένα από τα brand favorites υποδήματα της σεζόν. Άνετο, stylish, fabulous.

Τι πιο διαχρονικά glam από τα ψηλοτάκουνα πέδιλα με minimal διάθεση αλλά.. maximal statement; Χρυσό, λεπτεπίλεπτο και αρκετό να προσδώσει τόσο-όσο λάμψη σε κάθε επίσημο look!

Day & night uniform παπούτσια

Η σύγχρονη γυναίκα TSAKIRIS MALLAS γνωρίζει πολύ καλά πως το απόλυτο must-have του καλοκαιριού εντοπίζεται στα flat παπούτσια – ιδανικά για τις βόλτες στο νησί ώστε να δημιουργούμε σύνολα που μπορούν να σταθούν από το πρωί ως το βράδυ, ειδικά εάν τα αποκτήσουμε σε χρώμα και σχέδιο που κάνει το δικό του statement!

Βρείτε ολόκληρη τη νέα TSAKIRIS MALLAS summer collection στα καταστήματα TSAKIRIS MALLAS και online.

