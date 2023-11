Είμαστε ήδη σε χριστουγεννιάτικο mood και αυτό ευθυγραμμίζεται με το παιδί που κρύβεται μέσα μας. Οι γιορτές είναι γεμάτες με οικογενειακές συγκεντρώσεις και πάρτι που μας αρέσει να είμαστε με το πιο παραμυθένιο μακιγιάζ, Γινόμαστε λοιπόν πάλι παιδιά και αναπολούμε όλα εκείνα τα παραμύθια που μας ταξιδεύουν και μας γεμίζουν με το πιο όμορφο συναίσθημα. Τα μαγικά παραμύθια μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο και μας γοητεύουν με τις ιστορίες τους. Όπως “Ο Καρυοθραύστης” με τους μαγικούς του κόσμους και τους μοναδικούς χαρακτήρες, όπως η Μητέρα Τζίντζερ και η Ζαχαρένια Νεράιδα.

Η νέα Συλλεκτική Συλλογή Magic Christmas Story από την Catrice, εμπνευσμένη από το χριστουγεννιάτικο αυτό παραμύθι, θα σας μεταφέρει αυτόν τον Νοέμβριο σε έναν υπέροχο κόσμο γεμάτο γιορτινές εμφανίσεις. Μια μικρή συμβουλή: Τα νέα χριστουγεννιάτικα καλούδια, σε ένα μοναδικό σχέδιο Καρυοθραύστη, αποτελούν το τέλειο δώρο για τις καλύτερες σας φίλες!

Συλλεκτική Συλλογή Magic Christmas Story από την Catrice: Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023

Μαγευτικό βλέμμα

Ό,τι χρειάζεστε, βρίσκεται σε αυτήν την παλέτα: Οι εννέα χειμερινές αποχρώσεις, σε κόκκινο, μπλε και μωβ και τα διαφορετικά εφέ, λάμπουν σε χριστουγεννιάτικο ρυθμό και δημιουργούν μακράς διαρκείας, γιορτινά στιλ στα μάτια. Η υψηλής ποιότητας συσκευασία της Catrice Magic Christmas Story eyeshadow palette με τον 3D Καρυοθραύστη και το ενσωματωμένο καθρεφτάκι λάμπει σε αστραφτερό χρυσό χρώμα.

Νεραϊδένια λάμψη

Χαρούμενες Αναμνήσεις: Το Catrice Magic Christmas Story Cheeklighter με ένα απαλό, ιριδίζον εφέ, εξασφαλίζει λαμπερά σημεία στο πρόσωπο. Η υγρή, υφή που κτίζεται σε στρώσεις και αναμιγνύεται εύκολα, εφαρμόζεται με στοχευμένη ακρίβεια χάρη στο ειδικό απλικατέρ.

Παραμυθένια ζουμερά χείλη

Looks χειλιών με άκρως γιορτινό vibe: Η κρεμώδης φόρμουλα των Ultra Satin Lipsticks, που δεν ξεραίνεται, δημιουργεί εμφανίσεις με λαμπερό σατέν αποτέλεσμα που διαρκεί. Διαθέσιμα σε τρεις χειμερινές αποχρώσεις υψηλής απόδοσης, τα συλλεκτικά κραγιόν προσθέτουν μια χριστουγεννιάτικη πινελιά. Και πάνω από όλα: Η χρυσή συσκευασία με τον Καρυοθραύστη σε ένα γιορτινό σχέδιο, θα τραβήξει όλα τα βλέμματα αυτά τα Χριστούγεννα, ενώ αποτελεί και το τέλειο δώρο!

Γιορτινό μανικιούρ

It’s beginning to look a lot like Christmas… Τα Manicure Nail Foils ήρθαν για να φέρουν τα πάνω-κάτω στο μανικιούρ σας, ιδίως κατά την πολυάσχολη περίοδο των γιορτών. Τα 24 αυτοκόλλητα εφαρμόζονται και αφαιρούνται εξίσου εύκολα. Το μοναδικό σχέδιο του Καρυοθραύστη σε χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις, είναι σίγουρο ότι θα μετατρέψει τα νύχια σας στο απόλυτο γιορτινό highlight!

Γκλιτερένια νύχια

Εντυπωσιακά νύχια στη στιγμή: Τα τρία Catrice Magic Christmas Story Nail Lacquers με το αδιαφανές φινίρισμα, έρχονται σε γιορτινό μπλε με δίχρωμο εφέ με γκλίτερ, φωτεινό κόκκινο και υπέροχο χρυσό. Τα βερνίκια νυχιών κυκλοφορούν σε ένα Χριστουγεννιάτικο σχέδιο με χρυσό καπάκι που είναι εμπνευσμένο από το καπέλο του Καρυοθραύστη.