Το άρωμα αποτελεί προσωπική υπόθεση για κάθε γυναίκα. Μοιάζει αρκετά με την υπογραφή της, γι’ αυτό πρέπει να είναι ξεχωριστό και να συνάδει απόλυτα με την προσωπικότητα. Με ποιον τρόπο όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα άρωμα το οποίο να προορίζεται αποκλειστικά για μας; Μα φυσικά εφαρμόζοντας την τεχνική του Perfume layering.

Τι είναι το Perfume layering

Η μίξη διαφορετικών αρωμάτων είναι μια τεχνική που οι γυναίκες χρησιμοποιούν εδώ και αιώνες. Ο συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει ένα μοναδικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι καθαρά προσωπικό και θα αποτελεί την οσφρητική μας ταυτότητα. Με καταγωγή από την Μέση Ανατολή, η τέχνη των αρωματικών συνδυασμών είναι μια τεχνική που επιτρέπει στο κάθε χρήστη να καθορίσει περαιτέρω την οσφρητική υπογραφή του. Συνδυάζοντας πολλαπλές μυρωδιές, είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρώματος που αφήνει το δικό του προσωπικό αποτύπωμα.

Σε αυτή ακριβώς τη λογική βασίζεται και το νέο κεφάλαιο της ιστορίας του γνωστού αρώματος for her του Νarciso Rodriguez, που μας καλεί να εντάξουμε με ένα διαφορετικό τρόπο το χαρακτηριστικό musc, σε ένα αισθησιακό αρωματικό τελετουργικό.

Πως να συνδυάσεις το FOR HER PURE MUSC για να δημιουργήσεις το δικό σου άρωμα

Όταν φοριέται μόνο του, το FOR HER PURE MUSC είναι καθαρά εθιστικό, ενώ όταν συνδυαστεί με κάποιο από τα υπόλοιπα αρώματα της συλλογής, γίνεται ακόμα πιο σαγηνευτικό.

Σοφιστικέ διάθεση και αισθησιασμός:

O συνδυασμός με το αρχικό FOR HER EAU DE TOILETTE της συλλογής, δίνει ένα ακόμα πιο αισθησιακό, σοφιστικέ χαρακτήρα.

Έντονο μυστήριο:

Η ανάμειξή του με το FOR HER EAU DE PARFUM προσθέτει μια extra ένταση και ένα μυστήριο, καθαρά σαγηνευτικό, ενώ όταν συνδυαστεί με το FOR HER FLEUR MUSC, δημιουργεί ένα διακριτικό άρωμα λουλουδιών.

Τέλος, αν θέλεις μια τολμηρή αίσθηση μυστηρίου, φόρεσε το PURE MUSC με το εξαιρετικά αισθησιακό FOR HER MUSC NOIR της συλλογής, που αποτελεί μια δήλωση στον ατελείωτο μυστηριώδη αισθησιασμό της γυναίκας.

