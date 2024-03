Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, και τον ερχομό της άνοιξης, είναι η στιγμή να μας φροντίσουμε και να μας αγαπήσουμε! Εμείς μαζέψαμε τα δικά μας αγαπημένα προϊόντα της εβδομάδας που θα μας κάνουν να λάμψουμε!

SKINCARE & SELFCARE στα προϊόντα της εβδομάδας

Η Multi Active Day Cream της Clarins σε μορφή gel χαρίζει λεία και όμορφη επιδερμίδα, ενώ προλαμβάνει την εμφάνιση των πρώτων γραμμών και αποτοξινώνει το δέρμα. Ιδανικό για όλους του τύπους δέρματος και κυρίως για κανονικό προς μεικτό μειώνει την επίδραση του καθημερινού στρες και διατηρεί την επιδερμίδα λεία και λαμπερή.

Μια ανάλαφρη μη λιπαρή σύνθεση που παρέχει ενυδάτωση που εισχωρεί σε πάνω από 10 στιβάδες. Ενισχύει άμεσα την ενυδάτωση κατά 174%, καθώς η Τεχνολογία Αυτο-Αναπλήρωσης βοηθά την επιδερμίδα να δημιουργήσει τη δική της εσωτερική πηγή νερού, παρέχοντας συνεχή ενυδάτωση για πιο γεμάτη επιδερμίδα με υγιή λάμψη.

SHISEIDO, Ultimune Power Infusing Concentrate

O #1 ορός της Shiseido εμπλουτίζεται με μια πρωτοποριακή διπλή αντιγηραντική τεχνολογία, ενισχυμένη από 8 βοτανικά εκχυλίσματα, που ενεργοποιεί την εσωτερική αμυντική δύναμη της επιδερμίδας και την επαναφέρει στην ιδανική της κατάσταση, για υγιή, γεμάτη ζωντάνια επιδερμίδα. Ο ορός Ultimune περιέχει τη διπλή τεχνολογία αντιγήρανσης ImuGenerationRED, που επιδρά στην ενίσχυση της άμυνας και στη μικροκυκλοφορία της επιδερμίδας.

SISLEY, Exfoliating Enzyme Mask

Η Exfoliating Enzyme Mask της Sisley είναι ένα απαλό πίλινγκ νέας γενιάς, που προετοιμάζει την επιδερμίδα ενώ χαρίζει σε 1 μόλις λεπτό ομοιόμορφη και λαμπερή όψη σε όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και στο πιο ευαίσθητο.

MARIO BADESCU, Brightening Mask With Vitamin C

Η μάσκα λάμψης με Βιταμίνη C βοηθά στην αύξηση της λάμψης του δέρματος με ένα παράγωγο της Βιταμίνης C (Tetrahexyldecyl Ascorbate), καθαρίζει και απομακρύνει τους πόρους με άργιλο Kaolin και οξείδιο του ψευδαργύρου (Zinc Oxide), ενώ η καταπραϋντική βρώμη παρέχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αναζωογονεί, ανανεώνει, φωτίζει και καθαρίζει την όψη του δέρματος για να επιτύχετε μια πιο λαμπερή επιδερμίδα..

ESTÉE LAUDER, Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex

Βιώστε την επόμενη γενιά της επαναστατικής σύνθεσης του πιο ολοκληρωμένου ορού που υπήρξε ποτέ. Κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έως το 2033 ο ορός Advanced Night Repair, με Τεχνολογία Chronolux™ Power Signal, απορροφάται γρήγορα και σε βάθος ενώ μειώνει την εμφάνιση των πολλαπλών βασικών σημαδιών γήρανσης που προκαλούνται από περιβαλλοντικές επιθέσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Η επιδερμίδα δείχνει πιο λεία και με λιγότερες γραμμές, πιο νεανική, περισσότερο λαμπερή και με ομοιόμορφο χρωματικό τόνο. Δεν είναι άδικα στα κορυφαία προϊόντα της εβδομάδας!

Η Creamy Eye Treatment with Avocado της Kiehl’s είναι μια πλούσια σε υφή κρέμα ματιών με ιδιαίτερα αποτελεσματικά φυσικά συστατικά, η οποία προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και αντιοξειδωτική προστασία στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια. Το έλαιο αβοκάντο επαναφέρει την ιδανική υγρασία της επιδερμίδας, ενώ το βούτυρο καριτέ εμποδίζει την απώλεια νερού και βελτιώνει την όψη της επιδερμίδας. Η β-καροτίνη και η Βιταμίνη Ε έχουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας την περιοχή και προλαμβάνοντας τα πρόωρα σημάδια γήρανσης.

FRAGRANCES & MAKEUP στα προϊόντα της εβδομάδας

Μια τολμηρή διεκδίκηση, μια πολύχρωμη εξωστρέφεια. Το Gucci Guilty Elixir de parfum pour Femme είναι ένα δελεαστικό ambery floral άρωμα που διαθέτει αισθησιακή βάση βανίλιας και tonka, μια συμφωνία γλυσίνας (wisteria) στην καρδιά και στην κορυφή νότες mandora και περγαμόντου.

Αποκαλύψτε την πιο τολμηρή πλευρά σας με το Irrésistible Very Floral, το νέο γυναικείο ακτινοβόλο Eau de Parfum του οίκου Givenchy. Το σαγηνευτικό μείγμα από αυθεντικό τριαντάφυλλο και ντελικάτα λευκά λουλούδια πυροδοτεί έναν τολμηρό λουλουδάτο εθισμό. Για μια υπερβολική λεπτότητα και δυναμική θηλυκότητα στην οποία είναι αδύνατο να αντισταθείτε.

To Burberry Goddess Eau de Parfum είναι μία ιστορία προσωπικής ανακάλυψης. Ένα μοναδικό οσφρητικό gourmand άρωμα, ​με ένα δυνατό συνδυασμό από βανίλια.​ Στην κορυφή, ένα infusion βανίλιας με ξυλώδεις τόνους, στην καρδιά χαβιάρι βανίλιας και στη βάση Absolute Βανίλιας, εμπλουτισμένο με φωτεινή λεβάντα. Το Burberry Goddess Eau de Parfum εσωκλείεται σε ένα κομψό refillable μπουκάλι με τετράγωνες λεπτομέρειες, ενώ η ανοιχτόχρωμη ροζ συσκευασία του κοσμείται με ένα χρυσό μενταγιόν και παραπέμπει στη μακρόχρονη κληρονομιά του οίκου Burberry.

GIORGIO ARMANI, My Way Eau de Parfum Nectar

Το My Way Eau de Parfum Nectar σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό ταξίδι, αποκαλύπτει μια γλυκιά, φρουτώδη και ζουμερή παραλλαγή του εμβληματικού MY WAY, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική κρεμώδη τουμπερόζα με τις απολαυστικά δροσερές, φρουτώδεις νότες μιας συμφωνίας ζουμερού αχλαδιού. Περικλείεται σε ένα νέο, ημιδιάφανο ροζ φυλαχτό που λειτουργεί σαν πώμα, αντανακλώντας το φωτεινό, δροσερό και πλούσιο χυμό του My Way Eau de Parfum Nectar.

Η Devotion Illuminating Face Powder χαρίζει στο πρόσωπο φωτεινότητα που διαρκεί έως και 16 ώρες. Εμπλουτισμένη με έλαιο και με υψηλή συμπύκνωση περλέ χρωστικών, αναδεικνύει αμέσως την απαλή λάμψη της επιδερμίδας καθώς συνδυάζει τα οφέλη υγρού luminizer και πούδρας σε ένα προϊόν. Η σύνθεση του είναι επιπρόσθετα εμπλουτισμένη με vegan συστατικά, που περιλαμβάνουν ένα δραστικό συστατικό που ανακυκλώνεται από τα Ιταλικά Σταφύλια και είναι γνωστό ότι ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου. Διατίθεται σε μια μόνο απόχρωση, την Luce Universale, που δίνει αμέσως λαμπερή εμφάνιση σε όλους τους χρωματικούς τόνους της επιδερμίδας. Λογικό να είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα της εβδομάδας;

CLARINS, Lip Comfort Oil

Το Lip Comfort Oil είναι μια εξαιρετική βάση για χρώμα: δεν συμβιβάζεται με κάτι λιγότερο από απόλυτη λάμψη, θρέψη και άνεση. Η σύνθεσή του έχει τελειοποιηθεί και εμπλουτιστεί με 93% συστατικά φυσικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων 30% εξαιρετικών θρεπτικών βοτανικών ελαίων, συγκεκριμένα βιολογική jojoba , έλαιο εκχυλίσματος φουντουκιού και βιολογικού αστεριού τριανταφυλλιάς. Εκτός από την παροχή θρέψης και άνεσης, αυτό το εκχύλισμα βοηθά στην ενίσχυση της λειτουργίας φραγμού και, ως εκ τούτου, στην προστασία από την περιβαλλοντική ζημιά.

KYLIE COSMETICS, Power Plush Longwear Foundation

Το My Power Plush Longwear Foundation των Kylie Cosmetics είναι ένα ενυδατικό, απαλό foundation με μέτρια κάλυψη, η οποία χτίζεται και προσφέρει έως και 12 ώρες διάρκεια για άνετη καθημερινή εφαρμογή. Ένα ελαφρύ foundation όπου η vegan σύνθεσή του αναμειγνύεται άψογα με την επιδερμίδα για μια φυσική εμφάνιση που λειαίνει τις λεπτές γραμμές, τους πόρους και την υφή. Αφήνει μια απαλή, ανάλαφρη αίσθηση με ένα αέρινο, σατινέ φινίρισμα που δεν είναι ούτε πολύ δροσερό αλλά ούτε πολύ ματ, χαρίζοντας το ιδανικό αποτέλεσμα.

Δείτε 230% περισσότερο όγκο, άμεσα, με την High Impact High-Fi Full Volume Mascara έντονου χρώματος της Clarins, ενισχυμένη με ίνες που προσθέτουν εξαιρετικό όγκο στις βλεφαρίδες σας, στο μέγιστο. Οι μικροσκοπικές ίνες χαρίζουν έντονο χρώμα σε όλες τις βλεφαρίδες με κάθε πέρασμα, ενώ η σύνθεσή της είναι ασφαλής για ευαίσθητα μάτια αλλά και χρήστες φακών επαφής. Το καινοτόμο βουρτσάκι High-Def Wave έχει κυματιστά τριχίδια για να χτενίζετε και να χαρίζετε χρώμα ακόμα και σε κάθε τελευταία βλεφαρίδα, και μια μύτη ακριβείας για να μπορείτε να εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και στις πιο μικρές βλεφαρίδες στην εσωτερική γωνία.

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick

Ποιος είπε ότι δεν μπορείς να αγγίξεις την τελειότητα; Η MAC μπορεί! Με το ΝΕΟ M·A·Cximal Silky Matte Lipstick. Το iconic lipstick της M·A·C που άλλαξε τον κόσμο του makeup φτάνει τώρα στο maximum με νέο μεταξένιο ματ τελείωμα και good-for-lips σύνθεση για ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη διάρκεια.

Hydration Silky Smooth Body Cream

Για βελούδινα απαλή επιδερμίδα με αίσθηση που διαρκεί… Ανακαλύψτε το μυστικό για το ενυδατωμένο δέρμα με την πρωτοποριακή προσθήκη της Aenaon° στο “rescue package”, που βασίζεται σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό ενεργών συστατικών που στοχεύουν στην εντατική αναδόμηση και περιποίηση της επιδερμίδας, τη Skin Renewal & Hydration Silky Smooth Body Cream. Αυτό το μαγευτικό ελιξίριο σώματος ξεπερνά το παραδοσιακό body care, προσφέροντας στο σώμα σας πλούσια ενυδάτωση με μία απολαυστική αίσθηση πολυτέλειας.

TOM FORD για σαγηνευτικά μάτια

Η ομορφιά είναι μια ολιστική αίσθηση. Για τον Creative Director, Peter Hawkings, διευρύνεται από την εκθαμβωτική λάμψη ενός smoky eye έως τον αισθησιασμό ενός αρώματος vanilla. Το όραμα του Hawkings για τον TOM FORD εκφράζεται με απόλυτη σαφήνεια: είναι για άντρες και γυναίκες με αυτοπεποίθηση, με γοητεία και στιλ, που τους αρέσει να προκαλούν. Ο χαρακτήρας TOM FORD έχει τον πλήρη έλεγχο, είναι ελεύθερος να εκφράζεται στυλιστικά όπως ο ίδιος το επιθυμεί, υπογραμμίζοντας την αυθεντικότητα της περσόνας του.

Η νέα παλέτα σκιών EYE COLOR QUAD CRÈME στην απόχρωση 45 ICONIC SMOKE προσδίδει μία dark-as-midnight blue απόχρωση, ενισχύοντας την ένταση της μαύρης βάσης.

Η νέα παλέτα σκιών EYE COLOR QUAD CRÈME στην απόχρωση 46 EMBER BRONZE χαρίζει μια απαλή ζεστασιά με καστανοκόκκινο χρώμα, προσθέτοντας χρυσαφένια, bronze διάθεση στο κλασικό smoky eye.

Η EYE COLOR QUAD στην απόχρωση 20 DISCO DUST, μια αιθέρια παλέτα σε nude αποχρώσεις, στολίζει με διακριτικό ροζέ highlight τις εσωτερικές γωνίες.

Το EYE DEFINING PEN στην απόχρωση 01 DEEPER σχεδιάζει τα βλέφαρα με γεμάτο, πλούσιο χρώμα, τονίζοντας την επάνω γραμμή των βλεφαρίδων.

Η EXTREME MASCARA χαρίζει ένταση στις βλεφαρίδες, ενώ το BROW SCULPTOR ενισχύει το φυσικό σχήμα των φρυδιών με μικρές, κοφτές κινήσεις. Είναι τα αγαπημένα προϊόντα της εβδομάδας για υπέροχα μάτια.

Kylie Cosmetics Precision Pout Lip Liner & Lip Butter

Το νέο Precision Pout Lip Liner διατίθεται αποκλειστικά στο hondoscenter.com και όπως μαρτυρά το όνομα του, υπόσχεται εξαιρετική ακρίβεια, διευκολύνοντας την δημιουργία τέλειων γραμμών και του πολυπόθητου “pout”. Παράλληλα, διατηρεί τη δέσμευση του brand για καθαρές και vegan φόρμουλες, με τη vegan, cruelty & gluten – free φόρμουλα του, χαρίζοντας στα χείλη ένα φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί.

Εσύ δοκίμασες κάποιο από τα αγαπημένα μας προϊόντα της εβδομάδας;

