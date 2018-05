Σ’αρέσει να ασχολείσαι με την μόδα, να έχεις στιλ, να διαβάζεις οτιδήποτε καινούριο και must have ρούχο και αξεσουάρ κυκλοφορεί για να το αποκτήσεις και καλά κάνεις. Έχεις το δικό σου στιλ εν ολίγοις και το αντιπροσωπεύεις όσο μπορείς καλύτερα με τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ.

Κάποιες φορές βέβαια δεν πετυχαίνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, γι’αυτό αν σου θυμίζουν κάτι τα παρακάτω, τότε πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσεις να τα αποφεύγεις.

1. Δεν επιλέγεις σωστά τα ρούχα σου

Δεν φοράς τα αντίστοιχα ρούχα της κάθε εποχής, ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Εκεί που πρέπει να επιλέξεις ανοιξιάτικα δηλαδή, συνεχίζεις να φοράς φθινοπωρινά. Not.

2. Δεν προσέχεις ποια trends σε αντιπροσωπεύουν

Δεν ταιριάζουν όλες οι τάσεις με το στιλ σου. Γι’αυτό γίνε περισσότερη προσεκτική με εκείνα που μπορείς να υποστηρίξεις και να προτιμάς μόνο τα συγκεκριμένα.

3. Πολλά αξεσουάρ χωρίς λόγο

Γενικά τα αξεσουάρ είναι σημαντικά στην εμφάνιση και το ντύσιμο γενικότερα. Τα υπερβολικά πολλά όμως, μπορεί να δημιουργήσουν λάθος αποτελέσματα. Προτίμησε διακριτικά κολιέ που είναι must have για ένα κομψό look.

4. Κάνεις λάθος στα νούμερα

Είτε αυτό σημαίνει ότι είναι μικρότερα, είτε μεγαλύτερα. Όταν δοκιμάζεις ένα ρούχο, να προσέχεις να είναι ιδανικό για το σώμα σου.

5. Τα εσώρουχα τα παραμελείς

Κυρίως δεν επιλέγεις σωστό σουτιέν με αποτέλεσμα η εφαρμογή της μπλούζας ή του πουκαμίσου να χαλάει.