Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης αι το καλοκαίρι έρχεται μεγοργά βήματα. Το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε στο άκουσμα του καλοκαιριού είναι το μπάνιο στην θάλασσα που τόσο πολύ μας έχει λείψει. Φυσικά, θέλουμε να είμαστε στιλάτες, άνετες και με αυτοπεποίθηση στην παραλία. Μόνο όταν αισθανόμαστε όμορφες, ακτινοβολούμε και μαγνητίζουμε τα βλέμματα. Για να νιώσουμε όμορφες και θηλυκές βασικό ρόλο παίζει το μαγιό που επιλέγουμε. Μας αρέσουν τα μαγιό που τονίζουν με τον καλύτερο τρόπο το σώμα μας, μας γεμίζουν αυτοπεποίθηση, είναι άνετα και χαρούμενα με τα πιο καλοκαιρινά χρώματα. Αν νομίζεις ότι δεν υπάρχουν τέτοια μαγιό, κάνεις λάθος!

Το MEYIA, το ελληνικό και φιλόδοξο brand, που επικεντρώνεται στα swimwear, activewear και loungewear παρουσιάζει τη νέα του συλλογή για την άνοιξη/καλοκαίρι 2023.

Με στόχο να μας ταξιδέψει και να μας μεταφέρει την ενέργεια μιας ηλιόλουστης παραλίας, το brand ΜΕΥΙΑ «δραπετεύει» από τον αθλητικό του χαρακτήρα, λανσάροντας μια συλλογή μαγιό με μια διαφορετική προσέγγιση από ό,τι μας έχει συνηθίσει.

Με θέα το Ρίο, όπου πραγματοποιήθηκε και η φωτογράφιση, η νέα συλλογή έχει τίτλο “A Summer Place” και περιλαμβάνει εντυπωσιακά σχέδια σε τολμηρές γραμμές, που αναδεικνύουν την θηλυκότητα κάθε γυναίκας, προσφέροντας άνεση, κομψότητα, στυλ και απόλυτη εφαρμογή. Για το brand MEYIA η εφαρμογή είναι το ίδιο σημαντική με το design και γι’ αυτό το λόγο περιλαμβάνει σχέδια τα οποία κολακεύουν κάθε σωματότυπο, διασφαλίζοντας τις γυναίκες πως θα νιώθουν υπέροχες φορώντας το μαγιό τους στην παραλία.

Βασισμένη σε γραμμικά μοτίβα, αυτή τη σεζόν κάνουν το ντεμπούτο τους εντυπωσιακά prints και έντονα χρώματα που ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη αλλά και statement patterns με μπαντάνες και lurex που θα δώσουν 80’s vibes στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Τα υψηλής ποιότητας υφάσματα, οι ποικίλες υφές και οι προσεγμένες ραφές συντέλεσαν σε μια ακόμη συλλογή για τη νέα σεζόν, που υπόσχεται να κάνει και το φετινό καλοκαίρι μοναδικό.

Last but not least, μια συνεργασία-έκπληξη θα κάνει το ντεμπούτο της, πολύ σύντομα με σκοπό να ανατρέψει τα κατεστημένα…

