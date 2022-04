Τα λιτά minimal ρούχα αποτελούν παραδοσιακά τα αγαπημένα κομμάτια της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ανάλαφρα πουκάμισα, αέρινες παντελόνες και λινά φορέματα γίνονται οι καλύτερες επιλογές για άνετες πρωινές ή απογευματινές εμφανίσεις. Αν κι εσύ επιθυμείς να ενισχύσεις με casual προσθήκες τη ντουλάπα σου, ρίξε μια ματιά στις προτάσεις της Ecoalf για φέτος. Η Ecoalf παρουσίασε μια ιδιαίτερη συλλογή γεμάτη χρώμα. Τα κομμάτια αντιπροσωπεύουν τον βυθό του ωκεανού και τα χρώματα των κοραλλιών. Το πορτοκαλί, το ροζ, το ανοιχτό γαλάζιο και το βαθύ πράσινο μιμούνται τις φυσικές αποχρώσεις και πρωταγωνιστούν σε λιτά ρούχα που συμπληρώνουν την καλοκαιρινή ντουλάπα.

Η επιλογή των υφασμάτων βασίζεται στην βιωσιμότητα και το οικολογικά συνειδητό design. ‘Έτσι τα ρούχα της συλλογής κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο βαμβάκι, hemp fabric και λινό. Τα πουκάμισα, το λινό pajama like σετ και τα because logo t-shirt αποτελούν καλοκαιρινά staples και ενσαρκώνουν ένα conscious way of living.

Ως η πρώτη εταιρεία μόδας στην Ισπανία που εντάσσεται στον B Corp οργανισμό, η Ecoalf έχει καταφέρει να γίνει ένα εξ ολοκλήρου sustainable brand που παράγει πάνω από 400 υφάσματα από ανακυκλωμένες πηγές. Μέσα από το πρόγραμμα uplifting the oceans συνεργάζεται με ψαράδες σε Ισπανία, Ιταλία, Ταϊλάνδη αλλά και στην χώρα μας, μαζί με τη Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ΕΝΑΛΕΙΑ.

Η συλλογή των θαλάσσιων απορριμμάτων συμβάλει στην κατασκευή ανακυκλωμένων υφασμάτων και παράλληλα στην στήριξη της τοπικής οικονομίας, αποδεικνύοντας την αλληλένδετη σχέση μεταξύ κοινωνίας και μόδας.