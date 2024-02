Το να καλωσορίσουμε μια νέα σεζόν φέρνει πάντα μαζί του ένα κύμα προσμονής για το τι θα αποκαλύψει ο κόσμος της μόδας. Φέτος, βρισκόμαστε στο χείλος του να αγκαλιάσουμε τις τάσεις που υπόσχονται να επαναπροσδιορίσουν τις ντουλάπες μας με έναν εκλεκτικό συνδυασμό αισθητικής και στάσεων. Είναι μια γιορτή της ατομικότητας, όπου η ουσία του στυλ ξεπερνά την απλή πράξη του ντυσίματος για να γίνει μια μορφή προσωπικής έκφρασης.

Η αποκάλυψη του Trends Guide SS 2024 από την Bershka, σε συνεργασία με τον διάσημο καλλιτεχνικό διευθυντή Jamie Reid, σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στο τοπίο της μόδας. Ο φετινός οδηγός δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράς αλλά και το πώς το φοράς, δίνοντας έμφαση στη μόδα τόσο ως στυλ όσο και ως διάθεση. Καθώς εξετάζουμε τους πυρήνες του TikTok με τις περισσότερες προβολές, τα highlights της πασαρέλας και την πεμπτουσία του street style, η ομάδα ειδικών της Bershka επιλέγει τις βασικές τάσεις της σεζόν, θέτοντας το ρυθμό για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024.

Coquette: A Whimsical Romance

Σε μια ωδή στη λατρεία του Gen Z για το ιδιότροπο, η αισθητική της κοκέτας ανθίζει με φιόγκους, δαντέλες και παστέλ αποχρώσεις. Πυροδοτημένο από τη Marie Antoinette της Sofia Coppola και με πρωταγωνιστή τη Lana Del Rey, αυτό το στυλ επαναπροσδιορίζει τη θηλυκότητα με μια παιχνιδιάρικη ανατροπή, αποδεικνύοντας τη διαχρονική γοητεία του.

Blockette: Sporty Meets Sweet

Η τάση blockette αναδύεται από τις μικρο-τάσεις TikTok, συνδυάζοντας αθλητικά μπλουζάκια με μίνι φούστες, bombers με φορέματα και loafers με κάλτσες. Είναι ένα τολμηρό μείγμα που συνδυάζει την τόλμη του μπλοκ πυρήνα με τη γλυκύτητα της κοκέτας, δημιουργώντας μια απροσδόκητα αρμονική εμφάνιση.

Office Core: Chic Professionalism

Φανταστείτε τη στάση της Gisele Bündchen στο The Devil Wears Prada να συναντά τη chic της γκαλερί Charlotte York από το Sex and the City. Οι μολύβι φούστες και τα προσαρμοσμένα σορτς συνδυάζονται με βασικά τοπ και μπλουζάκια, ενσωματώνοντας σπορ λεπτομέρειες σε ένα κομψό γραφείο.

Workwear: Utility with a Twist

Η τάση της χρηστικής μόδας συνεχίζει να έχει απήχηση, αγκαλιάζοντας τη ρευστότητα του φύλου και τη θετικότητα του σώματος με ένα νεύμα στην αισθητική Y2K. Πρόκειται για αυθεντικά, ευέλικτα κομμάτια που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα και το στυλ τους.

Bloke Core: Casual Elegance

Το Bloke core ξεπερνά το status trend, δημιουργώντας μια μοναδική διάθεση που συνδυάζει ποδοσφαιρικές φανέλες με προσαρμοσμένα παντελόνια. Είναι ιδανικό για όσους θέλουν να φέρουν μια πινελιά κομψότητας σε casual περιστάσεις.

Washed & Grunge: Edgy Revival

Αυτή η νέα επανάληψη του grunge συνδυάζει λεπτές γραμμές με υπερμεγέθεις σιλουέτες, καθιστώντας το πολύ πλυμένο τζιν βασικό στοιχείο. Είναι ένα νεύμα στο εξεγερτικό πνεύμα της δεκαετίας του ’90, ενημερωμένο για το σημερινό κοινό της μόδας.

Preppy: Aristocracy Meets Street

Η τελευταία αναβίωση του preppy style φέρει μια μετα-ειρωνική ανατροπή, καταρρίπτοντας τους αριστοκρατικούς φραγμούς του, συνδυάζοντας το tailoring με στοιχεία streetwear. Είναι μια αναιδή αντίληψη για την κλασική πολυπλοκότητα.

American Western: Hip Hop Meets Cowboy

Η αμερικανική γουέστερν τάση αυτής της σεζόν προσφέρει μια λιγότερο κυριολεκτική άποψη για το στυλ καουμπόη, τώρα εμποτισμένη με βασική αισθητική hip-hop. Είναι η πιο επίκαιρη επιστροφή, που συνδυάζει πολιτιστικές εικόνες σε μια φρέσκια, σύγχρονη εμφάνιση.

Το Bershka’s Trends Guide SS 2024, με τον Jamie Reid στο τιμόνι, είναι κάτι περισσότερο από μια πρόβλεψη μόδας. είναι ένας ζωντανός, εκλεκτικός συνδυασμός στυλ που γιορτάζει την ατομικότητα και τη διάθεση. Από τη φλερτ γοητεία της κοκέτας μέχρι το τολμηρό μπλοκ, την επαγγελματική κομψότητα του πυρήνα γραφείου μέχρι την πρακτικότητα των ρούχων εργασίας και την περιστασιακή κομψότητα του bloke core μέχρι το επαναστατικό πνεύμα του washed & grunge, αυτός ο οδηγός είναι μια απόδειξη της εξελισσόμενης φύσης της μόδας . Η preppy αναβίωση και η ανανεωμένη αμερικανική γουέστερν τάση αναδεικνύουν περαιτέρω το μείγμα παράδοσης και καινοτομίας, υποσχόμενοι μια σεζόν δυναμικού και εκφραστικού στυλ. Ετοιμαστείτε να αγκαλιάσετε τη μοναδική σας διάθεση μόδας με τις τελευταίες τάσεις της Bershka, γιατί αυτή τη σεζόν έχει να κάνει με το πώς θα το φορέσετε.

Διάβασε επίσης: