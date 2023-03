Τhe Summer Designers’ Pop Up

Τhe Summer Designers’ Pop Up

Στη 10η διοργάνωση το NGFL μαζί με την 8η ΑΝDYDOTE ύστερα από μία επιτυχημένη πορεία στο κόσμο της μόδας, αποφάσισαν να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν την Άνοιξη στο Ζάππειο, το fashion event που θα εντυπωσιάσει.

Designers Pop Up– 40 συλλογές με ενδύματα, κοσμήματα και αξεσουάρ θα προωθηθούν στο κοινό, αλλά και στους εμπόρους που θα επισκεφτούν το Ζάππειο αυτό το διήμερο, και θα παρουσιαστούν δημιουργίες για το Χειμώνα.

Run Way Catwalks– 10 νέοι σχεδιαστές μόδας, σε ιδιαίτερης αισθητικής catwalks με creative director τον γνωστό fashion expert Μιχάλη Πάντο, θα δείξουν τις τάσεις τις επόμενης χρονιάς σε εμπόρους, fashion bloggers, δημοσιογράφους και λάτρεις της μόδας από τη δική τους πολύ φρέσκια σκοπιά. Η εταιρεία Herbellis θα στηρίξει τη συμμετοχή σχεδιάστριας με μαγιό, προβάλλοντας το καινούριο αντιηλιακό της.

2nd Graduate Fashion– 10 σχολές μόδας από Ελλάδα και εξωτερικό θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες των τελειόφοιτων και αριστούχων αποφοίτων τους.

Mε την Ευρωπαϊκή Πίστη να χορηγεί για άλλη μία χρονιά τις δημόσιες σχολές που διατηρούν τμήματα σχεδίου μόδας ώστε να παρουσιάσουν τις δημιουργίες των σπουδαστών τους, τη σχολή Freddy Make Up Stage να αναλαμβάνει το Make Up των μοντέλων και τα make up products από τη Physicians Formula αναμένεται ένα εξαιρετικά αισθητικό αποτέλεσμα.

Στον τομέα της τέχνης που πάντα στηρίζει το NGFL, στο Ζάππειο, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για τα αδέσποτα ζώα, θα φιλοξενηθεί η έκθεση ζωγραφικής μικρογλυπτικής και φωτογραφίας “Love the Strays” υπό την επιμέλεια της Dreamteam, η οποία σε ζωοφιλικό πνεύμα θέλει να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά ακόμα περισσότερο για τη προστασία και φροντίδα των ζώων.

Το NGFL το μοναδικό στην Ελλάδα που προβάλλει αποκλειστικά τα νέα ταλέντα εδώ και χρόνια και η ANDYDOTE η εμπορική έκθεση που στόχευσε ειδικά στην προώθηση των συλλογών των Ελλήνων σχεδιαστών πιστεύουν ότι η εποχή επιβάλλει συνεργασίες. Τολμούν και ξεκινούν με το event που θα επιτρέψει στους σχεδιαστές να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας και να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους τόσο στο κοινό όσο και στους εμπόρους. Προγραμματίζουν να οργανώσουν ιδιαίτερα και πρωτότυπα event στο άμεσο μέλλον, πάντα για τη μόδα και πάντα για την προώθηση των σχεδιαστών.

Event Info

Πότε: Μάιο 2023

Ώρες: 11:00 – 21:00

Πού: Ζάππειο Μέγαρο

Διοργάνωση: Stalexpo

Τηλ. 2108214687

Yπεύθυνες επικοινωνίας: Ασπασία Κόντου – Τζένη Οικονόμου

Website: ngfl.gr |Facebook: ngfl.gr | Instagram: ngfl.gr