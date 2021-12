Κάθε μητέρα με κόρη στην εφηβεία γνωρίζει πως σε αυτή την ηλικία δύσκολα κάτι μπορεί να την ικανοποιήσει. Οι έφηβοι έχουν την τάση να αντιδρούν σε ό,τι τους λένε οι ενήλικες, όμως, αν κάποιος καταλάβει τις ανάγκες τους, γίνονται αρκετά συνεργάσιμοι. Οι κοπέλες που πηγαίνουν στο Γυμνάσιο ή στις πρώτες τάξεις του Λυκείου αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την εξωτερική τους εμφάνιση, αφού είναι σημαντική η γνώμη που σχηματίζουν οι γύρω τους γι’ αυτές. Επομένως, ένα από τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα δώρα που μπορεί να τους κάνει κάποιος είναι τα προϊόντα που συνδέονται με την ομορφιά. Αν κι εσύ αναζητάς το κατάλληλο δώρο για να κάνεις έκπληξη στην κόρη σου, δες τη λίστα που ακολουθεί!

Ιδιαίτερες σκιές σε μορφή στικ



Πρόκειται για ένα προϊόν που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κοπέλα να δημιουργήσει αμέτρητα looks. Αυτές οι τρεις αποχρώσεις του iconic Caviar Stick Eye Color της Laura Mercier ταιριάζουν ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες, που τους αρέσει να πειραματίζονται με το μακιγιάζ. Το σετ περιλαμβάνει την απόχρωση Cocoa, την Amethyst και την Copper. Το Caviar Stick Eye Color είναι μια ιδιαίτερη ευέλικτη, κρεμώδης σκιά σε στικ που προσφέρει εύκολη εφαρμογή και έχει διάρκεια μέχρι 12 ώρες.

Χριστουγεννιάτικα κεριά που μας ταξιδεύουν

Όλοι αγαπούν τα κεριά, ειδικά τα Χριστούγεννα. Ο Francis Kurkdjian δίνει ζωή στο πνεύμα των εορτών προσκαλώντας μας να ακολουθήσουμε το ταξίδι ενός iceskater από το Παρίσι στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Σανγκάη, τη Μόσχα και πίσω στην Πόλη του Φωτός. Όταν έρθει ο χειμώνας, ο iceskater του Maison Francis Kurkdjian ζεσταίνει τις καρδιές μας με τις αρωματικές εκπλήξεις του, προσφέροντάς μας «το Παρίσι ως δώρο».

Φανταστείτε πως κάνετε μια χειμωνιάτικη βόλτα σε ένα χιονισμένο δάσος, χάρη στο iconic αρωματικό κερί Monbeau Sapin, που έρχεται «ντυμένο» με μια νέα, γιορτινή φορεσιά. Η εκπληκτική, λακαριστή διακόσμησή του «ενσαρκώνει» τη μαγεία των εορτών, ενώ η ξυλώδης και ελαφρώς ρητινώδης ευωδιά του θυμίζει το παραδοσιακό γιορτινό δέντρο.

Παλέτα για glam rock εμφανίσεις

Η νέα συλλογή Xmas ’21 “Glam Rock” της ERRE DUE εμπνέεται από την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου και την αποδίδει στην πιο glam rock εκδοχή της. Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο απενεχοποιημένη σε ό,τι αφορά στις στυλιστικές υπερβολές, τις οποίες αγαπούν οι νεότερες γυναίκες. Κυριαρχούν οι μεταλιζέ υφές, σκούρες και λαμπερές αντιθέσεις συνθέτουν την Beauty Color Palette. Πρόκειται για μια παλέτα μακιγιάζ με τέσσερις satin σκιές ματιών και ρουζ για ολοκληρωμένα make-up looks και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Mε λεπτή, βελούδινη σύνθεση προσφέρει εύκολη εφαρμογή και έντονο, ομοιόμορφο αποτέλεσμα για πολλαπλούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Γάντι μικροϊνών που αφαιρεί το μακιγιάζ

Η φετινή συλλογή από την jane iredale περιλαμβάνει πολλές προτάσεις κατάλληλες για δώρο. Στη νέα limited edition συλλογή “Dazzle & Shine” θα βρεις το DAZZLE & SHINE MAGIC MITT τo best-selling πλεκτό γάντι μικροϊνών που κυκλοφορεί τώρα σε Limited Edition χρώμα! Αφαιρεί απαλά το μακιγιάζ και καθαρίζει το δέρμα χρησιμοποιώντας μόνο νερό. Με ζεστό νερό, οι μικροϊνες μετατρέπουν το μακιγιάζ σε γαλάκτωμα που εύκολα παρασύρεται, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία του δέρματος επειδή δεν επηρεάζει τον όξινο μανδύα.

Μάσκαρα για τέλειες βλεφαρίδες

Το must have της ομορφιάς είναι ο ακαταμάχητος όγκος που προσφέρει η δημοφιλής μάσκαρα essence I LOVE EXTREME Volume, η οποία με την Princess Jasmine, στην Disney Courage To Be Kind Limited Edition, χαρίζει μια δόση λάμψης και glitter. To εξαιρετικά μεγάλο βουρτσάκι ινών καλύπτει κάθε βλεφαρίδα με τις εξαιρετικά μαύρες χρωστικές και δημιουργεί έντονες, ογκώδεις, ονειρεμένες βλεφαρίδες.

Αξεσουάρ μαλλιών που ενώνουν τις γιορτές με τη φύση

Η συλλογή Aveda x 3.1 Phillip Lim περιλαμβάνει limited-edition αξεσουάρ μαλλιών και συσκευασίες δώρων που εξυμνούν τον βοτανικό κόσμο της ομορφιάς και το πνεύμα της γενναιοδωρίας. Η συνεργασία Aveda x 3.1 Phillip Lim περιλαμβάνει τέσσερα πολυπόθητα limited-edition αξεσουάρ μαλλιών– ένα wrap towel με υφασμάτινο pouch, ένα σετ από 3 scrunches μαλλιών, μία χτένα και μία ξύλινη βούρτσα – καθώς και συσκευασίες δώρου ειδικής έκδοσης, όλα διακοσμημένα με εντυπωσιακά σχέδια που ενώνουν τα χαρμόσυνα χρώματα των εορτών με αυτά της φύσης.