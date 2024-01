Ο Ιανουάριος πλησιάζει στο τέλος και περιμένουμε πώς και πώς να μπούμε στον πιο ερωτικό μήνα του χρόνου. Ανυπομονούμε με αφορμή την γιορτή των ερωτευμένων να περάσουμε όμορφες στιγμέςμε τον σύντροφό μας αλλά και να ανταλλάξουμε δώρα για να προσθέσουμε λίγη μαγεία στην καθημερινότητά μας.

Ψάχνεις δώρο για το σύντροφό σου ή και για σένα, με αφορμή το μήνα του έρωτα; Μόλις το βρήκες! Η Messinian Spa καλωσορίζει το Φεβρουάριο με την ελπίδα η αγάπη να μοιράζεται και να πολλαπλασιάζεται απ’ όπου και αν προέρχεται!

Γι’ αυτό και παρουσιάζει τα 2 νέα beauty boxes για αγαπησιάρικες και σέξι στιγμές! Βάλτε στην ερωτική σας ζωή ρομαντισμό, αγάπη, άρωμα, γεύση, αισθησιακή διάθεση και φαντασία στο ερωτικό παιχνίδι με τα καινούρια κουτιά δώρων “I Love you to The Moon And Back“!

Το Romance box περιλαμβάνει Φυσικό Αρωματικό Κερί Μασάζ 160ml, που θα σας χαρίσει στιγμές χαλάρωσης και θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα, και unisex Αφρόλουτρο Spicy Vanilla 300ml, για ένα ζεστό, αλλά και διασκεδαστικό μπάνιο. To Lovers Boxxx περιλαμβάνει Βιολογικό Παρθένο Έλαιο Καρύδας 190ml (food grade), σούπερ ενυδατικό και θρεπτικό, για να απολαύσετε μία πολλά υποσxxxόμενη βραδιά, και unisex Hair & Body Mist Spicy Vanilla 100ml, με ζεστό, πικάντικο άρωμα και νότες από βανίλια, άνθος καπνού και ξύλου. Και στα 2 κουτιά θα βρείτε ΔΩΡΟ το μαγνητάκι “I love you to the moon & back”, για να βάλετε μία φωτογραφία με την/τον αγαπημένη/ο σας!

Όποιο και αν είναι το relationship status σας, γιορτάστε τον έρωτα και βουτήξτε σε αυτόν με ό,τι σας κάνει χαρούμενους και μην ξεχνάτε ότι τρώγοντας έρχεται η όρεξη…