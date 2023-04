Το Πάσχα είναι μια αγαπημένη περίοδος, ο καιρός έχει ζεστάνει και συνήθως οι περισσότεροι το γιορτάζουμε στο χωριό. Φαγητά, οικογένεια, ξεκούραση… τι άλλο να ζητήσεις! Στις βόλτες σου θέλεις να είσαι άνετη για να απολαμβάνεις το κάθε λεπτό χωρίς να σε περιορίζουν τα ρούχα που φοράς.

Επισκεφθήκαμε, λοιπόν, το Igo Project και σου προτείνουμε παρακάτω τα κομμάτια που ξεχωρίσαμε!

Outburst jeans sky dye by The KNL’s

Ξεκινάμε δυναμικά με ένα jean που μας θυμίζει όμορφα ηλιοβασιλέματα. Πρόκειται για ένα ψηλόμεσο cut-out jean που προσδίδει ένα cool-and-loose look που θα λατρέψεις!

Akrokeramon crop top by Melitta Official



Συνεχίζουμε με ένα crop top με τα πιο ξεχωριστά μοτίβα. Το κόψιμό του και τα φαρδιά του μανίκια, δημιουργούν ένα μοναδικό fashion piece που μπορεί να μείνει για πάντα στη ντουλάπα σου.

L’ afuerana – Cuardo Pants by Aiki Diounot

Προχωράμε με την πιο ιδιαίτερη, χρωματιστή και αέρινη παντελόνα που θα σε κάνει να αισθάνεσαι άνετη και παράλληλα θα μπορείς να δημιουργήσεις πολύ όμορφα outfits. Ιδανική για τις χαλαρές σου βόλτες στο χωριό!

Ayios Peanut Jacket by Ayios

Φυσικά από τη λίστα δε θα μπορούσε να λείπει ένα jacket για τα βράδια που πιάνει ψύχρα. Το Ayios Peanut Jacket είναι ό,τι πιο cool μπορείς να επιλέξεις. You shine like the stars in the universe!

Roy b&w top by Nadia Rapti

Ολοκληρώνουμε με ένα αέρινο crop top, το οποίο είναι το must have κομμάτι της ντουλάπας σου για την άνοιξη και το ταξίδι σου στο χωριό. Μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά bottoms και να δημιουργήσει τα πιο όμορφα outfits.

Όλα αυτά τα υπέροχα fashion pieces μπορείς να τα βρεις στο αγαπημένο μας e-shop, το Igo Project, και να διαλέξεις αυτό που θα σε συνοδεύσει στο ταξίδι σου!