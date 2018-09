Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει και επειδή ακόμα τα πρώτα κρύα του Σεπτέμβρη δεν έχουν κάνει την εμφάνιση τους ήρθε η ώρα να δεις την ατζέντα της εβδομάδας, που θα πάμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή; Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο; Ετοιμάσου λοιπόν!

Δευτέρα 24/9

Η εβδομάδα δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα από το ένα γευστικό και απολαυστικό κοκτέιλ. Στον εμβληματικό χώρο του Cafe στο Μοναστηράκι οι επισκέπτες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορούν να επιλέξουν μέσα από το φρέσκο Cocktail Menu ένα δροσιστικό Infused with Love cocktail και να το συνδυάσουν με ένα αυθεντικό Hard Rock πιάτο μέσα από μια μεγάλη ποικιλία Legendary burgers και ορεκτικών.

Τα 5 Infused with Love Cocktails είναι τα ακόλουθα:

Pomegranate Cider Sangria: Bacardi Superior ρούμι, χυμό κράνμπερι, πράσινα μήλα, φρέσκο χυμό ρόδι, και μια δόση μαύρης ζάχαρης, με τραγανό μηλίτη.

Tropical Margarita: Τεκίλα συνδυασμένη με σπιτική φράουλα, Cointreau Orange Liqueur, guava, χυμό ανανά, και μπίρα πιπερόριζας.

Mango Ginger Mojito: Ένα μίγμα από Bacardi Superior ρούμι και premium Bacardi Gold, συνδυασμένα με φρέσκο μάγκο, lime και μέντα, καθώς και μπίρα πιπερόριζας.

Rock House Punch: Bacardi Superior ρούμι, μαύρο ρούμι και το μοναδικό μίγμα μας από τροπικά φρούτα, καθώς και μπίρα πιπερόριζας.

Passion Fruit Punch (χωρίς αλκοόλ): Ένα δροσιστικό μίγμα από χυμό πορτοκάλι, passion fruits και πιπερόριζα.

Τρίτη 25/9

Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ρομάντσο, ετοιμαστείτε για μια ημέρα πολύχρωμη, με πολλές στροφές, παιχνίδι, χορό και βέβαια… hula hoops! Λίγο πριν την έναρξη της νέας χρονιάς, το Hoop it! καταλαμβάνει το Ρομάντσο και μοιράζεται την υπέροχη εμπειρία του hoop dance με όλους όσους θέλουν να γυμναστούν και να πειραματιστούν με το hula hoop. Ελάτε με φίλους, γνωστούς ή και μόνοι για να χορέψουμε και να περάσουμε μερικές ώρες ξεγνοιασιάς, γεμάτες παιχνίδι!

Τετάρτη 26/9

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, έρχεται σε Α’ προβολή η βραβευμένη στις Κάννες δραματική ταινία Η κόρη της Απρίλ (April’s Daughter) (Τετάρτη 26/9, 22.00, ζώνη Ladies First), ενώ στο κανάλι οι συνδρομητές θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να απολαύσουν, στο μηνιαίο αφιέρωμα σε κλασικές ταινίες, την αγαπημένη δραματική ταινία του 1970 Love Story με τους Άλι ΜακΓκρόου και Ράιαν Ο’Νιλ (Τρίτη 25/9, 22.00). Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους προς ενοικίαση από τις 25/9, την δεύτερη ταινία της ανθολογίας του Star Wars, μετά το Rogue One, Solo: A Star Wars Story σε σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ.

Πέμπτη 27/9

Σήμερα σου έχουμε τέλεια νέα, αν είσαι στην Πάτρα τότε δεν πρέπει να χάσεις το The Smartphone Festival by Huawei που ξεκινάει από την αγαπημένη μας Πάτρα. Αν είσαι λοιπόν εκεί κοντά τότε μη χάσεις να έρθεις στο event που διοργανώνει το myphone για να κερδίσεις πλούσια δώρα. Ραντεβού στο Tag Cafe στις 18.30. Να είσαι εκεί!

Παρασκευή 28/9

H δεκαεξάχρονη Nisha ζει διπλή ζωή. Στο σπίτι, με την οικογένειά της, είναι η τέλεια Πακιστανή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνηθισμένη Νορβηγίδα έφηβος. Όταν ο πατέρας της την ανακαλύπτει στο κρεβάτι με τον φίλο της, οι δύο κόσμοι της Nisha συγκρούονται βίαια. Οι γονείς της αποφασίζουν να την τιμωρήσουν για παραδειγματισμό: την απαγάγουν και την πάνε στο Πακιστάν για να μείνει εκεί με συγγενείς της οικογένειας. Σε μια χώρα που της είναι τελείως ξένη, η Nisha αναγκάζεται να προσαρμοστεί στην κουλτούρα των γονιών της.

Σάββατο 29/9

Από πότε το brunch έγινε η αγαπημένη μας συνήθεια; Από τότε που το menu στο Darling στον Πειραιά έχει ανανεωθεί και θα βρεις όχι μόνο τον πιο ωραίο καφέ της πόλης αλλά και το πιο νόστιμο brunch για να ξεκινήσεις την ημέρα σου. Το δικό μας αγαπημένο είναι το Chocolate toast. Και τι είναι; Αρωματισμένες μπουκιές από ψυχα του toast σε κανέλα, βούτυρο, με επικάλυψη σοκολάτας, κόκκινα φρούτα του δάσους και παγωτό βανίλια. Αν σου τρέχουν ήδη τα σάλια τα λέμε το Σάββατο.

Κυριακή 30/9

Οι ωραίες κινηματογραφικές φιλίες συνεχίζονται με τη συνεργασία του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και του 1ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας (ATHICFF). Στο πλαίσιο της συνέργειας των δύο Φεστιβάλ, τα παιδιά και οι έφηβοι θα έχουν στις 30 Σεπτεμβρίου την ευκαιρία να απολαύσουν μία ξεχωριστή ταινία κατά τη διάρκεια του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών με τίτλο «Η Μιράι του Μέλλοντος», του Μαμόρου Χοσόντα.

Την προβολή προλογίζουν οι κυρίες Καλλιόπη Χαραλάμπους Κριέφ και Αμάντα Λιβανού, Διεθύντριες του 1ου ATHICFF. Η ειδική προβολή σηματοδοτεί τη γνωριμία του κοινού όλων των ηλικιών με το επερχόμενο 1ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.