Η SEPHORA Greece το απόλυτο love brand όλων μας, καλωσόρισε πρώτο τα Χριστούγεννα με ένα λαμπερό party, δίνοντας το έναυσμα για το επίσημο countdown της πιο αγαπημένης εποχής του χρόνου. Πλήθος celebrities, influencers, make up artists αλλά και εκπρόσωποι των media – μεταξύ άλλων η Μαρίνα Βερνίκου, η Ευαγγελία, η Κόννι Μεταξά, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Φίλιππος Ιωάννου, ο Κων/νος Βασάλος, η Νικολέτα Ράλλη, η Μαντώ Γαστεράτου,η Ελένη Βουλγαράκη, η Γιώτα Δρέβελη και πολλοί ακόμη – έδωσαν την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 στο καθιερωμένο «ραντεβού» τους στον μοναδικό χώρο του στολισμένου Πύργου Πετρέζα στα Σπάτα, ανακαλύπτοντας όλα τα νέα beauty λανσαρίσματα και must-haves αγαπημένων brands.

Το φετινό party είχε θέμα & moto το “Let There Be Sparks” με τους εκλεκτούς καλεσμένους να καταφθάνουν από νωρίς στον χώρο, φορώντας τα πιο sparkly outfits τους, κλέβοντας τα βλέμματα των φωτογράφων. Το εσωτερικό του Πύργου Πετρέζα είχε διακοσμηθεί με το καθιερωμένο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο ευχών της SEPHORA, ενώ παντού κυριαρχούσαν εμβληματικές ασημί disco μπάλες ,χρυσαφένια αστέρια κι αμέτρητα λαμπάκια τα οποία μας έβαλαν στο ζεστό mood της πιο όμορφης εποχής του χρόνου. Υπό τον ήχο αγαπημένων χριστουγεννιάτικων μελωδιών, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν τη ευκαιρία να απολαύσουν χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις, αμέτρητα δώρα SEPHORA κι ένα exclusive sneak peek στα πιο hot brands του απόλυτου beauty shopping προορισμού.

Η εξειδικευμένη ομάδα των make up και skincare experts της SEPHORA ήταν εκεί για υποδεχτεί όλους τους beauty lovers στα μοναδικά θεματικά SEPHORA corners με πάνω από 35 brands και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν στο Services Room υπηρεσίες όπως Sparkling Makeup looks, Benefit Brow services, Rituals Hand massage & hairstyling στο Dry bar από τα κορυφαία brands GHD, AVEDA & Hair Rituals by Sisley. Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε η αγαπημένη σε όλους Sephora Collection με όλα τα Xmas must-have beauty προϊόντα – Holidays 2023 περιτριγυρισμένα γύρω από το εμβληματικό sephora xmas gift tree, παρέα με την νέα συλλογή advent calendars, gift sets και ειδικές συσκευασίες που έκλεψαν τις εντυπώσεις κι αποτελούν το απόλυτο go to για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

H Benefit Cosmetics δε θα μπορούσε να λείπει από την εκδήλωση, παρουσιάζοντας την πλήρη γκάμα των προϊόντων της και πραγματοποιώντας interactive services για τους καλεσμένους, αναγάγοντας το pampering στο next level ενώ απογείωσε την παρουσία της με ένα exclusive master class στην τεχνική του Brow lamination με την Λόλα Ντόκα Trainer Greece & Balkans & NBBA Greece.Τα νέα της λανσαρίσματα παρουσίασε και η Charlotte Tilbury, με τo ολοκαίνουριo Advent Calendar να κλέβει τις εντυπώσεις. O International Make up artist του Brand Charlotte Tilbury έδωσε τις πιο πολύτιμες συμβουλές για το απόλυτο Festive Holiday Makeup look με ένα exclusive Master class για τους καλεσμένους. Στην κατηγορία του skincare H Drunk Elephant, η Fresh αλλά και η Innisfree έδωσαν το παρόν με τις νέες αφίξεις για τα φετινά Χριστούγεννα. Στο Haircare τμήμα του χώρου, το «παρών» έδωσε η GHD η Haircare εταιρία που έχει αναδειχθεί σε Beauty cult, καθώς και οι εταιρίες Hair Rituals by Sisley, Aveda, OLAPLEX, Moroccanoil και άλλες. Στο κομμάτι του makeup, τα νέα holiday λανσαρίσματαα τους παρουσίασαν οι εταιρείες Makeup By Mario, Tarte Cosmetics,Rare Beauty, Natasha Denona, Fenty Beauty, Too Faced, NARS, Make Up For Ever και άλλες. Τα αποκλειστικά Fragrance & Makeup Set μεγάλων οίκων όπως DIOR, GUERLAIN, YSL, PACO RABANNE και άλλα έκλεψαν τις εντυπώσεις.

Από τις πιο πρόσφατες και σημαντικές προσθήκες στο brand portfolio της SEPHORA, η εταιρία Makeup by Mario, έδωσε επίσης ισχυρό παρών στην εκδήλωση, εμπνέοντας τον κόσμο να κάνει μία παύση από το έντονο καθημερινό lifestyle και να δοκιμάσει μοναδικά προϊόντα που απογειώνουν κάθε makeup look με την σσυλλογή μακιγιάζ υψηλής απόδοσης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δροσερά κοκτέιλ Jose Cuervo και ένα αξέχαστο live από τον Good Job Nicky και την Ευαγγελία. Η Μαρίλια Τόμπρα, Country Director της εταιρείας δήλωσε περήφανα:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που η Sephora κατορθώνει σε κάθε PR event της να μετατρέπεται στο talk-of-the-town happening, συγκεντρώνοντας τα σπουδαιότερα ονόματα από το χώρο των media, των social media αλλά και των beauty experts, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι έχει εδραιωθεί στην καρδιά του κοινού. Το σημερινό PR event μας έδωσε την πιο υπέροχη αφορμή να παρουσιάσουμε τα νέα λανσαρίσματα των πιο αγαπητών exclusive brands με τα οποία συνεργαζόμαστε, μετατρέποντας τη Sephora στον απόλυτο προορισμό για beauty xmas shopping».