Η Tommy Hilfiger, μέλος της PVH Corp., φέρνει το παγκόσμιο φαινόμενο των Stray Kids παρουσιάζοντας την συλλογή TOMMY HILFIGER Φθινόπωρο 2024 μέσα από μια αναμφισβήτητα Νεοϋορκέζικη καμπάνια.

Η καμπάνια, με φόντο τον εμβληματικό ορίζοντα της Νέας Υόρκης, προβάλλει τους K-pop superstars με σύγχρονα preppy classics, επαναπροσδιορίζοντας την ουσία του dreaming big. Με τα οκτώ μέλη του συγκροτήματος να ενσαρκώνουν τη δυναμική αυτοπεποίθηση που συνδέει το brand με την κληρονομιά του, η καμπάνια αποτελεί φόρο τιμής της ιδέας ότι there is no place like home – ειδικά όταν μιλάμε για τη Νέα Υόρκη. Αποτυπώνει τη ζωντάνια, την αυτοπεποίθηση και το φιλόδοξο πνεύμα που βρίσκεται στην καρδιά της αφήγησης του TOMMY HILFIGER.

“Η Tommy Hilfiger αποτελεί σύμβολο του αμερικανικού στυλ,” δήλωσαν οι Stray Kids. “Κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε, αισθανόμαστε σαν στο σπίτι μας μέσα από το διαχρονικό preppy στυλ – μας κάνει να νιώθουμε ότι όλα είναι δυνατά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι θαυμαστές μας θα μας δουν στην κορυφή του κόσμου σε αυτή την εμβληματική καμπάνια της Νέας Υόρκης.”

“Ο ορίζοντας της Νέας Υόρκης αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για μια εμβληματική στιγμή της pop κουλτούρας.” ανέφερε ο Tommy Hilfiger. “Για την τρίτη μας καμπάνια με τους Stray Kids, ανεβήκαμε σε νέα ύψη – αποτυπώνοντάς τους πάνω από την πόλη που με ενέπνευσε από την αρχή. Αυτός ήταν ο ιδανικός τρόπος να αναδείξουμε το ξεχωριστό τους στυλ, που ενσαρκώνει τέλεια την έντονη ενέργεια της Νέας Υόρκης.”

Η συλλογή Φθινόπωρο 2024 αντλεί έμπνευση από τη Νέα Υόρκη, το σπίτι του κλασικού αμερικανικού στυλ, εκφράζοντας το μοναδικό πνεύμα της πόλης και επαναπροσδιορίζοντάς το με μια ξεχωριστή πινελιά Tommy. Συνεχίζοντας την παράδοση ενσωμάτωσης αθλητικών λεπτομερειών σε κάθε συλλογή, το σύνολο του casual sportswear προσφέρει μοντέρνες παραλλαγές κλασικών γραμμών, όπως τα άψογα σχεδιασμένα chinos, κομψά cable-knits και ανανεωμένα polos. Οι νέες προσθήκες περιλαμβάνουν ένα μοντέρνο μάλλινο παλτό σε καμηλό ως το απόλυτο κομμάτι layering, ένα oversized puffer σε κομψό καρό καθώς και στιλάτα pea coats σε βαθύ μπλε και bombers με varsity-inspired λεπτομέρειες. Μαλακά πουλόβερ, κλασικά πουκάμισα Oxford και εξαιρετικά σακάκια είναι σχεδιασμένα για layering, ενώ τα loafers και τα κομψά Chelsea boots προσφέρουν ευελιξία και μια εκλεπτυσμένη πινελιά στην καθημερινότητα. Αβίαστα αλλά και εντυπωσιακά, είναι μια σύγχρονη προσέγγιση στο διαχρονικά cool, Νεοϋορκέζικο και αναμφίβολα Tommy στυλ.

Οι παγκόσμιοι K-pop sensations Stray Kids κατακτούν τον κόσμο με την πρόσφατη κυκλοφορία τους ‘ATE’, που εδραίωσε την παγκόσμια φήμη τους με το πέμπτο συνεχόμενο Number 1 στο Billboard 200. Το συγκρότημα ενισχύει τη διαχρονική παρουσία του ως μέλος της οικογένειας Tommy, έχοντας πρωταγωνιστήσει στις καμπάνιες TOMMY HILFIGER Φθινόπωρο 2023 και Άνοιξη 2024. Με τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά και μπλε χρώματα του brand, τα μέλη Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin και I.N φωτογραφήθηκαν με φυσικότητα και ζωντάνια από τον Alisdair McLellan.

Η συλλογή Φθινόπωρο 2024 θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com, στα καταστήματα TOMMY HILFIGER και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.